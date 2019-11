Resultado Palmeiras x Santos ao no Campeonato Paulista 2016 (0-0)

Após a estreia pela Copa Libertadores na semana passada, o Palmeiras terá o primeiro clássico da temporada pela frente neste sábado (20), quando recebe o Santos, no Allianz Parque, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A partida está marcada para às 19h (horário de Brasília) e a chance para ambas as equipes engrenarem na competição.

Além do frustante empate em 2 a 2 diante do River Plate-URU, na última rodada do estadual, o Verdão havia enfrentado o Linense diante de sua torcida e acabou derrotado por 2 a 1. O time que entrou em campo era misto, é verdade, mas o resultado não pegou bem e irritou mais uma vez os torcedores. Sem embalar, o Alviverde ainda permanece na primeira posição do grupo 2, mas com apenas cinco pontos, uma vitória e dois empates, mesma pontuação do Ituano e São Bernardo.

Já o Peixe, continua invicto na competição, parecia que iria embalar após duas vitórias consecutivas no Paulistão, mas desanimou no último compromisso ao empatar fora de casa contra o Novorizontino em 3 a 3. Depois de estar na frente do placar por duas vezes, permitiu a virada e só não saiu sem nenhum ponto graças ao gol de Victor Ferraz na bacia das almas. Com o resultado o Alvinegro manteve-se na segunda posição do Grupo 1, com oito pontos, empatado com o São Bento.

No histórico de confronto entre as equipes, ao todo, foram disputados 321 jogos, com 136 triunfos do clube de Palestra Itália, contra 90 dos santistas, além de 95 empates. O último duelo foi a fatídica final da Copa do Brasil vencida por 2 a 1 pelo Verdão com gols de Dudu e a vitória nos pênaltis por 4 a 3. Essa é a quarta vez que o Peixe jogará no Allianz Parque, é o adversário com mais jogos lá e até aqui, os visitantes ainda não conseguiram nenhuma vitória.

Neste ano, as ausências do paraguaio Lucas Barrios tem sido uma constante. Desta vez, com uma pequena distensão muscular, o atacante vai ficar de fora do "Clássico da Saudade" e pode ceder seu lugar a Alecsandro, que já anotou dois gols nesta temporada e vem finalizando mais do que o titular, ao menos até aqui. O técnico Marcelo Oliveira confirmou o desfalque em entrevista coletiva na sexta-feira (19);

"Ele (Barrios) está fora do jogo. Teve uma pequena distensão muscular. Deve ficar um período curto fora, se recuperando. Testamos algumas situações (para a vaga do Barrios) e amanhã vou escalar o time", abreviando-se.

Quem foi bem pela Copa Libertadores, inclusive com gol, e deve se manter na equipe, é o volante Jean. O atleta comentou, após os recentes desapontamentos em campo, que o grupo está definitivamente fechado com o treinador, além de aproveitar a oportunidade para elogia-lo.

"Ele (Marcelo) é fantástico. Não ganhou dois títulos consecutivos com o Cruzeiro à toa. Não é um treinador que conquistou o nome que tem à toa. Ele nos dá uma liberdade muito grande, é um cara sincero, procura sempre estar conversando. Não só estamos fechados com o Marcelo, mas também entre nós, jogadores. É se blindar, realmente. Estamos devendo resultados, um grande jogo, uma vitória. O que não pode é perder a confiança. Começo de temporada é difícil, cara.", declarou.

Para o confronto deste sábado diante do rival alviverde, o técnico Dorival Júnior ainda não definiu sua equipe titular, principalmente em relação ao meio de campo e ataque. A disputa mais destacada é entre o meio campo Serginho e os atacantes Patito e Paulinho. Em entrevista na manhã da sexta-feira (19), o treinador abordou o assunto.

"O Patito é um jogador de velocidade, bem agudo, e o Paulinho também cumpre uma função tática. São três boas alternativas que temos. Aos poucos, cada um vai buscando seu espaço. Espero que tenhamos boas opções e uma boa resposta, até porque estou satisfeito com o que estou vendo mesmo com pouco tempo de trabalho", destacou.

Nesta semana que se finda, a diretoria santista também apresentou duas novidades para o elenco: o atacante argentino Maxi Rolón, que estava no Barcelona B, e o zagueiro Luiz Felipe. Com essas aquisições, os dirigentes vêem o elenco fechado, pelo menos até o meio da temporada. Sincero, Dorival disse aos jornalistas não conhecer o novo atleta nascido na Argentina, mas avisou que deveria ter sido consultado.

"O Rolón eu não conheço, vou ser muito sincero. A diretoria viu uma possibilidade de negócio para o clube. Logicamente, o treinador deveria ter sido consultado. Não tenha dúvida disso. Por outro lado, não quer dizer que ele chegue aqui e eu vá tratá-lo de maneira diferente. Muito pelo contrário. O caminho correto seria esse. Agora, tomaram outra posição. Quem manda no clube define a situação. A minha função aqui é trabalhar o time. Eu quero trabalhar com jogadores que eu indique, sim, porque vou me responsabilizar por eles. Isso, sim, para mim, seria importante. Se o jogador chegar e jogar, não tem problema", relatou.