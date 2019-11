Resultado Ríver-PI x Sport pela Copa do Nordeste 2016 (2-2)

Sport arranca igualdade do Ríver-PI e segue invicto na Copa do Nordeste

23:43 As equipes voltarão a medir forças entre si, em duelo válido pela 4ª rodada do Nordestão, na próxima quinta-feira (3) às 19h, na Ilha do Retiro. Antes, ambas têm compromissos pelos respectivos estaduais. Enquanto os piauienses encaram o Altos nesse sábado (27), às 18h, no Felipão, os pernambucanos farão clássico com o Náutico, no domingo (28), às 16h, dentro de casa

23:40 Com a igualdade, os tricolores ficam na 3ª colocação, com os mesmos quatro pontos do Fortaleza, mas atrás por ter saldo de gols inferior. Os rubro-negros, porém, seguem isolados na liderança, com sete pontos ganhos

94' Final de jogo no Albertão para Ríver 2x2 Sport! Vanderlei marcou duas vezes pelo Galo, enquanto Everton Felipe fez os dois do Leão

92' Ríver, que era melhor em campo, cedeu muitos espaços ao Sport, deixando brechas para o empate

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

89' Sport se motiva em campo e segue forte para buscar a improvável virada

87' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! EVERTON FELIPE, DE NOVO! Após tanto pressionar, o Sport conta com atuação inspirada do meia para buscar o empate. O jovem faz boa jogada individual e chuta no canto. Ríver-PI 2x2 Sport

85' Partida chega aos últimos cinco minutos do tempo regulamentar e o resultado segue em aberto

83' GOOOOOOOOOOOL DO SPORT! EVERTON FELIPE! Christianno cruza na pequena área, mas Paulo Paraíba corta. Na sobra, Everton Felipe dá de trivela e no cantinho. Ríver-PI 2x1 Sport

81' Wallace recebe bom lançamento, mas bate fraco e Naílson defende seguro

​78' Torcida do Ríver gritou "Olé" após troca de passes da equipe

76' Modificação no Ríver-PI! SAI Rogério, ENTRA Cássio

75' Partida vai encaminhando para a reta final e o Galo prepara a última mudança

​72' Com a vantagem construída, o Ríver visa explorar os erros do Sport para sacramentar os três pontos

69' Substituição no Sport! SAI Juninho, ENTRA Renê

66' Após marcar o segundo gol, a torcida do Ríver empurra o time, que se mostra mais tranquilo em campo

64' UHHHHHHH! Diego Lira recebe cruzamento na pequena área e Magrão sai bem do gol para fechar o ângulo, mas o atacante do Ríver chuta na rede pelo lado de fora

63' Substituição no Sport! SAI Rithely, ENTRA Neto Moura

60' GOOOOOOOOOOL DO RÍVER-PI! VANDERLEI, DE NOVO! Após lançamento de Amarildo, Luís Gustavo não corta, a bola passa direto e Vanderlei sai livre. O atacante do Ríver dribla Magrão e toca para o fundo do gol. Ríver-PI 2x0 Sport

60' Substituição no Ríver-PI! SAI Lucas Bacelar, ENTRA Diego Lira

59' Cartão amarelo para Juninho! Atacante do Sport é advertido após matar o contra-ataque do Galo

56' Alteração no Ríver-PI! SAI Marquinhos, ENTRA Alex Santos

55' Marquinhos sente cãimbra e vai deixar o campo

54' Cartão amarelo para Vanderlei! Atacante do Galo Carijó é punido por falta em Ronaldo

52' Sport tenta deixar o Ríver preso no campo de defesa, mas peca na falta de objetividade

50' UHHHHHHHH! Fábio bate falta na pequena área e Henríquez tenta completar em direção ao gol, mas a bola sobe um pouco acima do esperado e vai para fora

48' Gol anulado do Ríver-PI! André Beleza bate falta direto para o gol, mas a arbitragem havia assinalado tiro livre indireto, invalidando o tento do Galo

47' Cartão amarelo para Rithely! Volante do Sport é advertido por confusão com Amarildo

47' Cartão amarelo para Amarildo! Volante do Ríver-PI é punido por confusão com Rithely

46' Partida começa mais quente no segundo tempo, com jogadores das duas equipes se desentendendo

46' Bola rolando para a etapa final de Ríver-PI 1x0 Sport!

