Ricardo Gomes comemora vitória do Botafogo no clássico, mas mantém os pés no chão

No Clássico Vovô dessa quarta-feira (24), o time do Botafogo levou a melhor e venceu o Fluminense por 2 a 0. Sem muitas dificuldades, o alvinegro abriu o placar aos 7 minutos com Gegê e ampliou aos 25 minutos com Ribamar. Com essa vitória, o Botafogo conseguiu a classificação antecipada e mantém bom aproveitamento.

Em entrevista após o jogo, o técnico Ricardo Gomes, elogiou o time, mas fez questão de não glorificar muito a vitória. Ele ainda vê muito trabalho pela frente e prefere conter a empolgação:

"O time tem que vencer e convencer a cada jogo. Hoje (quarta) foi muito bom, mas o jogo anterior não foi. Estou muito feliz pela vitória, mas se eu tivesse perdido por 2 a 0 seria o mesmo discurso. Eu acho, sinceramente, que foi um bom jogo, mas só isso. Nada de excepcional", frisou.

Joel Carli entrou bem no último jogo, contra a Cabofriense, e mereceu a vaga de titular nessa partida. Segundo o comandante, o zagueiro era bastante inseguro nos treinos, mas surpreendeu sendo dos destaques da noite, junto com Ribamar, Gegê e Jefferson.

Questionado sobre a volta de Renan Fonseca contra o Vasco, preferiu fazer suspense e só vai propalar a escalação neste domingo (28), mas já revelou que Salgueiro não vem como titular e é um reforço mais para o Brasileirão:

"Primeira vez que o Salgueiro entrou no jogo, um pouco perdido, está só começando. Não vou adiantar o time, mas não é minha ideia, não. Vamos ver primeiro a recuperação dos jogadores e vamos decidir", salientou o técnico, que prefere o time com dois atacantes.

O próximo desafio do Botafogo é contra o Vasco, que também mantém 100% de aproveitamento e enfrenta o Friburguense nesta quinta-feira (25). A partida será válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio de São Januário.