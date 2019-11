Resultado América-PE x Náutico no Campeonato Pernambucano 2016 (0-1)

22:30 Muito boa noite a você que acompanhou a vitória do Náutico, sobre o América, por 1 a 0. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado sobre o mundo dos esportes!

22:28 As equipes voltam a campo, pela 5ª rodada do Pernambucano, no próximo domingo (22). O Timbu duelará com o Sport no primeiro Clássico dos Clássicos da temporada, novamente na Ilha do Retiro, às 16h, enquanto o Periquito encara o Salgueiro, no Arruda, no mesmo horário

22:26 Com o triunfo pelo placar mínimo, os alvirrubros se isolam na liderança, ficando com quatro vitórias em quatro jogos, indo a 12 pontos. Os alviverdes, porém, caem para a 4ª posição com os mesmos seis pontos do Sport, mas atrás por conta do saldo de gols (0 contra -1)

93' Final de jogo na Ilha do Retiro para América-PE 0x1 Náutico! Gol solitário de Ronaldo Alves, aos quatro do segundo tempo, faz o Timbu permanecer invicto na temporada e cada vez mais líder

90' Três minutos de acréscimo!

88' Público de 2.626, gerando renda de R$ 71.920,00 na Ilha

86' Terceiro cartão amarelo de Rodrigo Souza no certame e volante alvirrubro é desfalque diante do Sport, no próximo domingo (22), novamente na Ilha do Retiro

85' Cartão amarelo para Rodrigo Souza! Volante do Náutico é punido por falta sem bola

84' Substituição no Náutico! SAI Daniel Morais, ENTRA Caíque

82' UHHHHHHHHHH! Roni faz boa jogada pela esquerda, deixa Ricardinho para trás e cruzar, mas Thiago Santana não completa

80' UHHHHHHHHHHH! Renan Oliveira cruza na pequena área e Daniel Morais cabeceia, mas Delone corta mais uma

79' Partida vai chegando nos últimos instantes e o Timbu segue com maior presença ofensiva, contudo não é eficiente nos arremates

76' Estreando oficialmente, o meia Renan Oliveira vem incendiando o jogo no segundo tempo, criando as melhores chances, mas o Náutico desperdiça-as

74' Última mudança no América! SAI Alex Gaibu, ENTRA Carioca

73' UHHHHHHHH! Mais um bom momento alvirrubro no ataque, mas Delone corta o perigo após cabeçada de Fabiano Eller

72' Cartão vermelho para Ewerton Bala! Atacante do América recebe o segundo amarelo e é expulso de campo, deixando o Periquito com um a menos

71' INCRÍVEL! Após pressão do Náutico, Thiago Santana acerta a trave. Na sobra, a zaga do América corta duas vezes o perigo

70' Substituição no América! SAI Da Silva, ENTRA Nunes

68' UHHHHHHHHHHH! Mais uma chance do Náutico! Renan Oliveira cruza e Daniel Morais cabeceia, porém acerta o travessão

67' UHHHHHHHHHH! ​Renan Oliveira deixa Roni na cara do gol, mas o meia chuta prensado e perde boa oportunidade

66' Náutico deixa o América cada vez mais acuado e chega próximo de marcar pela segunda vez, mas Delone é seguro na hora de sair do gol

64' Periquito não se mostra abatido e demonstra forças para deixar o campo defensivo, indo em busca do empate a todo custo, mas peca falta de objetividade

62' UHHHHHHH! Ficando com a sobra após corte errado da zaga do América, Renan Oliveira chuta mal e perde a chance de ampliar a vantagem

59' Mesmo mais acuado, o alviverde sai no contra-ataque veloz em busca do gol de empate

58' Náutico começa a gostar mais do jogo após abrir o placar, já o América fica mais acuado em campo

56' Mexida no América! SAI Netto Imperador, ENTRA Dentinho

55' UHHHHHHHHHHH! Nova chance criada pelo Timbu! Gastón cruza rasteiro e Daniel Morais tenta completar de carrinho, mas a bola sobe além do esperado

