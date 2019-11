Resultado Sampaio Corrêa x Ceará pela Copa do Nordeste 2016 (1-1)

23:48 Ficamos por aqui com mais uma transmissão em tempo real da VAVEL Brasil! Obrigado a todos que permaneceram conosco até o final deste empate entre Sampaio Corrêa x Ceará. Até a próxima, leitor!

23:47 As equipes voltam a se enfrentar na quarta rodada da competição, que acontecerá na próxima quarta-feira (2), no Presidente Vargas, em Fortaleza, às 19h30. Antes disso, os times voltam a focar nos campeonatos estaduais.

23:45 Com o empate, a equipe maranhense mantém o primeiro lugar no grupo, mas perde o 100% de aproveitamento, ficando com sete pontos. O time cearense, por sua vez, vai a quatro pontos e espera definição da rodada para confirmar o segundo lugar.

90+3' FIM DE PAPO NO CASTELÃO! Com gols de Edgar e Rafael Costa, Sampaio Corrêa e Ceará empatam em um a um no Maranhão.

90' Mais três minutos de acréscimo.

89' Cametá cruza para a área e Bill tenta o chute, mas pega errado na bola, mandando por cima.

86' NAAAAA TRAAAAAVEEEE SERGINHO!!!!! Ponta do Ceará tenta o arremate forte de fora da área e vê a bola vencer Jean, mas acabar explodindo na trave. Quase a virada dos visitantes.

82' UUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!! Cametá manda lateral para a área, Rafael Costa domina e toca para Bill que batalha com zagueiro e manda pro gol, mas à esquerda do gol.

81' Na cobrança de escanteio, Rafael Costa cabeceou novamente, mas passa à direita de Jean.

80' SUBSTITUIÇÃO NO SAMPAIO CORRÊA! Sai: Walfrido. Entra: Arlindo Maracanã;

79' DEFESAAAAAAAÇAAAA DE JEAAAAN!!!! SALVA O SAMPAIO CORRÊA!! Serginho aproveita cruzamento oposto, domina, abre espaço e chuta colocado, mas o goleiro dos donos da casa fez a defesa.

77' Sampaio Corrêa sentiu o empate, mesmo com o Ceará dominando o jogo por um todo. Equipe da casa começa a trocar passes errados, jogadas sem efetividade e muito nervosismo nos jogadores.

75' UUUUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!! Na primeira jogada de Serginho, o atleta fez o cruzamento para Rafael Costa, que cabeceou por cima do gol.

75' SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ! Sai: Siloé. Entra: Serginho.

71' ÉÉÉÉÉÉÉÉÉVERSONNNN!!!!! Arremate poderoso de fora da área de Guilherme Santos para o gol, mas o goleiro do Ceará acabou, no reflexo, fazendo a defesa.

69' UUUUUUUUUUUUHHHHHHHH!!!! Cruzamento da direita na cabeça de Bill, que cabeceou para o gol, mas Jean ficou com ela.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO CEARÁÁÁÁÁÁ!!!! RAFAEL COSTA É O NOME DELE!!!! Na cobrança do escanteio, Cametá acertou a cabeça de Rafael Costa, que mandou pro gol, vencendo Jean e empatando tudo no Maranhão.

63' Fernandinho fez novo levantamento e Charles, na disputa, acabou ganhando o escanteio pro Ceará.

59' Edgar tentou um chute num contra-ataque, mas Éverson ficou com ela.

57' SUBSTITUIÇÕES NO CEARÁ! Saem: Biancucchi e Alex Amado. Entram: Ricardo Conceição e Rafael Costa.

54' Siloé cruza para Alex Amado, que fura no chute de primeira.

52' Walfrido lança Edgar que aparece sozinho para carregar a bola no campo de ataque, mas o atacante domina errado, adiantando muito a bola. Éverson, como um líbero, apareceu para dominar e tirar do atleta do Sampaio Corrêa de cabeça.

51' Charles aparece livre na área para cabecear, mas o árbitro marca impedimento no zagueiro.

47' Sampaio tem cobrança de falta pela esquerda, mas a defesa do Ceará afasta após levantamento para a área.

45' ROLA A BOLA NO SEGUNDO TEMPO!

45' SUBSTITUIÇÃO NO SAMPAIO CORRÊA! Sai: Fernando Santos. Entra: Pimentinha.

22:44 Erro na troca de passe no campo de defesa custou caro ao Ceará no primeiro tempo. Sampaio Corrêa, que não tem nada com isso, aproveitou e marcou o gol que vai confirmando o 100%da equipe na competição.

45+5' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais cinco minutos de acréscimo.

44' SUBSTITUIÇÃO NO SAMPAIO CORRÊA! Sai: Ruan. Entra: Jean.

41' Bill cruza bola rasteira, perigosamente, que passou por todo mundo, fazendo o torcedor do Sampaio suspirar.

39' QUAAAAASEEEEEEEE SILOÉ! Em mais um chute de fora da área, Siloé arremata para o gol, mas a bola passa à direita de Ruan, levando muito perigo.

38' UUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!! Cametá tenta chute de fora da área na sobra do escanteio, a bola desvia e quase engana o goleiro adversário.

37' Biancucchi manda cruzamento para a área em cobrança de falta e o goleiro Ruan tira mal, mandando a bola para escanteio.

