Resultado Sport x Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2016 (2-1)

18:59 Com a vitória, o Leão pula para a 4ª posição, indo a seis pontos ganhos. O Mais Querido, no entanto, cai para a 5ª colocação, seguindo com quatro pontos

18:57 A quinta rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2016 será realizada apenas no próximo final de semana. No domingo (28), o Sport terá mais um clássico pela frente. Os rubro-negros vão duelar, às 16h, com o Náutico, no estádio da Ilha do Retiro. Já o Santa Cruz vai no mesmo dia porém, às 17h, fazer um confronto com o Central, no estádio Lacerdão, em Caruaru, no agreste pernambucano

93' Final de jogo na Ilha do Retiro para Sport 2x1 Santa Cruz! De virada, Leão bate Cobra Coral com gols de Luiz Antônio e Túlio de Melo, enquanto Grafite descontou

92' Sport toca a bola e administra o resultado positivo conquistado em casa

90' Três minutos de acréscimo

89' Partida começa a ficar mais nervosa nos últimos minutos. Sport administra a vantagem, enquanto o Santa Cruz busca a todo custo o empate

86' Na Ilha do Retiro, público de 14.609, gerando uma renda de R$ 321.034,00

84' Torcida do Sport está incendiando a Ilha do Retiro nos minutos finais do jogo

83' UHHHHHHHHHH! Luiz Antônio cobra falta colocada e Tiago Cardoso bota para escanteio

82' Cartã0 amarelo para Vitor! Lateral-direito do Santa é punido por falta em Johnathan

81' Última alteração no Sport! SAI Gabriel Xavier, ENTRA Neto Moura

81' Cartão amarelo para Túlio de Melo! Atacante é advertido por comemoração exagerada

80' GOOOOOOOOOOOL DO SPORT! TÚLIO DE MELO! Após cruzamento rasteiro de Everton Felipe, Túlio de Melo completa para o fundo do gol. Sport 2x1 Santa Cruz

78' Cartão amarelo para Lucas Gomes! Volante do Santa é punido por matar o contra-ataque

78' Substituição no Sport! SAI Lenis, ENTRA Johnathan Goiano

77' Santa vai para cima, mas peca pela falta de objetividade

75' Partida começa a ficar mais dramática na reta final e em aberto, com possibilidade de gol dos dois lados

73' Substituição no Sport! SAI Serginho, ENTRA Everton Felipe

71' Grafite divide com Durval e pede pênalti, mas a arbitragem não marca

​70' Cartão amarelo para Gabriel Xavier! Meia do Leão é punido por matar o contra-ataque coral

68' Grafite dispara em velocidade, ganha de Durval de forma faltosa e chuta cruzado, mas Danilo Fernandes bota para escanteio

66' Bem postado no meio-campo, o Sport segura os ímpetos do Santa, que busca atacar pelos lados

63' Cartão amarelo para Grafite! Atacante do Santa Cruz é punido por falta mais dura em Matheus Ferraz

62' Sport visa explorar o incentivo da torcida para fazer o segundo gol, enquanto o Santa sai mal para o ataque

60' Allan Vieira e Wallyson saíram de campo com dores no tornozelo

59' Substituição no Santa Cruz! SAI Wallyson, ENTRA Raniel

57' Lenis faz boa jogada individual e bate, mas Tiago Cardoso defende

55' UHHHHHHHHH! Grafite, em posição irregular, sai livre de marcação, mas chuta para fora

53' Substituição no Santa Cruz! SAI Allan Vieira, ENTRA Tiago Costa

51' GOOOOOOOOOL DO SPORT! LUIZ ANTÔNIO! Explorando erro defensivo do Santa, Gabriel Xavier lança Lenis, que cruza rasteiro e Luiz Antônio enche o pé. Sport 1x1 Santa Cruz

48' Santa segue mais acuado, buscando o contra-ataque para ampliar a vantagem

46' Sport começa segundo tempo igual ao como no primeiro, com mais vontade em campo e pressionando

46' Bola rolando no segundo tempo para Sport 0x1 Santa Cruz!

