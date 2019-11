Resultado Toluca x Grêmio na Copa Libertadores da América 2016 (2-0)

Obrigado pela audiência nesta madrugada. Encerramos aqui a nossa transmissão. Continue ligado na VAVEL Brasil para mais jogos da Libertadores da América, de outras competições e de outras modalidades esportivas. Até a próxima!

"Vamos trabalhar para reverter a situação", Douglas, meia do Grêmio.

Confusão e mais bate-boca entre os atletas. Jogadores do Toluca agora cumprimentam os torcedores e comemoram o bom início no grupo da morte.

48' FIM DE JOGO! Toluca 2-0 Grêmio. Estreia ruim do time tricolor em solo mexicano.

45' ESPALMA TALAVERO! Chute de Luan e o goleiro mexicano consegue boa defesa. Primeira finalização certa a gol do Grêmio na etapa final.

44' Falta cobrada por Lincoln e a zaga afasta de cabeça.

42' Troca no Toluca:

Entra Salcedo, volante, e sai o melhor em campo, Triverio, o atacante goleador.

41' Próximo jogo do Grêmio é em casa diante da LDU. O Toluca visitará o San Lorenzo.

40' Rodríguez invade a área pela esquerda e carimba Geromel na finalização.

38' Geromel tenta acionar Fernandinho e erra mais um passe. Grêmio errou muito no jogo.

37' Chute de longe de Edinho e a bola vai às arquibancadas do Nemesio Diez.

35' Lançamento de Ortiz e a bola se perde na lateral. Marcelo Oliveira movimenta.

34' CARTÃO AMARELO! Marcelo Oliveira por derrubar Esquivel na tentativa de drible do mexicano.

Troca no Grêmio

32' Lincoln em campo no lugar de Douglas.

31' GOOOOOOOL DO TOLUCAAA! Triverio cobra firme no centro do gol e amplia: 2 a 0 aos mexicanos.

30' PÊNALTI! Fred não corta a bola lançada, Triverio ganha e Geromel o puxa pela camisa. Penalidade marcada e chance do 2 a 0.

29' MARCELO GROHE! Esquivel para Triverio, que gira na área e chuta no centro do gol. Goleiro defende firme após o desvio.

27' Passe de Douglas para Henrique Almeida e o goleiro sai da meta para ficar com a bola.

26' Esquivel, com habilidade, passe por três marcadores e Wallace Oliveira afasta pelo Grêmio.

23' Peruano que entrou bem no jogo segue caído no gramado.

23' Falta! Edinho puxa Cueva pela camisa no meio de campo.

21' Troca no Grêmio:

Entra Henrique Almeida. Sai Luan.

21' PRA FORA! Esquivel cobra falta da meia-direita e Paulo da Silva sobe bastante, toca de cabeça e a bola passa próxima à trave.

19' Luan ganha espaço pelo meio, finaliza e manda mal demais. Apenas tiro de meta para o goleiro mexicano.

19' Toque de cabeça de Ortiz e Marcelo Grohe defende firme.

18' Mais uma falta de Fred sobre Triverio. Só assim o atacante argentino é parado.

16' Luan bota na frente e Silva coloca para escanteio. Vem o Grêmio.

15' Troca no Grêmio:

Entra Fernandinho. Sai Giuliano.

13' Escanteio de Esquivel e Maicon afasta.

12' Grêmio troca passes na maior parte do tempo, mas sem ameaçar a meta adversária.

12' Falta de Fred sobre Triverio no círculo central.

10' GROHE DE NOVO! Contra-golpe mexicano puxado pelo peruano Cueva e ele serve Ortiz, na esquerda, que chuta e o goleiro do Grêmio defende com a perna.

9' ESPALMA GROHE! Cobrança direta de Cueva e o goleiro gremista espalma a bola que ia em direção ao gol.

7' Lançamento da esquerda para direita e Wallace derruba o adversário Cueva. Vem bola na área gremista.

5' Everton sai em contra-golpe, mas força passe para Luan e é lateral apenas para o Toluca.

3' Cruzamento de Wallace Oliveira e Flores tira de cabeça pelos mexicanos.

0' GOOOOOOOL DO TOLUCAAAAA! Cruzamento da esquerda e Triverio abre o placar para os mexicanos! 1 a 0 em bobeada da defesa gremista!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída para o Toluca, que ataca para a direita nesta etapa final.

Troca no Toluca:

Cueva em campo. Sai Arellano.

A expulsão de Velasco condiciona o Grêmio a buscar mais a vitória. Roger Machado organiza a equipe no intervalo para aproveitar a vantagem numérica. Mas o Toluca é uma equipe organizada, que sabe usar os lados do campo tanto pela esquerda quanto pela direita e não se dará por vencida em casa, na altitude mexicana. Segundo tempo promete em emoção em Toluca, no estádio Nemesio Diez.

