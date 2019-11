Resultado São Bento x Corinthians pelo Campeonato Paulista 2016 (1-1)

Um grande abraço e até a próxima transmissão.

Vamos fechando a transmissão por aqui. Agradecemos sua presença em mais uma partida. Fique ligado no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes.

Timão tem 14 pontos na liderança do Grupo D. Já o São Bento tem 10 no Grupo A.

Grande jogo em Sorocaba. Timão corre muito para buscar o empate e seguir invicto no torneio. São Bento tentou se segurar, mas não achou o contra ataque e tomou o empate.

93' Fim de papo!

92' Teremos mais um minuto apenas.

91' AMARELO, CAVALO. Por simulação.

90' NA RAÇA! Edílson cruza, Guilherme briga contra a defesa e a bola sobra para André, que arrisca de primeira e manda no ângulo!

89' GOLAAAAAAAAAAAAAÇO, ANDRÉ, DO TIMÃO!

88' São Bento é só defesa.

87' Corinthians tenta no abafa, mas sem muita criatividade.

86' Reta final de partida.

85' Reclamação de pênalti da defesa do São Bento. Corinthians segue na pressão.

84' QUASE! Edílson manda de fora, desvia na zaga e sai em escanteio.

83' São Bento espera o Corinthians, que tenta pressionar.

82' AMARELO, RODRIGUINHO. Matou contra ataque.

81' PRA FORA! André arrisca de fora e manda à direita do gol.

80' Vem pressão no final!

79' Lucca arranca pelo meio, tenta levar tudo sozinho, mas a zaga do São Bento trava bem.

78' Desentrosamento segue aparecendo em lances pontuais da partida. Tite precisa trabalhar esse ponto.

77' Cavalo testa na entrada da área e a bola sai à esquerda do gol.

76' AMARELO, PITTY. Uma foiçada em Lucca.

75' Marcelo Cordeiro arrisca, Matheus espalma e a sobra fica com Cavalo, mas impedido.

74' Corinthians aumenta a pressão, se mexe, mas não finaliza.

73' Lucca bate muito por cima. Só tiro de meta.

72' Pegada muito forte de Pitty em André. Falta muito perigosa para o Timão.

71' Pressão enorme do Timão!

70' MUDA O SÃO BENTO: Fernandinho entra e sai Rossi.

69' PRA FOOOOOOOOOOOOORA! Guilherme pra Luciano, que cruza da direita e Lucca testa sem goleiro pra fora!

68' Depois de vários meses, Lucianno está de volta. Tite põe o Corinthians pra cima.

67' MUDA O TIMÃO: Luciano volta ao time e sai Willians.

66' André testa, mas fácil para Henao.

65' Alê chega forte em Guilherme. Timão pressiona.

64' São Bento se defende e vai buscar o contra ataque.

63' MUDA O SÃO BENTO: Alê entra e sai Serginho.

62' PRA FOOOOOOOOORA! Rodriguinho recebe após linda troca de passes do ataque. Fiel se levanta.

61' Morais do céu... Foi cruzar e a bola vai quase em Botucatu.

60' AH, GUILHERME... Mais uma ótima jogada pela direita, com Rodriguinho e Edílson. A bola chega em Guilherme, que chuta de primeira, mas manda por cima do gol.

59' MUDA O SÃO BENTO: Anderson Cavalo na vaga de Edno.

58' Meio campo corinthiano se perde em alguns momentos, sentindo a falta de entrosamento.

57' Ótima partida até aqui do Balbuena.

56' EDER! Boa chegada com Giovanni Augusto pela direita e Eder salvou duas vezes!

55' MUDA O TIMÃO: Lucca na vaga de Romero.

54' Edno recebe na esquerda, arrisca, mas explode em Edílson.

53' Corinthians adianta o time. Tite pede mais avanço.

52' Boa triangulação corinthiana, mas Arana nem chutou e nem cruzou...