18:03 Equipes voltam para a etapa final sem mudanças

18:00 Já já a bola volta a rolar na Ilha do Retiro! Não saiam daqui

17:58 No Hexagonal do Título, o Salgueiro bateu o Central por 1 a 0 e deixou a Patativa em situação ainda mais conturbada por classificação às semifinais

17:57 No Hexagonal do Rebaixamento, resultados finais: Belo Jardim 2x3 Pesqueira e Serra Talhada 2x1 Porto

17:55 Sport começou sendo melhor em campo, mas a boa postura defensiva do Santa fez com que a equipe saísse em vantagem. Após corrigir os erros ofensivos, o Leão foi mais incisivo, porém pouco criativo e parou em boas defesas de Tiago Cardoso

17:52 Já o lateral-direito Vitor acredita que a marcação precisa ser melhor ajustada no segundo tempo: "Eles tem um jogador muito rápido pelo lado, mas vamos marcar mais em cima para não dar espaço. Temos que ficar mais em cima"

17:49 Reconhecendo os erros, o volante Serginho espera voltar melhor na etapa final: "Tomamos o gol, mas criamos mais chances que eles. Vamos conversar para voltar bem no segundo tempo"

45+1' Final de primeiro tempo para Sport 0x1 Santa Cruz! Gol de Grafite, aos nove minutos, deixa o Mais Querido em vantagem

45' Um minuto de acréscimo

45' UHHHHHHHHHHH! Após falha da cabeça de área coral, Luiz Antônio enche o pé e Tiago Cardoso corta

43' Sport é mais incisivo desde a mudança do posicionamento dos meias, mas ainda não consegue ser criativo e objetivo em campo

41' Posse de bola: Sport 67%x33% Santa Cruz

39' UHHHHHHHHHHHH! Renê faz boa jogada pela esquerda e cruza para Lenis, que chuta e Tiago Cardoso faz nova defesa

​37' Luiz Antônio tenta surpreender em cobrança de falta, mas Tiago Cardoso defende seguro

36' Sport tem falta perigosa em direção ao gol coral

35' Após iniciar bem, a marcação do Santa Cruz começa a ceder mais espaços ao Sport, o que deixa o treinador Martelotte impaciente

33' UHHHHHHHHHH! Lenis sai a cara a cara com Tiago Cardoso, porém chuta em cima do camisa 1 coral

32' Sport começa a sair mais para o ataque, mas ainda não é criativo em campo

31' UHHHHHHH! Lenis chuta colocado, mas a bola passa por cima do travessão

30' Meia hora de bola rolando e, até o momento, nenhum lance mais ríspido

27' Falcão pede para que Lenis e Gabriel Xavier invertam de lado para mudar a postura ofensiva

26' Torcida do Sport incentiva e tenta crescer junto com o time, mas a boa postura defensiva do Santa faz o placar permanecer inalterado

25' UHHHHHHHHHH! Luiz Antônio passa por três marcadores e arrisca de fora, mas Tiago Cardoso bota para escanteio

24' Jogo tá bem equilibrado, com as duas equipes podendo criar boas oportunidades

22' Sport falha muito na saída de bola e o Santa Cruz aproveita-se dos erros para aumentar a vantagem, porém peca no arremate

21' Wallyson faz jogada pela direita de ataque, mas chuta em cima de Danilo Fernandes

20' Sport varia pouco os lances ofensivos e deixa o Santa Cruz mais cauteloso em campo

​17' UHHHHHHHHHHH! Lenis cruza com perfeição, mas Túlio de Melo não alcança e a zaga coral corta para escanteio

17' Apostando no contra-ataque, o Santa é melhor em campo, mas o Sport segue disposto a buscar o empate

15' Santa começa a gostar mais do jogo e deixa o Sport perdido na defesa

13' Sport procura alternativas para sair ao ataque, porém peca pela falta de objetividade

11' Sport segue sem criatividade na saída de bola e dá espaço para o Santa Cruz atacar, que se aproveita dos erros para atacar

9' GOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! GRAFITE! Após corte errado da zaga do Sport, a bola ficou com Lelê, que cruzou na pequena área e Grafite completou para o gol. Sport 0x1 Santa Cruz

7' UHHHHHHHHHH! Ronaldo cobra lateral, Túlio de Melo desvia e Gabriel Xavier chuta rasteiro, porém Tiago Cardoso defende