22:46 Substituição no Sport! SAI Gabriel Xavier, que sentiu a coxa, ENTRA Wallace

22:45 Já já as equipes retornam ao gramado para o segundo tempo

22:43 Com a vitória parcial, o Ríver-PI vai chegando aos mesmos seis pontos do Sport, mas fica atrás por conta do saldo de gols

22:38 Equipes fizeram um primeiro tempo sem muitas emoções no Albertão, mas com os donos da casa saindo à frente do placar por serem mais eficientes

45+1' Final do primeiro tempo no Albertão para Ríver-PI 1x0 Sport! Gol marcado por Vanderlei, aos 16, deixa o Galo Carijó em vantagem

45' Um minuto de acréscimo no Albertão

42' Além do desentrosamento do time titular, Sport sente falta de um centroavante fixo na pequena área e tenta apostar mais em jogadas trabalhadas

40' Partida vai chegando nos últimos minutos do primeiro tempo e as equipes seguem sem criatividade

36' Apesar de ter vantagem no placar, o Ríver é pouco criativo no ataque e perde a chance de criar chances e ampliar o marcador

33' Sport tem mais posse de bola e chega mais no ataque, porém falta objetividade nos lances para concluir em gol

31' UHHHHHHHHH! Ronaldo recebe inversão de bola e chuta cruzado, mas na rede pelo lado de fora

30' Meia hora de bola rolando e apenas uma chance real na partida, que foi o gol do Ríver

28' Sport começa a chegar com mais intensidade, porém ainda sem objetividade e profundidade nos lances

25' Galo Carijó tenta administrar o resultado positivo, mas peca nos passes e dá liberdade ao Leão para atacar

23' Sport sente muito o desentrosamento, com erros defensivos e na ligação da defesa para o ataque

21' Rithely volta ao gramado sem maiores problemas

20' Partida é reiniciada no Albertão e atleta segue em atendimento

18' Rithely leva a pior em uma dividida e é atendido pelos médicos do Sport

16' GOOOOOOOOL DO RÍVER-PI! VANDERLEI! Após receber lançamento em profundidade, atacante do Galo Carijó corta bem a marcação de Luís Gustavo e manda na saída de Magrão. Ríver-PI 1x0 Sport

15' Mais cauteloso e com o desentrosamento pesando, o Sport aposta nos contra-ataques, porém sem muita objetividade e criatividade em campo

13' UHHHHHHH! Vanderlei arrisca novamente de longe, contudo Magrão defende em dois tempos

12' Rithely sai jogando errado e deixa a bola com Vanderlei, mas o atacante do Ríver chuta fraco e para defesa segura de Magrão

9' Sport tenta sair pelos lados e pelo meio, porém a cabeça de área do Ríver equilibra o duelo

7' Donos da casa começam com mais presença ofensiva, mas peca na saída de bola

5' Após cruzamento na pequena área e descuido da marcação do Sport na pequena área, Marquinhos não consegue completar para o gol

3' Modificado, o Sport busca espaço para sair ao ataque, mas a boa postura no meio-campo do Ríver deixa o jogo truncado

1' Ríver começa mais à frente, enquanto o Sport visa se defender

0' Bola rolando para Ríver-PI x Sport no Albertão! Saída de bola é do Galo Carijó

Equipes realizam a última oração antes do início do jogo

Hino nacional executado e os jogadores se cumprimentam antes da bola rolar

Equipes no gramado! Hino nacional será reproduzido no Albertão

Em breve, as equipes retornarão ao campo de jogo para o apito inicial. No momento, estão no vestiário após realizar aquecimento

