Raul Cabral ressalta erros no empate com Brusque e pede mais concentração para clássico

Pela última vez fora da Ressacada, o Avaí mandou seu jogo contra o Brusque no Renato Silveira, em Palhoça, e ficou no empate em 3 a 3, em jogo que teve o gramado encharcado pela chuva no fim da tarde. O Leão da Ilha esteve em duas vezes a frente do placar, mas não conseguiu garantir o resultado. Com o empate, o time para nos oito pontos, na 3ª colocação, mas distante cinco pontos da liderança do Campeonato Catarinense, com apenas três rodadas a serem disputadas.

O técnico Raul Cabral citou o gramado como um problema, principalmente na segunda etapa do jogo, mas sentiu a equipe desatenta e nervosa após sofrer a virada após ter aberto o placar.

"Acho que o gramado atrapalhou na segunda parte, na primeira parte eu acredito que não, o campo aguentou bastante. Até a gente conseguiu manter a posse da bola. Acho que iniciamos o jogo muito bem, cerca de 20 minutos muito bons, com uma posse de bola, criando, circulando, depois oscilamos e começamos a errar. Ficou uma equipe irregular, começou a errar muito e proporcionar situações para o Brusque. Iniciamos o segundo tempo e tomamos o gol logo de início, e a equipe sentiu muito. Acredito que somente após a entrada do Lucas Fernandes, a equipe ganhou um pouco de força, voltou a brigar e cresceu. Viramos o jogo, mas numa infelicidade, sofremos o gol. No final, ficou um jogo aberto, tanto o Brusque poderia ganhar, como a gente. O gramado proporcionou essa situação. Ficou bola longa", avaliou.

Para a próxima rodada, onde o Avaí volta à Ressacada para jogar o clássico contra o Figueirense, na quinta-feira (25), às 21h30, o treinador espera que o nível de concentração seja maior, porque o nível de cobrança será ainda maior.

"Temos avaliado jogo a jogo. Desde o início tenho falado que o primeiro turno era a montagem do modelo de jogo, era uma equipe consistente, era botar os atletas mais jovens e ver os atletas que estão prontos para vestir a camisa do Avaí. Estamos fazendo uma avaliação com o departamento de futebol. Sabemos que o clássico é um jogo dificílimo e que a cobrança é grande. Falei para os atletas que se o nível de concentração for esse, vamos acabar perdendo o clássico, temos que ter um nível de concentração maior", disse Cabral.

Raul Cabral comemorou o retorno à Ressacada, pela maior possibilidade de dencanso e diminuição da quantidade de viagens. "Primeira coisa de voltar para casa é uma situação da gente ter é o descanso, essa situação de ficar viajando o tempo inteiro. Aqui em Palhoça ainda é perto, outro coisa o gramado, nós treinamos em outro tipo de gramado. Temos um time de toque de bola e vem para o campo pesado, o que dificulta. A Ressacada vai ser um fator positivo nessa questão e outro ponto é em relação as viagens, vai ser menos desgastante. Em relação de torcida sabemos que a torcida do Avaí apoia o time em qualquer lugar que for", afirmou.