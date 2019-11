Resultado Botafogo x Cabofriense no Campeonato Carioca 2016 (2-1)

Considerado por muitos como a competição mais charmosa do Brasil, o Campeonato Carioca chega, neste sábado (30), a sua 115ª edição em 2016. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, juntamente com outras 12 equipes, medirão forças em busca de objetivos distintos. Enquanto os quatro grandes brigarão para conquistar mais um título, as equipes de menor investimento lutarão para permanecer na elite da competição e, quem sabe, beliscar uma vaga nas semifinais.

O Botafogo, recém-promovido à elite do futebol brasileiro, perdeu boa parte dos atletas que disputaram a Série B. Em vista disso, resolveu apostar nos jogadores estrangeiros. Dos sete reforços, quatro deles são gringos: os argentinos Joel Carli e Gervasio Núñez, o equatoriano Pedro Larrea e o boliviano Damián Lizio. Principal ídolo do clube, o goleiro Jefferson permanece mais um ano no alvinegro, assim como o técnico Ricardo Gomes.

Com maior detentor de títulos – 33 no total –, o Flamengo inicia o ano sob pressão devido à fase ruim vivida em 2015. Para não ter o mesmo destino nesta atual temporada, o Rubro-Negro foi em busca de reforços. Fora das quatro linhas, trouxe o técnico multi-campeão Muricy Ramalho, que terá a responsabilidade de comandar e levar o Rubro-Negro de volta ao caminho das vitórias.

No Fluminense, a expectativa é de voos mais altos. Após um agitado 2015, o Tricolor resolveu deixar as apostas de lado e fez contratações pontuais. A principal delas foi a do Diego Souza, que retornou ao clube após dez anos. Também, a diretoria anunciou as chegadas dos zagueiros Henrique e Renato Chaves. Oriundos do América-MG, o meia Felipe Amorim e o atacante Richarlison também foram contratados.

Rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai apostar na base de 2015 e nos seus jovens para realizar uma boa temporada. Em vista da dificuldade financeira, o cruzmaltino anunciou apenas dois reforços: a do volante Marcelo Mattos, ex-Botafogo, e a do lateral-direito Yago Pikachu, que foi destaque no Paysandu. Principal estrela do Vasco em 2015, o meia Nenê permanece na equipe, assim como o técnico Jorginho.

Um dos times mais tradicionais do Rio de Janeiro, o América conquistou o título da Série B e retornou para a primeira divisão do Campeonato Carioca após quatro anos. A receita para o sucesso foi a mescla entre jovens e experientes jogadores – casos de Somália (ex-Flu), Jean e Wagner Diniz (ambos ex-Vasco), por exemplo. O Mecão herdará a vaga do Barra Mansa, que foi rebaixado em 2015.

Além do América, outra equipe tradicional que voltou à elite do futebol carioca foi a Portuguesa. O time, comandado até então por Didinho, foi regular durante toda a competição e, com isso, conquistou o título do primeiro turno da Série B. Na última rodada do triangular final, entretanto, não conseguiu repetir as mesmas atuações e ficou somente com o vice-campeonato da Segundona. A Lusa herdará a vaga do Nova Iguaçu, que foi rebaixado em 2015.

A primeira parte do Campeonato Carioca conta com 16 participantes. Eles estão divididos em dois grupos de oito, que se enfrentam nesta fase. Os quatro primeiros de cada chave vão se classificar para a Taça Guanabara, também chamada de Grupo C. Os quatro últimos de cada grupo vão compor o Grupo D. O campeão da Taça GB será conhecido por pontos corridos.

Os quatro primeiros da Taça GB se classificam para a semifinal do Carioca. O quinto e sexto colocados da Taça GB se juntam ao primeiro e ao segundo do Grupo D para disputar a Taça Rio. Os dois últimos do Grupo D são rebaixados. As duas partidas de semifinal terão confrontos únicos, com vantagem do empate para o dono da melhor campanha. A decisão será em ida e volta. Na Taça Rio, semifinal e final terão jogos únicos.

O Vasco é o atual campeão do Campeonato Carioca. Em 2015, o cruzmaltino conquistou o título estadual após 13 anos de jejum. Depois de terminar em terceiro na classificação geral, a equipe enfrentou o arquirrival Flamengo nas semifinais. Após empate sem gols na partida de ida, o time liderado por Doriva levou a melhor no jogo de volta ao vencer pelo placar mínimo e garantiu a vaga na decisão.

Nela, teve pela frente o Botafogo, que havia vencido o Fluminense pela outra semifinal. No jogo de ida, vitória por 1 a 0 colocou o Vasco em vantagem. Na volta, outro triunfo, desta vez por 2 a 1. Naquele domingo, 3 de maio de 2015, o Rio de Janeiro, o Maracanã e a alegria foram cruzmaltinos pela 23ª vez na história.