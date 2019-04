Com Robinho em campo, Atlético-MG sofre revés pelo placar mínimo contra URT

Partida válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2016, realizada no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, em Patos de Minas/MG.

Em partida de muitas oportunidades desperdiçadas, o Atlético-MG perdeu para a URT por 1 a 0, na tarde deste sábado (27), no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, em Patos de Minas/MG, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro 2016. Fábio Alves, de falta, marcou o único gol do jogo, aos 24 minutos do segundo tempo.

As duas equipes voltam a campo pela competição no próximo fim de semana. A URT vai até Divinópolis enfrentar o Guarani-MG, no sábado (05), às 16h. O Atlético-MG recebe, no domingo (06), no Estádio Independência, o Tombense, em jogo marcado para às 16h.

Robinho aparece e Galo cria as melhores chances

Diego Aguirre colocou na formação inicial, Cazares, Dátolo, Hyuri e Robinho, com bastante movimentação e troca de posicionamento entre si. O esquema deu resultado e a zaga da URT ficava perdida em meio aos passes ofensivos atleticanos. O time da casa vinha em contra-ataques, que não ofereciam muito perigo.

O jogo começou sem chances claras de gol, tendo seu primeiro bom momento aos 17 minutos. Cazares, Robinho e Dátolo tabelaram pela intermediária da URT, com direito a um toque de letra do equatoriano. Ao fim dos toques, a bola ficou para o camisa 10 alvinegro cruzar mal, forte demais. Aos 27 minutos, em falta sofrida por Robinho, Cazares rolou para Dátolo chutar forte e com perigo à meta de Follmann.

Aos 37 minutos, a melhor tentativa de gol da primeira etapa. Carlos Cesar, como elemento surpresa, fez a jogada e cruzou para Robinho, sozinho na pequena área. O camisa 7 atleticano escorregou na hora de finalizar e a bola se perdeu pela linha de fundo. Aos 45, novamente ele recebeu uma bola bem próximo ao gol e finalizou em cima do goleiro da URT, não tirando o zero do placar ao fim dos primeiros 46 minutos.

A máxima se fez valer: "E quem não faz... leva!"

O segundo tempo não começou tão diferente do primeiro. Logo aos cinco minutos, Cazares, pelo lado direito do campo, fintou o zagueiro e cruzou para Robinho cabecear para fora. Três minutos depois, a URT deu sinais de que não pensava apenas em ficar esperando. Rafael Magalhães tocou para Balotelli partir em velocidade, dar um corte em Edcarlos e arrematar para firme defesa de Victor.

Em uma de suas características, aos 12 minutos, Cazares arriscou de fora da área e Follmann, no meio do gol, defendeu de modo firme. O time de Patos de Minas, que já partia em velocidade em algumas tentativas, conseguiu uma falta aos 24 minutos. E dela saiu o gol único da partida. Fábio Alves cobrou forte, a bola veio por baixo da barreira, desviou em Eduardo e dificultou para Victor, que não conseguiu defender. Festa da torcida local e 1 a 0 para a URT.

No minuto seguinte, a URT pegou o Atlético ainda atordoado pelo gol sofrido e quase fez o segundo. Carlos Magno cruzou para a área, Fábio Santos chegou antes do goleiro do Galo e desviou. Balotelli, que vinha no segundo pau, de carrinho, quase conseguiu. O Galo voltou a atacar aos 29 minutos, em escanteio que Tiago mandou por cima e aos 33, com um lançamento por elevação também de Tiago para Robinho, que dominou, driblou, mas finalizou fraco.

Aos 38, Balotelli partiu em contra ataque, ganhou na corrida de Edcarlos e bateu cruzado. No lance seguinte, a resposta alvinegra. Dátolo cortou o zagueiro, mandou para o gol e Follmann defendeu, dando rebote. Na sobre, Robinho, cara a cara, viu o goleiro da URT fazer um verdadeiro milagre e mandar para escanteio. Aos 46, Leomir tentou encobrir o camisa 1 do Galo e quase o fez com sucesso, se não fosse a trave.

Aos 49 minutos, na última tentativa atleticana do empate, Júnior Urso recebeu cruzamento e finalizou, de cabeça, nas mãos do arqueiro da URT, impondo assim a primeira derrota atleticana na competição.