Toluca ensaiou pressão nos instantes iniciais de partida. Após, o Grêmio encaixou a marcação e ainda conseguiu criar duas boas chances de gol. Na primeira, Everton finalizou para fora após passe de Douglas. Na segunda, Maicon arriscou de longe e o goleiro espalmou no canto. O lance capital do primeiro tempo foi a expulsão de Velasco, deixando o Toluca com um homem a menos. Na confusão envolvendo Douglas, o camisa 10 gremista ainda recebeu o cartão amarelo.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Toluca 0-0 Grêmio

46' CARTÃO AMARELO! Ortiz dá uma pegada em Geromel e recebe a advertência.

45' UUUUH! Cruzamento da direita de longe, Ortiz sobe sobre Wallace e consegue o cabeceio: Grohe defende firme no centro da meta.

42' Cruzamento da esquerda de Rodríguez, Geromel afasta e, no rebote, finalização pelo meio vai direto pra fora. Grohe cobra o tiro de meta.

38' Cartão amarelo! Wallace derruba Ortiz e comete a falta na tentativa de subida do Toluca.

36' Objeto é arremessado ao campo em protesto nada educado do torcedor. Confusão próxima ao banco do Grêmio.

35' CONFUSÃO! EXPULSO VELASCO DO TOLUCA! Douglas, do Grêmio, recebe o amarelo. O mexicano acertou um soco no gremista.

33' ESPALMA TALAVERO! Luan rola para Maicon, que enche o pé e manda no canto. O goleiro colocou para escanteio.

32' UUUUH! Escanteio cobrado por Rodríguez e Velasco sobe sozinho, mas cabeceia mal, perdendo a chance.

31' Arellano tenta cruzar da esquerda e descola escanteio.

30' Falta cometida por Maicon no meio campo. Vem Toluca.

27' PERDE EVERTON! Douglas passa pelo marcador, dá lindo passe ao atacante e o garoto enche o pé, mandando a bola pela linha de fundo! Grande chance gremista.

25' Triverio tenta drible da vaca para sair na cara do gol e árbitro não dá falta nele. Segue o jogo!

22' Lançamento no fundo para Flores, ele não alcança e é tiro de meta para Marcelo Grohe cobrar.

21' Velasco vai perigosamente ao fundo, cruza e Marcelo Oliveira coloca para escanteio no segundo pau.

17' Responde o Grêmio! Everton manda a bomba pela linha de fundo! Tiro de meta.

17' Cruzamento da direita para trás e Triverio, na área, não consegue acertar em cheio o chute!

16' Douglas ergue na área, Fred cabeceia e Talavero segura no alto, sofrendo a falta na sequência.

16' Falta! Everton foge da marcação e recebe a carga pela meia-esquerda. Flores comete a infração.

14' Giuliano recebe aberto e lança Edinho na área. Goleiro Talavera agarra firme.

12' Luan sofre falta pela direita, mas árbitro manda seguir.

10' UUUUH! Finalização de Triverio explode em Geromel!

9' Cruzamento da direita e Fred coloca a cabeça para empurrar para escanteio ao Toluca!

8' GROHE! Vai no alto e fica com a bola no levantamento!

7' Falta! Marcelo Oliveira sobre Trivero, pela meia-direita.

6' Grêmio troca passes até Geromel errar pela linha de lado. Lateral ao Toluca.

3' Quase entrega! Recuo ruim para o goleiro do Toluca e ele é obrigado a empurrar para lateral.

1' PRA FORA! Flores cruza da direita, Esquivel cabeceia com alguma liberdade, mas a bola vai sobre a meta.

0' BOLA ROLANDO EM TOLUCA! Começa a Copa Libertadores para o Grêmio!

Grêmio à esquerda das cabines de imprensa. Toluca à direita. Vai começar a Libertadores da América para ambos os times!

Equipes titulares no gramado. Toluca de vermelho e calções brancos. Grêmio tradicionalmente trajado de tricolor, com calções pretos.

Desfalque gremista é o volante Walace, lesionado. Edinho ocupa o lugar ao lado do capitão Maicon.

Última estreia do Grêmio foi uma vitória sobre o Nacional do Uruguai, em 2014. 1 a 0, em gol anotado pelo paraguaio Riveros, no Parque Central.

Toluca jogou duas Libertadores e foi às oitavas de final em 2007. Fez 14 jogos somando as duas participações, com 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas.

Partida iniciará nesta madrugada pertencente à quinta-feira, às 0h15. Torcida coruja acompanha ao Tricolor.

Grêmio volta ao vestirário neste momento. Voltará a campo em definitivo para estrear na Libertadores. Na VAVEL, você confere o lance a lance da partida.

Torcida gremista presente em Toluca. (Foto: Reprodução / Twitter)



Temperatura despenca bastante no México, no inverno do Hemisfério Norte. Movimentação de público é boa no estádio Nemesio Diez.

Encerrada a estreia do Atlético-MG: Melgar 1-2 Atlético-MG, placar construído no primeiro tempo.

Em 15 estreias, Grêmio venceu 11, empatou 2 e perdeu 2 vezes.

