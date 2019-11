Resultado Cabofriense x Flamengo no Campeonato Carioca 2016 (0-1)

FIM DE PARTIDA! Em gol solo de Felipe Vizeu aos 8 minutos do primeiro tempo Flamengo vence a Cabofriense por 1 a 0 no Moacyrzão em Macaé

45' Arbitro indica mais 2 minutos de acréscimo. Infelizmente parece que ele gostou do jogo

44' Vizeu lança Mancuello e zaga afasta pela linha lateral

43' Partida implora por seu fim

40' O argentino mandou a bola beeeeeeeem longe

39' Flamengo tem falta perigosa para cobrar. Mancuello, Everton e Arão na bola

37' Charles Chad tentava disputar bola no alto e o avante acabou cometendo falta

Público e renda em Macaé 1.988 pagantes, com 2.632 presentes, além de R$ 65.309 em renda

33' Cirino projeta W.Arão no vazio mas quem segura é o goleiro Andrey

UHHHH! Arão dá o primeiro passe de qualidade para Mancuello que tentava Vizeu passando a bola perto do gol adversário

30' Cabofriense toca bola enquanto o Flamengo assiste de forma passiva

28' Everton chega junto a Pedro e comete falta

MUDOU O FLAMENGO! Entram os titulares W.Arão e Marcelo Cirino. Saem Canteros e Gabriel

24' Outro cruzamento que não encontra alvo. Agora foi de Canteros

23' Pará fez bem o drible e acabou se enrolando no cruzamento que foi para fora

20' Tempo técnico para hidratação no Moacyrzão

19' César Martins cobre erro de Pará impedindo ataque da Cabofriense

17' Flamengo tenta apertar a saída do adversário. Qualidade da partida é do nível estadual, muito ruim

UHHHHH! Mancuello cobra falta de longe e ela passa muita próxima ao gol

9' Vizeu chuta ao gol e a bola bate na defesa rumo a linha fundo

7' Charles Chad tenta a finalização de longe e não tem sucesso

DEFENDEU ANDREY! Vizeu recebe cruzamento e logo cabeceia para defesa do goleiro

2' Pedro arranca em direção ao gol mas perde o controle da bola na hora de finalizar

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Flamengo é quem faz a bola rolar atacando para esquerda

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Felipe Vizeu fez aos 8 minutos o gol único que vai dando a vitória ao Flamengo sobre a Cabofriense

45' Arbitro indica mais 1 minuto de acréscimo

ESPALMA ANDREY! Mancuello deu o drible de corpo e encheu o pé vendo o goleiro adiantado. Outra vez Andrey mandou pela linha de fundo

42' Outra ação com Everton, agora em contra-ataque e servindo Gabriel que rabiscou e errou o alvo na finalização

39' Everton deu caneta no marcado e caiu em seguida pedindo penal que o arbitro não deu. Segue o jogo

ESPALMOU ANDREY! Márcio Araújo arrancou pela direita e assistiu Mancuello. O camisa 23 chutou no meio do gol para Andrey espalmar para escanteio

37' A parada técnica foi como uma ducha de água fria nessa primeira etapa. Desde a pausa o jogo ficou bem parado

35' Canteros cometeu falta de ataque na meia direita

UHHHH! Cabofriense cobra falta pelo lado da barreira e ela passa pertinho de Paulo

CANTEROS, CANTEROS! Meio campo teve oportunidade clara na frente do gol e finalizou muito mal

26' Gabriel faz cruzamanto de perna trocada sem sucesso e a bola sai pela linha de fundo

24' Tentativa de lançamento para Charles Chad termina nas mãos de Paulo Victor

22' Mancuello comete sua quarta falta no jogo, todas no mesmo local do campo

20' Parada técnica em Macaé. Flamengo vai vencendo por 1 a 0 contra Cabofriense, gol de Felipe Vizeu

MUDOU A CABOFRIENSE! Keninha sai por lesão e Maicon entra em seu lugar

ESCORREGOU! Cesar Martins cai sozinho dando a chance da Cabofriense puxar contra-ataque mas Gabriel aparece e retoma a posse de bola

13' Pará aciona Canteros que foi travado na hora do cruzamento. Escanteio para o Flamengo

UHHHH! Everton cruzou da esquerda e Andrey rebateu quando Rafael desviou no meio do caminho. Na sobra Vizeu quase acertou a bola com a cabeça

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! FELIPE VIZEU! Foram apenas 8 minutos como titular até marcar seu primeiro gol como profissional após assistência de Pará. Flamengo abre o placar contra a Cabofriense

5' Canteros deu o passe em Felipe Vizeu, ele tentou girar e perdeu o domínio da bola

3' Mancuello chega cheio de vontade mas comete a falta na altura do meio campo

2' Mancuello tabela com Chiquinho e lateral despeja a bola na área mas a bola passa por todo mundo

COMEÇA O JOGO! Cabofriense, de branco, dá a saída atacando para o lado esquerdo

19:27 Times sem encontram no gramado para a partida. Por mais que Macaé seja próximo a Cabo Frio são poucos torcedores presentes no estádio

19:10 Jogos já realizados pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Madureira 1 x 0 Macaé e Bangu 1 x 1 Volta Redonda

19:08 Quem poderia ocupar a vaga é Kayke ainda em recuperação de artroscopia e Douglas Baggio que ontem foi emprestado ao Luverdense para ganhar tempo de jogo

19:06 Felipe Vizeu, vice-artilheiro da Copa SP de Juniores, faz o primeiro jogo como titular na ausência do camisa 9 Paolo Guerrero, poupado