EBoa parte dos torcedores, nos arredores do Albertão, ainda estão nas bilheterias comprando ingressos

Diante de um bom público no Albertão, Ríver e Sport estão no campo de jogo realizando o último aquecimento

Com apenas três titulares em relação ao time que venceu o Santa, no último domingo (21), o Leão contará com a força dos jovens. Dos 16 jogadores relacionados para a partida, sete são formados na categoria de base

Atacante Johnathan Goiano sofre lesão na coxa e desfalcará Sport por um mês

No momento, o Sport sobe ao gramado do Albertão para realizar o último aquecimento antes do apito inicial

O tricolor piauiense tem como opções: Dalton, Índio, Bruno Lopes, Alex Santos, Cássio, Diego Lira, Sandro Costa, Daniel Piauí e Thiago Silva

RÍVER ESCALADO! O Galo Carijó vai a campo com: Naílson; Toti, Paulo Paraíba, Rafael Araújo e Marquinhos; Amarildo, André Beleza, Rogério e Esquerdinha; Lucas Bacelar e Vanderlei

No banco, Falcão tem à disposição: Danilo Fernandes, Renê, Ewerton Páscoa, Neto Moura e Wallace

SPORT DEFINIDO! Leão está confirmado com: Magrão; Ronaldo, Luís Gustavo, Henríquez e Christianno; Rithely, Luiz Antônio, Fábio, Gabriel Xavier e Everton Felipe; Juninho

Mesmo faltando menos de uma hora para a bola rolar em Teresina, as equipes ainda não estão definidas. Neste momento, fazem 29ºC na capital piauiense

Sport já está no Albertão e em breve deverá ter a escalação confirmada oficialmente

O ídolo rubro-negro não atua desde o fim de agosto do ano passado, quando o Leão bateu o Bahia, pela Copa Sul-Americana, ainda na fase nacional

O técnico Falcão não confirmou a equipe e deixou a dúvida no ar. A única certeza repassada pelo comandante leonino foi a entrada de Magrão no gol, enquanto o resto só será confirmado momentos antes da bola rolar

Em toda a história, Ríver-PI e Sport só se enfrentaram uma vez. O duelo, válido pela 5ª rodada do Grupo C da 1ª fase do Brasileirão de 1981, terminou empatado em 1 a 1. Sima fez pelo Galo Carijó, já Edson marcou pelo Leão

Já o Ríver vai com força máxima, já que uma nova derrota deixará o time praticamente eliminado da competição e sem pontuar

Visando evitar desgaste e com cinco desfalques, o Sport entrará em campo com time misto, mesmo podendo ficar próximo de encaminhar classificação às quartas de final, em caso de vitória

Estádio Alberto Silva, conhecido como Albertão, será o palco do confronto desta noite entre Ríver-PI e Sport, válido pela Copa do Nordeste 2016

Ranílton Oliveira de Sousa, do Maranhão, será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Ríver-PI x Sport. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Antônio Fernando de Sousa Santos e Ivanildo Gonçalves da Silva, todos do quadro da CBF

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do torneio nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Ríver-PI x Sport: Rithely, volante do Sport, é o principal nome da equipe rubro-negra nesta noite. Com grande parte dos titulares poupados, o regular meio-campista pode ser o diferencial para o escrete da Ilha do Retiro vencer a terceira partida na competição regional, que ele balançou as redes nos dois primeiros jogo

Foto: Williams Aguiar/Sport

FIQUE DE OLHO Ríver-PI x Sport: Paulo Paraíba, zagueiro do Ríver-PI, será extremamente importante para o Galo neste duelo, pois terá a obrigação de fazer a defesa atuar da maneira sólida, uma vez que a equipe ainda não pontuou no campeonato e, em caso de nova derrota, a classificação às quartas ficará mais distante

Foto: Divulgação/Ríver-PI

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus, enquanto América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça por uma vez

A Copa do Nordeste vem para a 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão estar no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia, além de dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Ríver-PI x Sport, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo D da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 21h45, no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí