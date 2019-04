São Bernardo e Linense fazem bom jogo, mas terminam empatados

Partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, entre São Bernardo e Linense. Disputada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, São Paulo.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, entre São Bernardo e Linense. Disputada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, São Paulo.

No fim da tarde deste sábado (20), São Bernardo e Linense se enfrentaram pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, mas terminaram empatados. Em tarde quente na cidade do ABC, as equipes empataram por 1 a 1, com gols marcados por William Pottker (que agora é um dos artilheiros do campeonato, com 4 gols) e Marino.

Com o resultado, o São Bernardo ganhou uma posição, entrando no g-2 do grupo B. Porém, a equipe tem 1 jogo a mais que Ituano e Novorizontino, que podem tomar a posição do time do ABC. Já o Linense permanece na 3ª colocação do grupo A, com 7 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Oeste.

As equipes voltam a campo no meio de semana. A equipe de Lins recebe o Água Santa, na quarta-feira (24), às 17h. Já o Bernô visita o Capivariano, que também jogou neste sábado, mas perdeu para o Mogi Mirim por 2 a 1. O jogo será realizado na quinta-feira, às 19h30. Ambos os jogos serão válidos pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

PRIMEIRO TEMPO NÃO EMPOLGA, MAS VÊ WILLIAM POTTKER COLOCAR ELEFANTE NA FRENTE

O primeiro tempo foi de grande estudo por ambas as equipes. A única boa chance até os 30 minutos foi um chute de William Pottker, que após receber lançamento dentro da grande área, chutou pra fora. Já a primeira bola de perigo do Bernô foi exatamente com meia-hora de jogo, em chute de Walterson de longa distância, que passou muito perto do gol de Oliveira. O que mais se via em campos eram equipes bem postadas e jogadores se desdobrando na marcação. Até por isso, tudo parecia caminhar para um 0 a 0 chato e sonolento. Parecia.

Aos 42 minutos, em lance muito parecido com o do começo do primeiro tempo, William Pottker recebeu lançamento por trás da zaga aurinegra, mas dessa vez concluiu com perfeição, encobrindo o goleiro Oliveira. 1 a 0 para o Elefante, que mesmo sem jogar bem, conseguiu sair para o intervalo com a vantagem.

BERNÔ MELHORA E QUASE SAI VENCEDOR

O 2° tempo começou com tônica parecida à do 1° tempo. Os times marcavam muito e jogavam pouco, o que contribuía para um jogo com poucas chances. Porém, ao ver que precisaria ousar um pouco mais, o técnico Roberto Fonseca decidiu fazer uma substituição que melhoraria o setor da equipe dos mandantes. Trocou o volante Daniel Pereira pelo atacante Kanu, e viu seu time melhorar em campo.

A equipe da casa começou a jogar melhor e se apresentar mais no campo de ataque, mas ainda finalizava pouco. Aos 13 minutos, Kanu cabeceou para fora após cobrança de escanteio. Mas ainda era pouco para um time que estava atrás no placar.

O gol que empatou o jogo veio apenas com 25 minutos. O atacante Marino recebeu na intermediária esquerda e arriscou. A bola fez um movimento elíptico perfeito, e entrou no ângulo esquerdo do goleiro Oliveira. Golaço.

A partir daquele momento, o jogou ganhou muito em animação. Mesmo com as equipes mais cansadas, o que se via era uma postura totalmente diferente em relação ao 1° tempo e ao começo do 2°. O São Bernardo tentava mais de fora da área, e o Elefante apostava nos contra-ataques. A receita para o gol da vitória de qualquer um dos lados parecia feito

Apenas quatro minutos após o gol, Jean Carlos tentou de fora da área, e viu a bola carimbar o travessão do goleiro da equipe do interior. Mais uma grande chance para a equipe da casa.

As equipes seguiam tentando, e aos 42 surgiu outra boa chance. Em falta de longa distância para o Bernô, Jean Carlos bateu com perigo, mas viu Oliveira fazer grande defesa, espalmando a bola para escanteio.

O jogo parecia aberto, e os acréscimos de 5 minutos colocaram ainda mais apreensão nos torcedores de ambos os times. Aos 48 minutos, Jean Carlos tentou mais uma vez de fora da área, mas viu novamente Oliveira defender.

Entretanto, nos 2 minutos finais os times conseguiram uma jogada de maior agudez para cada lado. O gol não saiu, e o juiz apitou o fim de jogo. O resultado não foi comemorado por nenhuma das equipes, mas a postura delas mostrou que podem fazer melhores jogos no campeonato, mesmo contra equipes mais qualificadas.