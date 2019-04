Náutico duela com América-PE visando manter invencibilidade na temporada

Partida válida é pela quarta rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano, a ser disputada no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

INCIDENCIAS : Partida válida é pela quarta rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano, a ser disputada no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

A noite desta segunda-feira (22) será reservada para o Clássico da Técnica e Disciplina em Pernambuco. América-PE e Náutico vão fazer um embate de suma importância, às 20h30, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, visando continuar com a boa fase no hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. Os alviverdes querem se aproximar da ponta, enquanto os alvirrubros buscam manter os 100% de aproveitamento para continuar no primeiro lugar.

O América-PE é até o momento a grande surpresa da competição. O escrete da Estrada do Arraial, em três jogos, venceu dois e perdeu apenas um, ficando assim na segunda colocação, com seis pontos. Já o Náutico vem para este embate com a obrigação de manter a ponta da tabela, que conquistou com três triunfos em três embates, ficando assim com nove pontos.

Nesta noite de segunda-feira (21), o responsável por comandar os 90 minutos de partida será o pernambucano Ricardo Jorge Ribeiro dos Anjos, que pertence ao quadro de árbitros da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). O mesmo terá como auxiliares Fernanda Colombo Uliana e Charles Rosas Pires.

Charlez Muniz deve fazer apenas uma alteração na equipe para buscar manutenção de boa fase

A fase do América é boa na competição estadual. O escrete da Estrada do Arraial vem surpreendendo no certame, fazendo uma campanha bem acima do que se esperava por tudo que o time passou no último ano, com a sua tradicional sede sendo arrematada em leilão, realizado pela justiça, por conta de dividas. Mas o alviverde conseguiu se recuperar, passou pelo primeiro turno e garantiu a ida ao hexagonal do título, em que já obteve duas vitórias em três jogos, sendo uma dela emblemática contra o Sport, na Ilha do Retiro.

No confronto desta noite, sem dúvidas, o objetivo é surpreender novamente. O local guarda boas recordações, pois é a Ilha do Retiro, desta vez, entretanto, o alviverde pernambucano vai atuar como mandante. A escolha do novo palco de jogo acabou gerando bastante polêmica por parte dos americanos, que costumam atuar no Admir Cunha, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Porém, devido às péssimas condições, o estádio foi vetado pela FPF.

Para o duelo diante do Náutico, o técnico Charlez Muniz não deve promover grandes alterações. O treinador contará com um importante reforço na cabeça de área, trata-se do volante Danyel, responsável pelo gol da vitória contra o Sport, que não enfrentou o Central em jogo atrasado da primeira rodada por conta de uma expulsão no embate da última rodada com o Santa Cruz. Com o retorno do meio-campista, quem deixa o time titular é Kleiton.

O restante do América-PE deve ser o mesmo que bateu o Central. Com a defesa sendo formada por Danilo e Yuri, este último um dos destaques do Periquito no certame estadual, enquanto as laterais serão compostas por Da Silva e Ricardinho. Já a criação das jogadas ficam a cargo de Thiago Laranjeira e do experiente Alex Gaibu. A dupla de ataque será Ewerton Bala e Netto Imperador, com o experiente Carlinhos Bala devendo ser acionado na etapa final.

Dal Pozzo tem apenas uma dúvida no meio-campo para definir Timbu

O técnico Gilmar Dal Pozzo não quis saber de esconder o jogo para este embate diante do América, mesmo fechando o treinamento alguns momentos durante a semana de trabalho. Os alvirrubros de Rosa e Silva estão praticamente definidos, pois o comandante tem apenas uma dúvida no meio-campo. O meia Renan Oliveira pode começar atuando pela primeira vez na temporada, porém, Esquerdinha também surge como opção para fazer sua estreia já desde o início.

A equipe alvirrubra deve ter apenas mais uma modificação no setor ofensivo, que é a entrada de Rafael Ratão no lugar de Bergson, lesionado. O meio-campo ainda deverá contar ainda com Elicarlos e Rodrigo Souza na cabeça de área e Rony atuando pelos lados do campo, com Renan Olivera ou Esquerdinha mais centralizados. O restante do time será o mesmo que bateu o Salgueiro na rodada passada.

Gilmar Dal Pozzo não acredita em facilidade para o Timbu nesta noite. O técnico espera um América-PE atuando da mesma maneira que o Salgueiro na última rodada, com marcação forte e fechando bem os espaços, esperando um erro do adversário para matar o jogo nos contra-ataques.

“Esse jogo vai ser muito parecido com o do Salgueiro. No primeiro tempo, o Salgueiro veio com a proposta de jogar atrás e sair nos contra-ataques. O América-PE tem uma proposta muito parecida com essa. Eles vão esperar no setor defensivo para tentar matar o jogo nos contra-ataques, jogando por uma bola”, avaliou o treinador alvirrubro.