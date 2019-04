Martelotte adota mistério e não revela escalação do Santa Cruz para clássico com Sport

Como é comum em véspera de clássicos, os técnicos esconde bastante suas armas até momentos antes do apito inicial. No Santa Cruz não será diferente, pois Marcelo Martelotte resolveu adotar o mistério e só vai revelar a escalação do tricolor pernambucano para o duelo com o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, no domingo (21), dia da partida.

Marcelo Martelotte tratou de deixar logo claro que o último treinamento, que acontecerá neste sábado (20), antes do Clássico das Multidões não contará com a presença da imprensa. Além disso, ele deixou em aberto a possibilidade de manter a mesma formação dos dois últimos jogos, ambos pela Copa do Nordeste.

“Não vamos divulgar a escalação com antecedência. O time titular para o clássico com o Sport só será definido no domingo (21). Neste sábado (20), vamos fazer o último treino, mas será com portões fechados. Estamos evoluindo, mas ainda há algumas situações para serem corrigidas. Neste momento, devemos priorizar a manutenção da equipe. Mas existe situação física de atletas. Algumas pendências ainda estão vigentes e espero poder resolver dentro destas 48 horas”, disse o treinador Coral.

Para o comandante do Mais Querido, este embate com o Leão da Ilha do Retiro não pode ser tratado como um divisor de águas para ambos, mesmo que os dois ainda não tenham apresentando o futebol que se esperava. O treinador destaca que os três pontos serão importantes, mas não vai deixar o derrotado em desespero por isso.

“Não acho que a partida será um divisor de águas. Futebol é momento. Não se ganha fôlego por apenas uma vitória. É um jogo importante, com a questão da rivalidade. Com certeza, teremos outros jogos contra o Sport. Na Série A, na Copa do Nordeste e no Estadual, outros tantos clássicos podem acontecer. Mas pensamos no momento. Serão três pontos importantes, mas não definitivos. Para quem ganhar, não garante nada. Para quem perder, não tem desespero”, avaliou.

Neste início de temporada, as jogadas de bolas áreas vêm sendo o diferencial de Sport. Desta maneira foi que os rubro-negros conseguiram vencer seus adversários, sempre com bolas levantadas na área buscando o centroavante Túlio de Melo. Martelotte, entretanto, afirmou que essa não é a única virtude do Leão, por isso, que atenção total de seus comandados durante o clássico.

“O Sport tem um atacante alto, de bom cabeceio. Na lateral, atletas com característica de drible e cruzamento. Claro que teremos ficar atentos com a bola aérea deles. Mas o Sport não tem só isso. Tem qualidade e precisamos estar atentos”, analisou.

Martelotte não acredita que o confronto deste domingo (21) tenha favoritos, pois mesmo quando o Santa Cruz estava nas últimas divisões do futebol brasileiro o equilíbrio prevaleceu e desta vez não será diferente. Na concepção do treinador, os dois times têm qualidade e a rivalidade sempre pesa para não ter favoritismo.

“Os resultados têm mostrado equilíbrio neste clássico mesmo quando as equipes estavam em divisões bem diferentes. Nunca se tratou com um favoritismo grande, nem nas situações mais extremas. Os dois times têm qualidade, a rivalidade pesa sempre. É um clássico que está completando 100 anos. Estes anos de história são responsáveis, também, por criar este equilíbrio nos clássicos”, encerrou.