51' PRA FOOOOOORA! Edílson chutou forte e tirou tinta da trave!

50' É de muito longe. Edílson na bola.

49' Rodriguinho avança bem e toma um carrinho forte por trás. Falta para o Timão.

48' NO TRAVESSÃO! Éder acerta na veia e carimba o poste!

47' Pressão corinthiana e a defesa do São Bento rifa de todo o jeito.

46' Edílson erra o passe e Arana pega Rossi. Jogo parado.

45' Com apenas uma mudança, a bola volta a rolar.

MUDA O TIMÃO: Sai Maycon e entra Rodriguinho.

As equipes vão voltando para a segunda etapa. Rodriguinho vai entrar no Timão.

São Bento marcou num golpe de sorte, mas não tirou a forma corinthiana, que criou, mas sempre caindo nos pés de Romero, que desperdiçou.

Bom jogo em Sorocaba. São Bento começou marcando fore, Timão tenta à todo tempo ter a bola, trocar passes e sair jogando nos passes.

48' Edílson bateu forma bizonha e o fim do primeiro tempo aconteceu.

47' Pancada em Giovanni Augusto. O lance final pode ser do empate.

47' Vamos para o minuto final.

46' Bola lançada para Rossi, mas em impedimento.

45' Ataque corinthiano com André, mas o ábritro marcou falta do atacante.

44' E teremos mais três minutos.

43' Corinthians busca a pressão final para o empate.

42' Ataque veloz do São Bento e quem recuperou foi o André!

41' Reta final de primeiro tempo.

40' ROMERO.... Guilherme deixa o paraguaio livre, mas ele fura e se mata sozinho com a bola.

39' QUASE! Confusão na área do São Bento. Giovanni Augusto, Bebeto, Henao e André se matam com a bola e ela sobra para o goleiro.

38' A falta é muito longa e estão Edílson e Maycon na bola.

37' AMARELO, BEBETO. Mão que matou contra ataque corinthiano.

36' Jogo fica mais truncado com faltas que picam o ritmo.

35' Maycon força o passe para Romero e a bola fica fácil para a defesa do São Bento.

34' Jogo bem agradável.

33' Fiel torcida faz muito barulho em Sorocaba. Segue 1-0.

32' Timão domina o jogo, mas não consegue finalizar de forma clara. São Bento na dele.

31' FORA! Giovanni cruza, Felipe testa, mas por cima do gol.

30' Outra boa passagem do ataque corinthiano, dessa vez pela esquerda. Escanteio para o Timão.

29' Agora foi Romero quem chegou chutando, mas mandou por cima do gol. Tiro de meta.

28' Marcação do São Bento é mais em seu campo, sem adiantar tanto.

27' MAIS UMA! Passagem de Edílson pela direita, que tira o cruzamento e André manda de cabeça por cima do gol.

26' Tite pede movimentação do ataque corinthiano.

25' São Bento se prende mais na defesa, mas busca o contra ataque.

24' A Fiel não para e incentiva o alvinegro.

23' Timão domina a partida, mas a única finalização certa do São Bento foi no gol.

22' QUASE! Guilherme deixa Maycon de frente, mas a zaga trava na hora H!

21' A torcida sorocabana faz muita festa nas arquibancadas.

20' QUE SORTE! Falta cobrada na área, a zaga corinthiana tira, Rossi chuta muito mal, a bola pega em Arana e engana Matheus Vidotto.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOL, ROSSI, DO SÃO BENTO!

18' Corinthians aperta na frente e começa a dominar de forma mais ofensiva.

17' UHUUUUUUUUUUL! Batida de escanteio de Giovanni Augusto e Felipe dividiu com a zaga, na pequena área!

16' Guilherme recebe na meia-lua, gira, mas carimba a zaga.

15' Pressão corinthiana obriga Henao dar um balão para lateral.

14' Na cobrança, Matheus saiu bem do gol e tirou de soco.

13' São Bento ataca pela direita e descola mais um escanteio.

