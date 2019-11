Ainda no Real Madrid, Robinho já elogiava Atlético-MG e chamava rival de ‘Cruzeirinho’

Em um vídeo compartilhado no Twitter pelo diretor de comunicação do Atlético-MG, Domenico Bhering, na noite dessa sexta-feira (19), o atacante Robinho, ainda quando defendia o Real Madrid, em 2006, exaltava a torcida do Galo e provocava o rival, Cruzeiro. Nele, o jogador aparece sinalizando a vontade de defender o Atlético no futuro e “pedalar no Mineirão lotado”.

Pelo vídeo, é possível perceber que Robinho estava usando uma camisa de treino da Seleção Brasileira, o que indica que a gravação ocorreu durante a Copa do Mundo de 2006. “Quando eu sair do Real Madrid, eu vou jogar no Atlético-MG. A torcida do Galo é fera. Mineirão lotado. Engole a torcida do Cruzeirinho, engole”, declarou, antes de cantar: “Gaaaalôôô, Gaaaalôôô, e eu pedalando no Mineirão lotado”.

Após explodir no Santos, Robinho acertou sua ida ao Real Madrid. Embora tenha chegado ao clube merengue como uma estrela em ascensão, não correspondeu às expectativas e se transferiu ao Manchester City em 2008 Depois, passou por Milan, retornou duas vezes ao Santos e estava no Guangzhou Evergrande antes de fechar com o Atlético.

Estreia marcada para próxima quarta-feira

O treinador do Galo, Diego Aguirre, confirmou nessa sexta-feira (19), na Cidade do Galo, que Robinho irá fazer sua estreia pelo clube mineiro na próxima quarta-feira (24), contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores, às 21h45 (de Brasília), no Independência.

“A estreia de Robinho seguramente vai ser na próxima quarta-feira. Está treinando bem, mas precisa de mais alguns dias para ganhar ritmo e seguramente vai jogar quarta”, assegurou o comandante.