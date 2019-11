Resultado Internacional x Cruzeiro-RS no Campeonato Gaúcho 2016 (4-0)

Siga a VAVEL Brasil no Twitter e no Facebook.

A partida teve como destaque o goleiro Bruno Grassi, hoje no Grêmio, e que foi eleito o melhor goleiro do Gauchão 2015. O Internacional do técnico Diego Aguirre conseguiria chegar ao título após a passagem pela equipe do Cruzeiro-RS e pelo Brasil de Pelotas na semifinal.

No ano passado, no Beira-Rio, Inter e Cruzeiro-RS decidiram vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho em jogo de muita polêmica. O árbitro marcou dois pênaltis contra a equipe azul em toques de braço que não tiveram a intenção do atleta. Por tomar um cartão amarelo em cada jogada, ele ainda acabou expulso. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, o Internacional avançou nas disputas de pênalti.

Além do Cruzeiro, Aimoré e Veranópolis ocupam a zona da degola com um ponto cada.

Do outro lado, o Cruzeiro, equipe que por muitos anos foi de Porto Alegre, hoje atua em Gravataí e espera mandar seus jogos em breve em Cachoeirinha. De volta à capital gaúcha para o compromisso com o Colorado, o momento não é bom para o time do técnico Zaluar. O Cruzeiro tem apenas um ponto na tabela de classificação e ocupa a zona de rebaixamento.

De um lado, o Internacional, invicto no campeonato e em busca das primeiras colocações. O Colorado do técnico Argel Fucks soma duas vitórias e dois empates. É o quinto colocado com 8 pontos ganhos na tabela de classificação.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Internacional x Cruzeiro-RS, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho 2016. O jogo ocorre neste sábado, às 17h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.