19:04 No geral entre Cabofriense e Flamengo são 24 partidas disputadas. 17 triunfos em favor do Flamengo, 5 empates e 2 derrotas com 57 gols marcados e 18 sofridos pelo maior vencedor histórico

19:03 Retrospecto do rubro-negro atuando em Macaé é bom para o Flamengo. Foram 23 partidas, 13 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas

19:01 Estádio Moacyrzão ainda vazio há pouco mais de 1 hora atrás, quando o Flamengo chegou para o jogo. Foto: Reprodução/Twitter

18:46 As escalações abaixo foram confirmadas e o Flamengo terá uma novidade com a braçadeira de capitão. Paulo Victor costumava usar a braçadeira na ausência de Wallace mas o retornado Juan usará pela primeira vez em sua carreira

O time titular do Flamengo vai formar com: Paulo Victor; Pará, César Martins, Juan e Chiquinho; Márcio Araújo, Canteros e Mancuello; Gabriel, Everton e Felipe Vizeu.

O provavel onze inicial da Cabofriense é: Andrey; Júlio Lopes, Juliano, Rafael Sales e Leandro; Gilson, Pedro e Carlinhos; Marquinhos do Sul, Charles Chad e Keninha.

Quem falou no rubro-negro foi César Martins. O zagueiro engata sua segunda partida consecutiva e destaca o que mudou com a entrada de Muricy Ramalho no comando técnico: "Mudou o treinador, muda tudo. No ano passado, houve passagens de treinadores aqui e mudava o ambiente. Neste ano o ambiente está mais leve. Estamos conseguimos mostrar nosso futebol em campo, Muricy dá essa liberdade. Ano passado para mim foi muito negativo. Tenho certeza de que este ano, não só para mim, mas para o Flamengo será um ano de títulos. Vamos chegar longe"

Em entrevista pré-jogo Eduardo Hungaro falou quais são os objetivos da Cabofriense na competição: "A gente tem grandes jogadores na Cabofriense e o legado que fica é de que o time está evoluindo. Nossos quatro pontos não condizem com o que o time vem apresentando. De qualquer forma, o objetivo do clube no ano é ficar na Série A e é em cima dessa realidade que trabalharemos, caso não consigamos a classificação"

O Flamengo vai ao norte do estado após dois clássicos, um deles sendo o primeiro fora do Rio de Janeiro pelo campeonato estadual. No primeiro foi derrotado pelo Vasco em São Januário mas em seguida fez a melhor partida no ano derrotando o Fluminense por 2 a 1 em Brasília, gols de W.Arão e Paolo Guerrero. Quando a equipe entrar em campo hoje apenas 3 habituais titulares devem estar presentes pois os outros oito foram poupados ou são desfalques para a partida.

Vindo de derrota controversa contra o Botafogo por 2 a 1 na última rodada, a Cabofriense duela hoje contra o segundo time grande e tentará fazer boa partida novamente.O domínio na derrota diante do alvinegro faz com que o treinador Eduardo Hungáro sonhe em arrancar pontos do Flamengo jogando em Macaé já que o rival entra em campo ainda mais enfraquecido por escalar reservas.

O estádio Moacyr de Azevedo será o palco da partida entre Cabofriense x Flamengo, válida pelo Cariocão 2016.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Carioca 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 6º Cabofriense 4 5 2º Flamengo 10 5

Guia VAVEL do Campeonato Carioca 2016

Considerado por muitos como a competição mais charmosa do Brasil, o Campeonato Carioca chega a sua 115ª edição em 2016. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, juntamente com outras 12 equipes, medirão forças em busca de objetivos distintos.

Enquanto os quatro grandes brigarão para conquistar mais um título, as equipes de menor investimento lutarão para permanecer na elite da competição e, quem sabe, beliscar uma vaga nas semifinais.

O Botafogo, recém-promovido à elite do futebol brasileiro, perdeu boa parte dos atletas que disputaram a Série B. Em vista disso, resolveu apostar nos jogadores estrangeiros.

Dos sete reforços, quatro deles são gringos: os argentinos Joel Carli e Gervasio Núñez, o equatoriano Pedro Larrea e o boliviano Damián Lizio. Principal ídolo do clube, o goleiro Jefferson permanece mais um ano no alvinegro, assim como o técnico Ricardo Gomes.

Com maior detentor de títulos – 33 no total –, o Flamengo inicia o ano sob pressão devido à fase ruim vivida em 2015. Para não ter o mesmo destino nesta atual temporada, o Rubro-Negro foi em busca de reforços.

Fora das quatro linhas, trouxe o técnico multi-campeão Muricy Ramalho, que terá a responsabilidade de comandar e levar o Rubro-Negro de volta ao caminho das vitórias.

No Fluminense, a expectativa é de voos mais altos. Após um agitado 2015, o Tricolor resolveu deixar as apostas de lado e fez contratações pontuais. A principal delas foi a do Diego Souza, que retornou ao clube após dez anos.

Também, a diretoria anunciou as chegadas dos zagueiros Henrique e Renato Chaves. Oriundos do América-MG, o meia Felipe Amorim e o atacante Richarlison também foram contratados.

Rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama vai apostar na base de 2015 e nos seus jovens para realizar uma boa temporada.

Em vista da dificuldade financeira, o cruzmaltino anunciou apenas dois reforços: a do volante Marcelo Mattos, ex-Botafogo, e a do lateral-direito Yago Pikachu, que foi destaque no Paysandu. Principal estrela do Vasco em 2015, o meia Nenê permanece na equipe, assim como o técnico Jorginho.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Cabofriense x Flamengo válido por mais uma rodada do Campeonato Carioca 2016! Fique conosco nesta grande partida!