Resultado Santa Cruz x Juazeirense-BA pela Copa do Nordeste 2016 (1-1)

E é isso, amigos! Obrigado por acompanharem Santa Cruz x Juazeirense conosco da Vavel Brasil. Uma boa noite a até a próxima!

Com o resultado, a Cobra Coral permanece na vice-liderança com 4 pontos, seguido do Juazeirense, que tem 2. Ambos podem ser ultrapassados pelo Confiança, que joga contra o Bahia, amanhã.

No segundo tempo, o Santa acordou para a partida e foi atrás do resultado, mas pecou muito nas finalizações e conseguiu apenas um empate.

Em primeiro tempo fraco, Juazeirense aproveitou uma oportunidade para abrir o placar.

48' FIM DE PAPO! Escanteio na área, Grafite cabeceia para fora e o juiz apita o fim do jogo.

47' Raniel carimba a barreira e na sequência ganha escanteio.

46' Falta perigosa para o Santa! Keno é derrubado na entrada da área e tem boa oportunidade.

46' Tiago Cardoso aparece pela primeira vez no segundo tempo e segura um lançamento na área do Santa.

45' Mais três minutos de acréscimo: vamos a 48 minutos.

44' Wallyson cobra no primeiro poste, mas o juiz marca falta de ataque.

44' Escanteio para o Santa.

43' Santa chega bem ao ataque, mas erra na hora de finalizar. Juazeirense só se defende.

40' Raniel encaixa outro cruzamento pela direita, rasteiro. Grafite chega batendo de primeira, mas pega muito embaixo da bola e ela sobe demais.

39' Grafite tenta subir para cabecear, é puxado, mas o juiz manda seguir.

38' Raniel ganha na corrida, invade a área e cruza pro meio, mas ninguém aparece para aproveitar.

35' Wallyson cobra muito mal, manda bola para longe e recebe vaias da torcida.

34' Mais uma falta para o Santa Cruz. Outra chance de levantar a bola na pequena área.

32' ALTERAÇÃO NO SANTA CRUZ: Sai: Daniel Costa; Entra: Raniel.

32' Zaga baiana afasta e sofre falta na sequência do lance.

31' Escanteio para o Santa, Daniel Costa na cobrança.

29' Santa joga melhor no segundo tempo, busca a virada e a torcida começa a apoiar.

29' PASSOU MUITO PERTO! Daniel Costa levantou a bola na pequena área e Alemão subiu para desviar. A bola passou tirando tinta da trave do goleiro Tigre.

28' Vitor dribla a marcação pela a lateral e ganha escanteio para o Santa.

27' ALTERAÇÃO NO JUAZEIRENSE: Sai: Nem; Entra: Alex Travassos.

25' PARA TUDO! Juiz anula gol do Santa assinalando impedimento, mas posição do atleta era regular.

22' Com a vantagem perdida, Juazeirense começa a sair mais para o jogo.

19' ALTERAÇÃO NO JUAZEIRENSE: Sai: Everlan; Entra: Patrick.

19' GOOOOOOOOL! Na cobrança da penalidade, Grafite, artilheiro, manda no canto oposto do goleiro. 1 a 1 no Arruda.

18' AMARELOU! Amarelo para Diego Teles, que cometeu o pênalti.

18' PÊNALTI! Keno invade a área, é derrubado e o juiz marca o pênalti.

17' Após bate-rebate na área, Keno tenta mais uma finalização, mas Tigre segura.

15' AMARELOU! Paulo Henrique recebe amarelo por retardar a partida.

14' Muitas faltas acontecendo no jogo. Melhor para o Juazeirense, que segura o placar.

13' Élvis parte para a cobrança da falta, mas isola a bola.

12' AMARELOU! Danny Morais mata o contra-ataque da Juazeirense e recebe cartão amarelo.

11' AMARELOU! Willian comete falta em Alemão na lateral direita e recebe cartão amarelo.

10' Partida continua truncada no meio do campo e a torcida se irrita.

7' Santa tenta o empate, mas se atrapalha com a bola e erra muitos passes.

6' ALTERAÇÃO NO JUAZEIRENSE: Sai: Sassá; Entra: Willian.

5' Martelotte já reclama de cera da equipe baiana.

3' Após sobra de escanteio, Keno finaliza novamente, mas manda por cima do gol. Atacante entra bem na partida.

2' Keno recebe bola na área e chuta forte, cruzado. Tigre, novamente, faz bela defesa.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

ALTERAÇÃO NO SANTA CRUZ: Sai: Tiago Costa; Entra: Keno.

ALTERAÇÃO NO SANTA CRUZ: Sai: Renatinho; Entra: Marcílio.

Santa vem para o segundo tempo com duas alterações.

Ricardo Braz, autor do gol da partida até agora, dedica o tento ao seu filho, que tem três semanas de vida.