52' UHHHHHHHHHHH! Rafael Pereira avança e, com liberdade, chuta forte, mas Delone bota para escanteio

50' Aproveitando-se de um descuido da zaga americana, o Timbu mostra forças e abre o placar na Ilha do Retiro. É o segundo gol de Ronaldo Alves no campeonato

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! RONALDO ALVES! Roni recebe de Gastón e cruza na pequena área em direção a Daniel Morais, que toca para o gol. A marcação tenta cortar e deixa um bate-rebate na pequena área, mas Ronaldo Alves completa para o gol. América 0x1 Náutico

47' Partida começa sem muitas emoções, com os dois equipes se estudando

46' Bola rolando para o segundo tempo de América-PE 0x0 Náutico!

21:35 Alteração no Náutico! SAI Esquerdinha, ENTRA Thiago Santana

21:34 Náutico retorna ao campo de jogo e com uma mudança

21:33 América já está de volta ao gramado sem mudanças

21:32 Já já as equipes retornarão ao campo de jogo para a etapa final

21:29 Diferentemente do que foi visto nos últimos jogos, alvirrubros vão apresentando futebol abaixo do esperado, com pouca criatividade ofensiva e falhando na ligação da defesa para o ataque. Os alviverdes, contudo, seguem com a mesma postura cautelosa, com atuação mais segura

21:26 Mesmo com o empate parcial sem gols, o Timbu segue isolado na liderança, indo a 10 pontos e perdendo os 100%. O Periquito, por outro lado, vai ficando na 3ª posição com os mesmos sete pontos do Salgueiro, mas atrás por ter um gol a menos de saldo

21:23 Principal responsável por deixar o placar inalterado, o goleiro Delone comemora a intervenção: "Graças a Deus fui competente. É sempre bom pegar pênalti", assegurou

21:20 O zagueiro Ronaldo Alves, por outro lado, minimiza o erro do centroavante: "Ele também é um dos batedores. Estava confiante e bateu", declarou

45+'2 Intervalo de jogo na Ilha do Retiro para América-PE 0x0 Náutico! Daniel Morais perdeu pênalti e desperdiçou a melhor oportunidade de tirar o zero do placar em favor do Timbu

45+1' Cartão amarelo para Ricardinho! Lateral-direito do América é advertido por cometer falta

45' Dois minutos de acréscimo

44' Arbitragem segue com má atuação e invertendo faltas, deixando, principalmente, a torcida alvirrubra irritada

42' Bem consolidado na defesa, o América segura o Náutico como pode e aposta no contra-ataque para sair em vantagem

40' Partida chega na reta final do primeiro tempo e, até o momento, poucas chances claras de gol foram criadas dos dois lados. As equipes tiveram apenas uma chance cada

39' Mexe o Náutico! SAI Rafael Silva, machucado, ENTRA Renan Oliveira

37' Rafael Silva leva pancada de Yuri na virilha após trombada de mal jeito e deixará o gramado

35' Timbu se sente mais acuado em campo e sem liberdade para atacar

33' UHHHHHHHHHH! Após o gol ser anulado depois da barreira andar, Alex Gaibu cobra falta com perfeição e Júlio César faz uma boa defesa

32' América se motiva com pênalti perdido pelo Náutico e começa a sair mais para o ataque

30' Zagueiro Ronaldo Alves, atual cobrador oficial da equipe, deixou o atacante bater. Diante do Santa Cruz, Daniel também havia perdido

29' DEFENDEU DELONE! Goleiro do América defende o pênalti cobrado por Daniel Morais

28' PÊNALTI PARA O NÁUTICO! Daniel Morais é derrubado na pequena área após girar em cima da marcação

27' Cartão amarelo para Yuri! Zagueiro alviverde é punido por falta em Rafael Silva