Toluca escalado: Talavera; Flores, Paulo da Silva, Moises Velasco, Silva, Richard Ortiz, Antonio Rios, Gerardo Rodriguez, Enrique Triverio, Arellano e Carlos Esquivel.

Banco do Grêmio: Bruno Grassi, Bressan, Kaio, Marcelo Hermes, Lincoln, Fernandinho e Henrique Almeida.

Grêmio confirmado sem surpresas: Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano e Douglas; Everton e Luan.

Intervalo no Peru: Melgar 1-2 Atlético-MG. Rafael Carioca e Patric os autores dos gols do Galo.

Logo mais vamos confirmar a escalação oficial das duas equipes na estreia deste grupo 6 da Copa Libertadores da América.

Lateral do gramado bastante prejudicada no estádio Nemesio Diaz (Reprodução / Twitter)

Em Toluca, são 23º C e umidade relativa do ar em 18%. Nenhuma previsão de chuva para a hora do jogo.

No Chile, o Corinthians enfrenta o Cobresal a partir das 21h50. Toluca x Grêmio é a partida que encerra a noite de Libertadores da América.

Deu zebra! Fim de jogo na capital paulista: São Paulo 0-1 The Strongest

Bola rolando para São Paulo 0-1 The Strongest, no Pacaembu, pela primeira rodada do grupo 1.

21h: Concentração gremista realiza a última refeição antes da partida.

Altitude: Toluca fica a 2667 metros do nível do mar. Interrogado sobre a condição do jogo, o lateral Marcelo Oliveira reconheceu o andamento mais rápido da bola na altitude mexicana.

A arbitragem desta noite fica por conta de Gery Vargas, auxiliado por Javier Bustillos e Juan Montaño. O trio é da Bolívia.

Com a saída de Kadu para entrada de Fred na zaga gremista, por opção técnica de Roger Machado, o Grêmio vai a campo com:

Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.

Problemas no gramado: As laterais do campo do Toluca demonstraram condições ruins para os atletas que usarão os flancos da extensão verde. Para o Grêmio, gramado ruim foi encontrado em Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho, quando a equipe reserva ainda teve o volante Moisés machucado por prender o pé no solo.

Palco da partida: Estádio Nemesio Diaz.

O Estadio Nemesio Díez Riega foi erguido em 8 de agosto de 1954 e possui 61 anos. A capacidade é de cerca de 27 mil torcedores e deve receber bom público, apesar do caro preço de ingresso para a estreia do Toluca na Libertadores.

Foto: Divulgação / Toluca

Novidade na defesa: o técnico Roger Machado promoveu nos treinamentos em solo mexicano uma alteração na equipe que vinha sendo a titular do Grêmio. Na zaga tricolor, Kadu vai para o banco e o titular será Fred, ao lado de Pedro Geromel.

Contra o San Lorenzo, más recordações de 2014. Na fase oitavas de final, derrota por 1 a 0 em Buenos Aires e vitória por 1 a 0 na Arena. Nova decisão por pênaltis no caminho gremista e melhor para o goleiro Torrico, que ajudou o San Lorenzo a avançar na competição, da qual se tornaria campeão mais tarde.

Contra os demais adversários, o Grêmio obteve enfrentamentos em suas duas últimas participações no torneio. Em 2013, eliminou a LDU na fase de pré-Libertadores. Derrota por 1 a 0 no Equador e vitória por 1 a 0 na Arena, levando a decisão aos pênaltis. Marcelo Grohe brilhou e o Tricolor seguiu na competição.

O grupo 6 da Copa Libertadores 2016 é o único com três campeões. Além do bicampeão Grêmio, a LDU conquistou a taça mais cobiçada da América do Sul em 2008. O San Lorenzo foi ainda mais recente. Conquistou em 2014.

Grêmio na Copa Libertadores:

147 jogos

74 vitórias

32 empates

41 derrotas

Grêmio e Toluca se enfrentaram duas vezes na história. Foram dois empates nos longínquos anos de 1953 e 1988, ambos em solo mexicano. Placar de 2 a 2 em 1953 e de 1 a 1 em 1988. Contra mexicanos na Libertadores, o Tricolor gaúcho leva vantagem. Foram seis jogos, com quatro vitórias e duas derrotas. Marcou 8 gols e sofreu 5.

O Toluca faz parte do grupo de mexicanos que veio a participar da competição mais recentemente. Ano passado, a surpresa foi o Tigres, que chegou até a decisão. Para ir tão longe, a equipe do México precisará passar pelo complicado grupo 6, que conta com o adversário Grêmio, além de San Lorenzo e LDU do Equador.

O Grêmio chega em sua 16ª participação de Libertadores da América. Foi campeão nas edições de 1983 e 1995 e busca o tri para igualar os feitos de São Paulo e Santos, os únicos brasileiros com três conquistas.

Olá ao amigo leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Toluca x Grêmio, pela primeira rodada do grupo 6 da Copa Libertadores da América, em partida a ocorrer no México, a partir das 00h00, a meia-noite de quarta para quinta-feira. Fique conosco!