6' Wallyson aproveita saída errada do Sport na cabeça de área e tenta fazer jogada individual, mas chuta muito alto

5' Santa começa a sair mais para o ataque, porém peca pela falta de criatividade

3' Após bate-rebate na entrada da área, a bola sobra com Grafite, que bate fraco e seguro para Danilo Fernandes defender

2' Sport começa pressionando, mas o Santa Cruz tá bem postado defensivamente

1' Partida inicia com o Sport mais presente ao campo ofensivo

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport 0x0 Santa Cruz! Saída de bola é do Mais Querido

Equipes realizam a última oração antes do apito inicial

Hino nacional foi descartado e jogadores se cumprimentam

Hino estadual sendo reproduzido

EQUIPES NO GRAMADO! Os hinos de Pernambuco e do Brasil serão reproduzidos em instantes

Para servir de alerta ao lado leonino, apenas o lateral-esquerdo Renê. O jogador está com dois amarelos e está pendurado

Já já as equipes entrarão em campo na Ilha do Retiro e a bola irá rolar para o primeiro Clássico das Multidões de 2016!

Nesse sábado (20) à noite, na luta contra o rebaixamento, o Atlético venceu e complicou a situação do Vitória

No Hexagonal do Rebaixamento, o Belo Jardim bate o Pesqueira por 2 a 1, em casa, e o Porto supera o Serra Talhada, no Sertão, por 1 a 0

No outro jogo do Hexagonal do Título, na tarde deste domingo (21), o Salgueiro empata sem gols com o Central

O comando da arbitragem do clássico é de Sebastião Rufino Filho, que será auxiliado por Clóvis Amaral e Elan Vieira. Todos são membros da Ceaf-PE

Faltam pouco menos de meia hora para a bola rolar na Ilha do Retiro e o público continua chegando ao palco do espetáculo

Elenco do Sport, no entanto, está realizando o último trabalho dentro do vestiário

Restam poucos ingressos para a torcida do Santa Cruz, que reclama do preço dos bilhetes

Enquanto isso, Danilo Fernandes e Magrão realizam trabalho à parte com o preparador de goleiros Gilberto

Santa Cruz entra em campo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar e é vaiado pela torcida do Sport

Samuel Xavier foi vetado pelo DM do Leão por sentir um desconforto muscular na coxa direita, sendo poupado

Falcão tem à disposição no banco: Magrão, Christianno, Henríquez, Fábio, Neto Moura, Everton Felipe, Juninho e Johnathan

SPORT TAMBÉM DEFINIDO! Com Gabriel Xavier e sem Samuel Xavier, o Leão vai com: Danilo Fernandes; Ronaldo, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Serginho, Luiz Antônio, Lenis e Gabriel Xavier; Túlio de Melo

No banco, Martelotte tem como opções: Fred, Lucas Ramon, Néris, Everton Sena, Tiago Costa, Marcílio, Daniel Costa, Raniel e Bruno Moraes

SANTA CRUZ ESCALADO! Tiago Cardoso; Vitor, Alemão, Danny Morais e Allan Vieira; Lucas Gomes, Renatinho, Wallyson, João Paulo e Lelê; Grafite

De lamentável antes da bola rolar, apenas o fato de confusões entre as duas torcidas foram registradas

Podendo assumir a titularidade por conta dos companheiros de equipe lesionados, Renatinho deixa em aberto a possibilidade de começar jogando o clássico: "Marcelo conversou comigo, passou algumas informações e espero ser titular"

Sport e Santa Cruz já estão presentes à Ilha do Retiro. Bom fluxo nos arredores do estádio

O Santa Cruz tem dois desfalques de última hora, ambos no meio-campo. Os volantes Wellington Cézar e Dedé foram vetados pelo departamento médico do clube e não vão participar do clássico desta tarde.

