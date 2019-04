Desfalques e curto intervalo de jogos forçam Martelotte a mexer no Santa Cruz diante do Central

A situação do Santa Cruz não é das melhores e, nos últimos jogos, se agravou pelo fato do time não ter saído com os três pontos. Ainda que não bastassem as atuações sem motivar a torcida, o treinamento desta sexta-feira (26), realizado no Arruda, confirmou o desfalque de seis atletas considerados titulares para a partida contra o Central, no próximo domingo (28), no Lacerdão.

O curto intervalo para preparação e descanso entre os confrontos fez com que o treino tático voltasse a fazer parte da rotina do grupo após bom tempo. Na movimentação, entretanto, o técnico Martelotte teve a certeza que não poderá contar, no embate com a Patativa, com o zagueiro Leonardo, o lateral-direito Vitor, o volante Lucas Gomes e os atacantes Wallyson e Grafite, por terem desgaste muscular e que irão ser reavaliados nesse sábado (27).

Sem os jogadores, o treinador promoveu as entradas de Lelê, Lucas Ramon, Marcílio, Keno e Leandrinho, respectivamente. Além deles, o lateral-esquerdo Allan Vieira retorna à sua posição de origem depois de sofrer uma pancada contra o Sport e ficar de fora pelo Nordestão, no meio de semana.

Ausente no empate diante da Juazeirense por conta de um edema na coxa direita, o meia João Paulo se juntou a Wellington Cézar, que está se recuperando de uma contusão também na coxa, na transição. Ambos, contudo, não atuarão no fim de semana, assim como Dedé, ainda no DM, fazendo com que o comandante mexa novamente na equipe para o duelo, válido pela 5ª rodada.

Assim, o Mais Querido abona o 3-5-2 e retorna ao 4-2-3-1, esquema usado frequentemente em 2015, no entanto, sem centroavante, o que deixa em aberto a situação do camisa 23 para o encontro contra os alvinegros caruaruenses. Na atividade feita no José do Rêgo Maciel, a Cobra Coral foi ensaiada com: Tiago Cardoso; Lucas Ramon, Alemão, Danny Morais e Allan Vieira; Marcílio, Renatinho, Leandrinho, Lelê e Keno.

Regularizado através do BID da CBF somente na última quarta-feira (24), o meia-atacante Leandrinho vive expectativa da estreia no clube tricolor. O armador afirma ainda ser dúvida, mas garante estar apto já para atuar, ressaltando a sequência pesada de treinos que o deixou com condições ideais.

"Estou muito feliz de poder jogar. O Martelotte ainda não falou se vou para o jogo, mas venho trabalhando forte e, se tiver a oportunidade, vou tentar agarrar. A questão agora é o ritmo de jogo, porém desde que cheguei não tive folga. Trabalhei em dois períodos durante 15 dias, também no carnaval, o que me deixou bem, contudo o físico terá peso maior que a readaptação", afirmou Leandro.