47' Fim do primeiro tempo no Arruda. Santa deixa o campo sob vaias.

46' AMARELOU! Cartão amarelo para Everlan.

45' Vamos até os 47 no primeiro tempo.

44' TIIIIIIIIIIGRE! Daniel Costa alça a bola na pequena área, ela desvia na zaga e quase engana o goleiro, mas ele pula pra fazer ótima defesa.

43' Santa tem falta na lateral esquerda. Pode vir bola na área.

42' Noooossa... Grafite tenta novamente pela esquerda, mas chuta muito mal e isola a bola.

40' Jogo fica truncado no meio-campo.

37' AMARELOU! Cartão amarelo para Lucas Gomes.

36' PERDEUUUU! Sassá pega sobra sozinho dentro da área, mas chuta para fora!

36' Renatinho invade a área pela esquerda e chuta cruzado. A bola desvia em Grafite e sai para tiro de meta.

35' Santa pressiona a saída de bola no campo de defesa do Juazeirense.

33' A Juazeirense aproveita a vantagem e diminui o ritmo da partida.

31' ISOLOOOU! Daniel Costa recebe livre no meio da área, mas pega mal na bola, que sobe muito.

30' Tiago Costa recebe na lateral da área e tenta cruzamento para o meio, mas manda a bola nas mãos do goleiro Tigre.

28' Vitor tenta achar Grafite na área, mas zaga do Juazeirense afasta mais uma vez.

27' Torcida tricolor começa a vaiar a equipe. Sobra até para Grafite e Tiago Cardoso.

26' Após escanteio, a bola sobra para Renatinho na entrada na área, mas jogador bate mal e a bola sai pela linha de fundo.

25' Grafite tenta jogada pela direita e consegue escanteio para o Santa.

24' Daniel Costa levanta bola na área mas a zaga afasta.

23' GOOOOOOOOOOOOL! Após cobrança de falta para a pequena área, Ricardo Braz sobe no meio da zaga e abre o placar no Arruda.

22' Falta em Nem pela lateral esquerda do campo.

18' Sassá arrisca o chute de fora da área, mas pega muito mal na bola e ela sai pela lateral.

17' Daniel Costa levanta na área, Alemão cabeceia no canto mas Tigre faz a defesa. No rebote, Leonardo chuta pra fora, mas o juiz já assinalava o impedimento.

16' Daniel Costa chega na área mas Deca afasta e manda pra escanteio.

15' AMARELOU! Cartão amarelo para Élvis, ao tocar na bola com a mão.

14' Juazeirense chega com cruzamento de Nen, mas Tiago Cardoso afasta a bola.

12' Grafite volta para marcar e faz falta em Sassá.

10' Juazeirense não se fecha e aplica pressão no Santa.

5' Daniel Costa tenta lançamento para a área, mas a zaga baiana afasta o perigo.

4' Grafite tenta jogada individual mas é derrubado. Falta para o tricolor.

Escalação do Juazeirense: Tigre; Nem, Paulo Herique, Ricardo Braz e Deca; Capone, Diego Teles, Everlan e Elvis; Sassá e Nino Guerreiro.

Escalação do Santa Cruz: Tiago Cardoso; Vitor, Alemão, Danny Morais e Tiago Costa; Leonardo, Lucas Gomes, Renatinho, Daniel Costa e Wallyson; Grafite.

0' BOLA ROLANDO no Arruda!

Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Estádio do Arruda, será o palco do confronto desta noite entre Santa Cruz e Juazeirense, válido pela Copa do Nordeste 2016.

Emanuel Diniz de Araujo, da Paraíba, será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Santa Cruz x Juazeirense-BA. O mesmo será auxiliado por Jose Maria de Lucena Netto e Kildenn Tadeu Morais de Lucena.

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O potiguar esteve presente em todas as 14 edições do torneio nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou à ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Juazeirense-BA : Nino, atacante do Juazeirense-BA, é artilheiro do Campeonato baiano e está animado para a partida contra o Santa Cruz. O jogador marcou dois gols no último domingo pelo estadual, na primeira vitória da equipe na temporada. "Espero chegar lá, fazer um gol. O meu papel é esse, fazer gols. Quero continuar marcando sempre e ajudar a Juazeirense cada vez mais", disse o atacante.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Juazeirense-BA : Tiago Cardoso, arqueiro do Santa Cruz, é um dos poucos confirmados para o duelo. Podendo chegar a nove o número de desfalques da equipe para o confronto, devido a lesões e virose, o capitão tricolor é um dos poucos da equipe principal que deve ir a campo na noite desta quarta, com a tarefa de segurar a meta coral.

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, a equipe cearense sagrou-se campeã ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Juazeirense-BA, partida válida pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 21h45, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.