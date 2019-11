Resultado: São Paulo x Novorizontino, Campeonato Paulista 2016 (2-0)

Até a próxima !!!!

O Novorizontino segue sem vencer nenhuma partida no Paulistão. Agora, o Tigre do Vale é o lanterna do Grupo B

Com a vitória, o São Paulo chega a 10 pontos, e a vice-liderança do Grupo C, liderado pela Ferroviária, que tem os mesmo 10 pontos mas com um saldo de gols superior

Em uma partida sem emoções, o São Paulo bate o Novorizontino pelo placar de 2 a 0.

93' FIM DE JOGO NO PACAEMBU

85' CARTÃO AMARELO, PH Ganso recebe a punição do árbitro

82' CARTÃO AMARELO, O primeiro do jogo para Domingues do Novorizontino

81' Wesley cobra escanteio, PH Ganso desvia e Rodrigo Caio completa para o gol

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO

Público muito ruim no Estádio do Pacaembu: Pouco mais de 3 mil pagantes

71' Pedro Carmona, que acabou de entrar, arrisca de fora da área mas não leva perigo

68' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Hudson na vaga de Thiago Mendes

66' SUBSTITUIÇÃO NO NOVORIZONTINO, Sai o estreante Fahel, para entrada de Pedro Carmona

66' SUBSTITUIÇÃO NO NOVORIZONTINO, Lima entra na vaga de Wesley

65' QUAASE, Thiago Mendes bate de perna esquerda e a bola passa raspando do gol de Anderson

64' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Entra PH Ganso, sai o atacante Rogério

60' DEEEEEEENIS, Rayllan faz ótima jogada em cima de João Schmidt, e de perna esquerda obriga Denis a operar uma grande defesa

SUBSTITUIÇÃO NO NOVORIZONTINO, Entra Roberto no lugar de Cléo Silva

47' Wesley arranca em ótimo contra-ataque, mas Rodrigo Caio desarma perfeitamente

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Calleri entra na vaga de Alan Kardec

As equipes já estão no gramado para a segunda etapa

O Mais Querido dominou as ações no começo do jogo, e abriu o placar com cobrança de pênalti perfeita de Michel Bastos. Após o gol, o Novorizontino foi melhor mas não criou chances claras

Michel Bastos: "Sempre que entro em campo procuro fazer o máximo pelo São Paulo. Não vou rebater mais as críticas de parte da torcida".

FIM DE PRIMEIRO TEMPO

44' Novamente Cléo Silva bate forte, mas Denis segura com confiança

31' Cléo Silva tenta arriscar de fora da área mas isola

26' Michel Bastos cruza com perigo mas Alan Kardec não alcança

24' Pereira arrisca de longe mas é travado

20' Michel Bastos bate forte no canto direito de Anderson, abre o placar o Tricolor

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO

Atendimento ao goleiro Anderson, que levou a pior no choque com Rogério

15' Michel Bastos deixa Rogério na cara do gol, o atacante toca na bola e Anderson chega derrubando o atleta são-paulino

15' PÊNAAAALTI PARA O SÃO PAULO

14' Michel tenta o chute de direita mas a bola sai pela linha de fundo

Protesto curioso da torcida organizada do São Paulo. Quando Michel Bastos toca na bola, os torcedores utilizam um "apito" .

12' Carlinhos tenta cruzamento mas Anderson sai para garantir a defesa

10' Éder tenta o lançamento para Wesley, mas Denis, mesmo atrapalhado, consegue afastar da grande área.

6' Outro escanteio para o São Paulo. Desta vez pelo lado esquerdo

4' Michel Bastos cobra o escanteio, Maicon tenta cabecear mas reclama de ter sido puxado pelo zagueiro adversário

3' FALTA PARA O SÃO PAULO, Wesley e Caramelo fazem boa tabela pela direita, o lateral são-paulino tentou entra na área mas foi derrubado

0' ROLA A BOLA NO PACAEMBU

Equipes perfiladas para o Hino Nacional Brasileiro.

As equipes já estão no gramado do Pacaembu.

Expectativa de um público fraco nesta noite chuvosa em São Paulo.

O trio de arbitragem da partida será paulista: Adriano de Assis Miranda será auxiliado por Vicente Romano Neto e Vitor Carmona Metestaine.

O ex-jogador Guilherme Alves, atual treinador do Novorizontino, terá no banco: Pedro Carmona, Veloso, Arnaldo, Luizão, Roberto, Michel, Fagner, Lima, Richarlyson e Jean Carlos.

Edgardo Bauza terá como suplentes: Renan Ribeiro, Bruno, Lucão, Daniel, Kieza, Ganso, Calleri, Lyanco, Mena, Hudson e Kelvin.

O Tigre do Vale entra em campo com: Anderson, Eder, Jeci, Domingues e Paulinho; Fahel, Adriano, Pereira e Rayllan; Wesley e Cléo Silva.

O Tricolor do Morumbi já está escalado para o confronto.

O São Paulo busca sua segunda vitória consecutiva. O Novorizontino busca seu primeiro resultado positivo no Paulistão.

O palco do duelo entre São Paulo x Novorizontino será o Paulo Machado de Carvalho: o Estádio do Pacaembu. Com capacidade para 40 mil torcedores, o Pacaembu têm recebido os jogos do Tricolor neste início de ano, já que o Morumbi passa por reformas no gramado. Em 2016 o estádio recebeu quatro duelos do Mais Querido: Dois pelo Paulistão, e duas vitórias, diante do Água Santa e do Rio Claro; e dois pela Libertadores da América, a vitória diante do César Vallejo pela primeira fase, e a lamentável derrota para o The Strongest na estreia da fase de grupos.

FIQUE DE OLHO: JÉCI, ZAGUEIRO: Com passagens por Palmeiras, Coritiba e Avaí, o experiente zagueiro de 35 anos certamente terá muito trabalho na noite desta quarta-feira (23). Jéci terá a missão de parar o centroavante Alan Kardec, que irá se doar ao máximo para impressionar Edgardo Bauza, que ainda tem dúvidas de quem comandará o ataque são-paulino.

FIQUE DE OLHO: MICHEL BASTOS, MEIO CAMPO: Após críticas e protestos sobre sua conduta dentro de campo, Michel Bastos volta a vestir a camisa do São Paulo depois de ser poupado na última partida diante do Rio Claro. As expectativas são grande de como será sua recepção no Estádio do Pacaembu, e de como será a sua atuação dentro dos gramados.

O Tricolor possui um jogo a menos por disputar a Pré-Libertadores da América. O jogo contra o Mogi Mirim válido pela terceira rodada será realizado no dia 1º de Março.

O Novorizontino ainda não venceu no torneio regional. O Tigre empatou quatro partidas: diante do Linense, Botafogo, Santos e Oeste. E perdeu fora de casa para o São Bento.

Até agora no Paulistão, o São Paulo venceu duas partidas: contra o Água Santa e Rio Claro; empatou uma na estreia contra o Red Bull e perdeu o clássico diante do Corinthians.

São Paulo x Novorizontino já se enfrentaram em 15 oportunidades. São 8 vitórias são-paulinas, 6 empates e somente 1 vitória para o Tigre do Vale.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# Classificação PT JG 3º São Paulo 7 4 4º Novorizontino 4 5

São Paulo x Novorizontino no Paulistão 2016

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

São Paulo x Novorizontino no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista(em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados da década de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Minuto a minuto da partida entre São Paulo x Novorizontino em tempo real

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre São Paulo x Novorizontino válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco neste importante confronto para o clube do Morumbi.