Embalados, Sport e Santa Cruz duelam em busca da reabilitação no Pernambucano

O zagueiro Leonardo e o meia Leandro Lima, apesar de estarem aptos fisicamente, foram os últimos a serem contratados e ainda não estão regularizados BID da CBF, não podendo enfrentar o Leão no Clássico das Multidões

As ausências já confirmadas são os atacantes Keno, expulso no jogo com o América, cumprindo suspensão automática, e Arthur, ainda se recuperando de uma lesão no joelho direito

Cauteloso quanto às indefinições, Martelotte explicou o motivo do mistério: "Não vamos divulgar a escalação com antecedência, pois estamos evoluindo, mas ainda há algumas situações para serem corrigidas no time. No momento, devemos priorizar a manutenção da equipe, porém existe, principalmente, a situação física de atletas. Algumas pendências ainda estão vigentes e espero poder resolvê-las enquanto for tempo", declarou o comandante na última sexta-feira (19)

A expectativa é de que ele seja reavaliado antes da partida e, caso não haja condições de jogo para o volante, o zagueiro Everton Sena seja improvisado na posição. Outra opção seria o jovem volante Lucas Gomes, oriundo das divisões de base

João Paulo articula as jogadas ofensivas tricolores pelo meio, enquanto Wallyson e Lelê abrem o jogo pelas pontas do campo, tendo Grafite como referencial na área adversária. Porém, desde a tarde do último sábado (20), o volante Wellington Cézar vem sentindo fortes dores musculares e passou a ser dúvida

No último treino antes do clássico, o técnico coral Marcelo Martelotte não divulgou os onze titulares que entrarão em campo na Ilha do Retiro, mas o mais provável seria a repetição do time que bateu o Dragão na última partida

"Várias equipes têm feito gols assim. Se você tem jogadores com a característica de um Tulio, por exemplo, porque não usar isso? Alternativa por dentro eles também vão criar naturalmente, mas quero que minha equipe jogue pelos lado do campo. Chegar na linha de fundo é mais difícil, mas também dificulta o adversário, porque você pega o atacante de frente para o gol, e a defesa de costas. Então essa é uma jogada que eu insisto", afirmou

Para o comandante, a principal arma do ataque rubro-negro é o jogo aéreo. Dos seis gols marcados em jogos oficiais pelo Leão, cinco saíram de jogadas aéreas e o treinador Falcão deixou claro que está priorizando esse tipo de jogada

Além deles, o atacante Vinicius Araujo não foi regularizado a tempo e fica de fora do clássico. Uma surpresa entre os 11 pode ser o meia Gabriel Xavier, recém-contratado junto ao Cruzeiro e liberado para atuar

Os únicos desfalques da equipe rubro-negra são o meia Mark González, ainda com uma lesão na coxa, e o lateral-direito Maicon, que se recupera de uma luxação no ombro

Já o Tricolor também recuperou o otimismo ao derrotar o Confiança fora de casa também por 2 a 0 pelo mesmo Nordestão. No setor defensivo coral, a expectativa é de reeditar a boa atuação da última quarta-feira (17), quando não sofreu gols, pela primeira vez na temporada

O Leão vem de uma vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0 pela Copa do Nordeste e espera contar com o apoio maciço da torcida na luta por um bom resultado no clássico. O clima entre os rubro-negros é de confiança e ao mesmo tempo cautela para o duelo que promete ser bastante equilibrado

Martelotte adota mistério e não revela escalação do Santa Cruz para clássico com Sport

Falcão ressalta importância da bola aérea do Sport: "É uma jogada que insisto"

Estádio Adelmar de Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta tarde entre Sport e Santa Cruz, válido pelo Campeonato Pernambucano

Foto: Divulgação/Sport

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Sport x Santa Cruz: Grafite, atacante do Santa Cruz, é o nome mais importante do Mais Querido. Contratado a peso de ouro, o camisa 23 é o homem de confiança do técnico Marcelo Martelotte no setor ofensivo coral para o jogo contra o Sport

Atacante marcou no meio de semana, contra o Confiança, e vem motivado (Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

FIQUE DE OLHO Sport x Santa Cruz: Túlio de Melo, atacante do Sport, autor de quatro dos oito gols do Leão na atual temporada. Principal nome do setor ofensivo rubro-negro, o centroavante é a esperança do treinador Falcão para balançar as redes do Santa Cruz

Artilheiro do Sport na temporada, atacante vem em sequência positiva

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Santa Cruz, partida pela quarta rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 17h, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.