32' Edgar novamente aparece na esquerda. O atacante do Tubarão leva para o meio, abre espaço e tenta o chute. Prensado, o atleta pega a sobra e tenta novo arremate, porém a bola subiu novamente.

30' Edgar faz boa jogada pela esquerda, carrega para o meio e toca para Walfrido que, sem opção, tenta um chute de fora da área, entretanto não pega certo na bola, fazendo-a subir.

29' Valderrama desvia de cabeça para a área e Fernando Santos aparece em velocidade. Antes que ele chegasse na posse da bola, Charles afastou.

24' RUAAAANNNN!!!! Fernandinho vem de trás após cobrança de escanteio e chuta depois de receber bola rolada, mas Ruan ficou com ela novamente.

23' Siloé tenta chuta sem ângulo e, desviado, consegue o escanteio.

21' CARTÃO AMARELO PARA BILL! Por falta em Guilherme Santos.

20' Alex Amado chute de fora da área, mas a bola sobe muito.

19' Defesa afasta cobrança de falta para a área do Ceará, que levava perigo.

15' Fernando Santos é atendido no momento pela equipe médica do Sampaio Corrêa. Torceu o tornozelo em uma disputa de bola com Charles.

14' UUUUUUUUUUUHHHHHHH!!!! Em mais um chute longe da meta, Bill experimentou e viu Ruan ficar com a bola.

13' Siloé partiu em contra-ataque pela direita, tenta cruzamento que é desviado no meio do caminho e cai nas mãos do goleiro Ruan.

11' UUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!! Na cobrança de Biancucchi, Carlão subiu mais alto que todo mundo e cabeceio por cima do gol, levando um certo perigo.

10' Bill briga por bola dentro da área, tenta toque para o meio na chegada de Alex Amado, contudo a zaga consegue o corte. O atacante alvinegro continua na luta e consegue um escanteio em uma tentativa de cruzamento.

9' UUUUUHHHH!!! Baraka tenta chute de fora da área de esquerda, mas Ruan espalma para escanteio.

6' Alex Amado recebe boa bola de Biancucchi, avança e espera o pênalti, mas a bola acaba saindo em linha de fundo.

5' Os dois times jogam em pressão alta quando o oponente tem a bola, buscando induzi-lo ao erro.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO SAMPAIO CORRÊA!!! EDGAR DE PÊNALTI!! Goleiro pro lado e bola pro outro: Edgar tira totalmente de Éverson e abre o placar no Castelão.

1' PÊNALTI PARA O SAMPAIO CORRÊA! Daniel Barros rouba a bola na saída de bola do Ceará e tenta drible no goleiro Éverson, contudo o arqueiro acaba derrubando o meia do Sampaio dentro da área!

0' ROLA A BOLA NO CASTELÃO!

Os times entram no gramado para performar a cerimônia de entrada. Falta pouco!

O Ceará, por sua vez, apresenta os seguintes jogadores pro jogo: Éverson; Cametá, Carlão, Charles, Fernandinho; Baraka, João Marcos, Bianchucci, Siloé; Alex Amado, Bill.

Os donos da casa, Sampaio Corrêa, vai a campo com: Ruan; Auremir, Genílson, Alex B., Guilherme; Levi, Walfrido, Valderrama, Daniel B., Fernando Santos; Edgar.

Faltando poucos minutos para o início do embate, as duas equipes já divulgaram suas respectivas escalações.

O palco do confronto será o estádio Castelão, que promete estar cheio para este clássico.

Enquanto que Léo Rodrigues é desfalque certo, enquanto Luiz Otávio é dúvida no Sampaio, o Ceará não terá a disposição: Guilherme Biteco, Roni, Zezinho e Raul.

FIQUE DE OLHO: Bill, atacante do Ceará. Após marcar duas vezes contra o Flamengo-PI, Bill terá uma chance na equipe titular de Lisca e será a grande esperança de gol alvinegra no Maranhão.

FIQUE DE OLHO: Fernando Santos, meia-atacante do Sampaio Corrêa. Uma das contratações para a temporada, Fernando Santos já mostrou para que veio e vem fazendo boas atuações pelo Tubarão e deverá ser importante diante do Ceará.

No último duelo entre as duas equipes, pela Série B do ano passado, o Tubarão venceu por 1 a 0. O atacante Jheimy marcou o gol da vitória.

Essa vai ser a primeira vez que maranhenses e cearenses irão duelar pela Copa do Nordeste. Tirando o torneio, ambos os times já se enfrentaram 17 vezes, com seis vitórias para o Ceará, sete empates e quatro vitórias para o Sampaio.

Na última rodada, o Vozão atropelou o Flamengo-PI por 5 a 0, com gols de Tiago Cametá, Jhonnatan, Siloé e Bill, duas vezes.

O Ceará é o vice-colocado do mesmo Grupo E com três pontos.

Na última rodada da competição, o Sampaio venceu com tranquilidade o Vitória da Conquista por 2 a 0, com gols de Levi Silva e Guilherme Santos.

O Sampaio Corrêa lidera o Grupo E da Copa do Nordeste com seis pontos, já que venceu Vitória da Conquista e Flamengo-PI.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha tudo sobre o duelo entre Sampaio Corrêa e Ceará pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2016.