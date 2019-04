Porto e Atlético fazem jogo fraco e não saem do empate sem gols no Pernambucano

Porto e Atlético Pernambucano se enfrentaram, na tarde desta quarta-feira (24), pela 7ª rodada do Hexagonal do Rebaixamento do Campeonato Pernambucano 2016. Em jogo sem qualidade, as equipes não saíram do 0 a 0 no estádio Antônio Inácio, em Caruaru.

A primeira etapa da partida até que foi boa de se assistir. A posse de bola, assim como a criação das jogadas de ataque, ficou parelha, mas os times pecaram na hora da finalização. A metade final, no entanto, foi fraquíssima, com certa preguiça de ambos. A bola na maior parte do tempo ficou sendo tocada no meio-campo e a falta de criatividade não permitiu que um gol saísse. O Gavião do Agreste balançou as redes, mas foi anulado por causa de impedimento.

Com o empate sem gols, o Tatu-Bola segue na liderança, com 13 pontos e dois gols de saldo, mas pode ser ultrapassado pelo Serra Talhada, que joga ainda hoje, às 20h, com o. Já o tricolor ocupa a 3ª posição, com nove pontos e saldo negativo de um.

Na próxima rodada, os caruaruenses irão duelar com o Pesqueira novamente em casa, no próximo sábado (27), às 16h. No mesmo dia, porém, os atleticanos jogarão no estádio Paulo Petribu, em Carpina, contra o Serra Talhada, às 20h.

Os primeiros 45 minutos da partida não tiveram muita emoção. Mesmo jogando em casa, o Gavião do Agreste não soube se impôr e fez um jogo equilibrado com o Atlético, que não sentiu a pressão de jogar fora.

Os dois times trabalharam bem a bola e criaram jogadas de ataque, mas não conseguiram gerar resultado. Quando um avançava, o outro se defendia e dava o troco na mesma moeda. Mesmo com bons lances no primeiro tempo, porém, o gol não saiu.

As equipes voltaram menos inspiradas para a etapa final. O futebol apresentado foi fraco e foi um jogo complicado de se ver para os poucos espectadores que estavam no Vera Cruz. O segundo tempo teve poucas emoções, com o ponto principal acontecendo só aos 46 minutos, já nos acréscimos. O tricolor até chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento, e a partida terminou mesmo no 0 a 0.