26' Cartão amarelo para Esquerdinha! Meia do Náutico é advertido por falta dura

22' Náutico é melhor dentro de campo e tem mais presença ofensiva, no entanto peca pela falta de objetividade e cria pouco

20' Partida segue sem muita agitação ao público presente à Ilha do Retiro

18' Cartão amarelo para Ewerton Bala! Atacante do América é punido por falta em Esquerdinha

16' Timbu procura atacar a todo custo, mas Periquito segue bem postado defensivamente

13' Náutico tenta pressionar, porém peca pela falta de criatividade e perde a oportunidade de criar boas chances

11' Partida segue equilibrada e com pouca movimentação ofensiva dos dois lados

9' Gol anulado do América! Thiago Laranjeira cruzou em direção à pequena área e Netto Imperador completa de bicicleta, mas o lance é impugnado por impedimento

7' América começa a gostar do jogo e troca mais passes em direção ao setor ofensivo, mas a boa postura do Náutico faz com que lances não sejam criados

5' Jogo inicia truncado e sem chances criadas pelas equipes, mas com muitas faltas

4' E o cachorro decidiu sair de dentro de campo. Animal anima o início pouco movimentado do jogo

3' Agora o cachorro adentrou no gramado do jogo

2' Um cachorro invadiu o gramado da Ilha do Retiro, mas fora das quatro linhas

1' Náutico começa ocupando o ataque, mas sem muita objetividade

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para América-PE x Náutico! Saída de bola é dos alviverdes

Hino de Pernambuco já foi executado na Ilha do Retiro. A bola vai rolar!

Torcida alvirrubra ensaia cânticos de incentivo na arquibancada

América e Náutico no gramado! Periquito e Timbu já estão no campo de jogo

Elenco alvirrubro realiza a última oração no vestiário antes de entrar em campo

Equipes retornam aos vestiários e, em instantes, retornarão para a execução do hino de Pernambuco e o início da partida na Ilha do Retiro

Técnico Gilmar Dal Pozzo confirma, no vestiário, que Esquerdinha irá começar jogando

Esquerdinha, porém, pode não atuar. Situação será definida somente na entrada em campo

No banco, Dal Pozzo tem como opções: Rodolpho, Rafael Ribeiro, Niel, Joazi, Gil Mineiro, Jefferson Nem, Eduardinho, Thiago Santana, Renan Oliveira e Caíque

Náutico definido! Com Esquerdinha confirmado na partida, Timbu está confirmado com o seguinte time: Júlio César; Rafael Pereira, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Gastón Filgueira; Elicarlos, Rodrigo Souza e Esquerdinha; Roni, Daniel Morais e Rafael Silva

Elenco do América também sobe ao gramado para o último trabalho antes do apito inicial

Jogadores e goleiros do Náutico entram em campo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

No banco de reservas, Charles Muniz tem à disposição: Geaze, Márcio, Nunes, Jackson, Kleitinho, Carioca, Dentinho, Cajá e Borba

América escalado! Alviverde da Estrada do Arraial vai a campo com: Delone; Ricardinho, Danilo, Yuri e Da Silva; Gláuber, Danyel, Thiago Laranjeira e Alex Gaibu; Netto Imperador e Ewerton Bala

Ilha do Retiro ainda com público pequeno, mas a torcida do Náutico segue comprando ingressos na bilheteria do arco

Antes dúvida para estrear como titular, o meia Esquerdinha poderá nem atuar. Atleta teve febre durante o dia e, caso não tenha condições de jogar, será substituído por Renan Oliveira

Enquanto isso, o Náutico acaba de chegar à Ilha do Retiro para a partida, que está marcada para começar às 20h30

Para o duelo de logo mais, o Periquito terá quatro ausências. Cesinha, Vitor, Carlinhos Bala e Jair estão de fora e não irão atuar

Staff alvirrubro já deixou os uniformes prontos no vestiário, que está à espera dos atletas

Nas últimas quatro partidas, os alvirrubros levam vantagem por terem vencido duas, enquanto os alviverdes venceram uma e outra terminou empatada

Em toda a história do Pernambucano, América e Náutico se enfrentaram por 238 vezes, com 37 vitórias do Periquito e 158 do Timbu, enquanto o empate prevaleceu em outras 43 oportunidades

Náutico duela com América-PE visando manter invencibilidade na temporada

"Esse jogo vai ser muito parecido com o do Salgueiro. No primeiro tempo, o Salgueiro veio com a proposta de jogar atrás e sair nos contra-ataques. O América-PE tem uma proposta muito parecida com essa. Eles vão esperar no setor defensivo para tentar matar o jogo nos contra-ataques, jogando por uma bola", avaliou o treinador

O técnico Gilmar Dal Pozzo não acredita em facilidade para o time alvirrubro nesta noite. O comandante espera um América-PE atuando da mesma maneira que o Salgueiro na última rodada, com marcação forte e fechando os espaços, à espera de um erro do adversário para matar o jogo nos contra-ataques

Certo, contudo, é o desfalque de Bérgson. Lesionado, o atacante cede espaço para Rafael Silva. O meio-campo deverá contar ainda com a presença de Elicarlos e Rodrigo Souza na cabeça de área, enquanto Roni irá atuar pelos lados do campo

Já no Timbu, o mistério é no setor de armação. Ao longo da semana, com trabalhos fechados ou abertos, ainda ficou indefinido se Renan Oliveira irá fazer sua estreia como titular na equipe da Rosa e Silva ou se Esquerdinha vestirá a camisa alvirrubra pela primeira vez

A criação das jogadas ficam a cargo de Thiago Laranjeira e do experiente Alex Gaibu, com Gláuber e Danyel na contenção. A dupla de ataque será Ewerton Bala e Netto Imperador, com o experiente Carlinhos Bala devendo ser acionado na etapa final

O restante, porém, deve ser o mesmo que bateu a Patativa. A defesa será formada por Danilo e Yuri, um dos destaques do Periquito no certame estadual, enquanto as laterais serão compostas por Da Silva e Ricardinho

O cabeça de área alviverde não enfrentou o Central, em jogo atrasado da primeira rodada, por conta de expulsão contra o Santa Cruz. Com o retorno do meio-campista, quem deixa o time titular é Kleiton

Para o duelo diante do Náutico, o técnico Charlez Muniz não deve promover grandes alterações. O treinador contará com um importante reforço na cabeça de área, que é o retorno do volante Danyel ao time titular, responsável pelo gol da vitória contra o Sport

Já o Timbu vem para o embate com a obrigação de manter a ponta da tabela, uma vez que conquistou três triunfos em três partidas, ficando assim com nove pontos e isolado na liderança

O Periquito é, até o momento, a grande surpresa da competição. O escrete da Estrada do Arraial, em três jogos, venceu dois e perdeu um, ficando assim na segunda colocação, com seis pontos

No duelo de logo mais, os alviverdes querem se aproximar da ponta, enquanto os alvirrubros buscam manter os 100% de aproveitamento para continuar no primeiro lugar

Adelmar de Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta noite entre América-PE e Náutico devido à interdição do Ademir Cunha, válido pelo Campeonato Pernambucano

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO América-PE x Náutico: Daniel Morais, atacante do Náutico. Responsável para marcar gols após a lesão de Bérgson, o centroavante alvirrubro marcou seu primeiro gol na temporada na última rodada, mas espera manter o bom momento

FIQUE DE OLHO América-PE x Náutico: Carlinhos Bala, atacante do América-PE, principal nome do escrete da Estrada do Arraial. Experiente e autodenominado como rei do futebol pernambucano, por ter feito sucesso no trio de ferro da capital, Bala é a grande estrela do alviverde

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora América-PE x Náutico, partida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 20h30, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.