12' Péssima cobrança e a zaga corinthiana tira.

11' Éder traz para o meio, arrisca,mas explode em Balbuena. Escanteio.

10' Giovanni cruza fechado na pequena área e Henao segura firme.

9' Movimentação corinthiana busca confundir, mas zaga do São Bento marca forte.

8' Bom jogo até aqui, com muita correria e boa técnica.

7' Edno dá por elevação, mas Morais estava impedido.

6' Bola esticada para Giovanni Augusto, mas Henao saiu bem da meta.

5' Sem pressa e de pé em pé, Corinthians troca passes.

4' Tudo certo, a bola volta a rolar.

3' E agora, trombada entre Edno e Matheus Vidotto. Pior para o atacante que sente o ombro.

2' Corinthians se sai bem e quase a jogada é finalizada pela esquerda. Torcidas cantam alto.

1' Com a bola no pé, Timão tenta sair jogando, mas São Bento pressiona.

0' O juíz apita e a bola rola em Sorocaba.

Corinthians com o uniforme principal, camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas.

O São Bento, todo de azul na partida. A camisa tem tons diferentes, em listras na horizontal.

Vinicius Gonçalves Araújo no apito da partida.

Noite de estreias em Sorocaba. Matheus Vidotto e Balbuena estreiam na partida.

A Fiel canta alto. Em instantes a bola vai rolar.

Público muito bom presente em Sorocaba. É a sexta rodada e duelo entre invictos no Paulistão.

Times perfilados para a execução do Hino Nacional do Brasil.

Os times começam a entrar em campo. Protocolo de entrada oficial.

Finalizado o processo de aquecimento e momentos finais de ajustes para o início do jogo.

São Bento com Henal; Bebeto, Pitty, João Paulo, Marcelo Cordeiro; Fabio Bahia, Éder; Morais, S. Catarinense; Morais, Edno. Tecnico: Paulo Sérgio Vieira.

Corinthians escalado com Matheus Vidotto; Edilson, Felipe, Balbuena, Arana; Willians; Giovanni Augusto, Maycon, Guilherme, Romero; André. Tecnico: Tite

Portões abertos e a torcida vai se fazendo presente para acompanhar o duelo dos invictos.

As equipes estão presentes no palco da partida. Em instantes, as duas escalações.

Os dois vestiários das equipes já estão prontos. Daqui a pouco saem as escalações.

Guilherme, Willians, André e Giovanni Augusto novamente serão titulares. Reforços vão pegando o espírito.

Além disso, teremos a estreia do paraguaio Balbuena na defesa Corinthiana. Ele foi o último reforço.

Já no alvinegro, uma série de desfalques obriga Tite a mudar. Marlone, Cássio e Elias estão fora por lesão e a equipe terá nove mudanças.

Será o reencontro de alguns nomes conhecidos da Fiel. Além de Morais, Edno reencontrará o Timão.

A expectativa é de ótimo público. Todas as cargas de ingresso foram postas à venda.

O estádio Walter Ribeiro será o palco da partida entre São Bento x Corinthians, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO: Morais, meia. Conhecido da Fiel, o baixinho veterano é destaque da equipe, dominando o meio campo. Muito técnico e habilidoso, marcou o gol mais bonito até agora do torneio, após deixar a zaga do Palmeiras sem saber o que fazer e cavar contra Fernando Prass.

FIQUE DE OLHO: Romero, atacante. O paraguaio começou a temporada com tudo. Artilheiro da equipe, tem chamado a atenção pela evolução técnica, ajudando na parte ofensiva com dribles, passes e finalizações, além de compor bem a defesa.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1ºA São Bento 9 5 1ºD Corinthians 13 5

São Bento x Corinthians no Paulistão 2016

Guia VAVEL do Paulistão 2016

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

São Bento x Corinthians no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Minuto a minuto da partida entre São Bento x Corinthians em tempo real

Olá, caro torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre São Bento x Corinthians válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida!