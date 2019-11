Resultado Corinthians x Oeste Campeonato Paulista 2016 (1-0)

Um grande abraço e ótimo fim de semana!

Vamos fechando aqui a transmissão. Agradecemos à todos pela presença em mais um jogo. Fique ligado no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes.

O Timão segue invicto, líder com 17 pontos no Grupo A e agora visa o confronto pela Libertadores contra o Santa Fe, na mesma Arena Corinthians.

Rodriguinho: "Todos os gols são importantes. Vestir essa camisa é pra demonstrar vontade. Jogo muito difícil e batalhamos contra um time retrancado, mas vencemos com esse gol no fim."

Na raça! Timão vence com mais um gol no final! Rodriguinho balançou as redes e segue líder e invicto!

TERMINOU!

94' FÁÁÁÁÁBIO! Danilo recebe, dá de calcanhar para Rodriguinho, que manda cruzado para defesa de Fábio.

93' Minuto final de jogo.

92' NO ALÍVIO! Uendel cruza, a bola passa por todo mundo e Rodriguinho arrisca de primeira. A bola vai cruzada e morre no fundo da rede!

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RODRIGUINHO, DO TIMÃÃÃÃO!

90' OOOOPA! Bate-rebate dentro da área, Yago chuta, pega no corpo do rival. Pedidos de pênalti, mas o jogo segue.

89' MEU DEUS! Fágner cruza, Rodriguinho não alcança e Gigante quase marca contra!

88' Giovanni Augusto arranca pelo meio, mas bate mal na bola e joga em linha de fundo.

87' MAAAATHEEEEUS! João Gabriel cobra no gol e o jovem espalma em escanteio.

86' AMARELO, YAGO. Matou ataque do Oeste.

85' Reta final de jogo em Itaquera.

84' Jogadores começam a demonstrar cansaço.

83' O tempo vai passando. Oeste vai segurando o empate.

82' Oeste gasta o tempo e tenta cadenciar.

81' Romero arma a jogada, mas prefere passar pra trás ao invés de chutar cruzado. Perde mais uma chance.

80' É uma pressão gigantesca, mas a pontaria alvinegra...

79' PRA FOOOOOOOORA! Mais um ataque corinthiano e Bruno Henrique vem de trás mandando por cima!

78' MUDA O OESTE: Leandro Melo entra e sai Elivelton.

77' MEU DEUS! Uendel cruza, Fábio falha e Romero não domina. A bola passa pela linha de fundo e mais um gol perdido.

76' Fágner cruza da direita e Luciano não alcança!

75' MUDA O OESTE: Sai Dionísio e entra Danielzinho.

74' E agora Dionísio sente no gramado. Jogo parado.

73' Danilo corta pra perna direita, chuta, mas carimba a defesa.

72' MUDA O TIMÃO: Danilo entra e sai André.

71' PRA FOOOOORA! Romero testa e manda a bola tirando tinta da trave.

70' FÁÁÁÁÁBIO! Romero foi cruzar e errou. A bola ia pra rede e o goleiro deu um tapa. Escanteio.

69' São 28.967 pessoas. Grande público!

68' INCRÍVEL! Luciano cruza pra trás, a bola passa por todo mundo e nenhum pé empurra pra rede.

67' QUE LINDO! Luciano de calcanhar, Bruno Henrique no chapéu, mas ficou longa e Fábio saiu firme.

66' MUDA O OESTE: João Gabriel entra na vaga de Marcelinho Paraíba.

65' MUDA O TIMÃO: Romero entra na vaga de Lucca.

64' FUROOOOOU! Luciano tenta chapar na marca do pênalti, mas fura!

63' Timão pressiona, mas insiste muito na bola alta.

62' Yago dividiu com Guilherme Amorime a bola quase sobra para Felipe.

61' TRAVAAAADO! Cerco corinthiano na entrada da área e Lucca arrisca travado. Escanteio.

60' Giovanni segue sendo o mais ativo do jogo, mas joga sozinho.

59' Fábio sente a mão, para o relógio, enerva a Fiel e segura o empate.

58' MUDA O TIMÃO: Guilherme dá a vaga para Luciano.

57' Outro cruzamento e nas mãos de Fábio.

56' Corinthians tenta acelerar, mas meio campo não cria tanto.

55' QUAAAAAAASE! Mazinho testa nas costas de Lucca e assusta o Timão!

54' Oeste tenta aproveitar os espaços para o contra ataque.

53' Pressão corinthiana.

52' Timão põe pressão, mas não chega com muita qualidade.

51' Bola alta para Lucca, que não alcança e a bola sai em linha de fundo.

50' Maurinho quis lançar Marcelinho, mas a bola vai quase em Ferraz de Vasconcelos.

49' Na batida, a zaga afasta e liga contra ataque, que Giovanni Augusto puxa, mas a defesa tira.

48' AFASTA! Mazinho arrisa de fora, Uendel trava e manda pra escanteio.

47' André tentou jogada pela direita, mas se perdeu sozinho em linha de fundo.

46' Oeste tentou ousar e sair mais, mas a defesa alvinegra retomou rapidamente.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

Equipes retornam para a etapa final.

Destaque é Giovanni Augusto. O meia comanda o ataque corinthiano com jogadas individuais e lindos lances na direita com apoio de Fágner.

Primeiro tempo de domínio corinthiano, onde as jogadas começam a sair mais naturalmente e o entrosamento se encaixa mais.

Marcelinho: "Temos de ser realista. Viemos fechadinhos e esperando uma brecha. Estamos conseguindo."

André: "A gente está se encaixando melhor. Precisa encaixar a finalziação. Estamos no conhecendo melhor e as coisas já saem mais fácil."

O Timão teria um escanteio mas o juiz não quis saber.

46' Fim de papo.

45' Minuto final.

44' Corinthians tenta nos segundos finais.

43' PRA FOOOOORA! Mais uma vez a dupla Giovanni/Fágner e o lateral cortou pra canhota e mandou pra fora.

42' Guilherme manda de fora e Fábio pega firme.

41' IMPRESSIONANTE! Giovanni cruza, Guilherme e Lucca surgem livres na grande área e ambos furam!

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Passagem de Lucca na canhota, mas seu cruzamento foi forte demais e sai em lateral.

38' QUAAAAAASE! Lucca e Uendel tabelam. O lateral arrisca mas manda por cima.

37' Corinthians sempre leva perigo pela direita, com Fágner e Giovanni.

36' Giovanni cobra, Yago testa e a bola vai em linha de fundo.

35' AFAAAASTA! Lindíssima jogada individual com Giovanni Augusto, abrindo o meio, tocando pra Uendel e a zaga tirando na pequena área. Escanteio.

34' Guilherme Amorim arrisca de fora e Matheus Vidotto pega firme.

33' Jogo reiniciado.

32' André e Guilherme Amorim dividem e o joelho do corinthiano atinge a cabeça do rival. Jogo parado.

31' Jogo virou uma briga de foices, com muita marcação.

30' Marcelinho cobra, mas Brinner comete falta.

29' Felipe sozinho se complica, se mata com a bola, perde, ganha, perde de novo e cede escanteio.

28' Dionísio foi cruzar e.... Tiro de meta.

27' Começa a chover em Itaquera.

26' OOOOO LUCCA... Fágner faz linda jogada na direita, rola pra Guilherme, que só ajeita para Lucca. O atacante pega de primeira e isola.

25' Destaques até aqui são Giovanni Augusto e Rodriguinho.

24' Lucca bate fechado e a zaga cortou.

23' TRAVAAADO! Escapada mais uma por Giovanni Augusto e o passe para Guilherme finalizar é travada na meia-lua. Escanteio.

22' Giovanni cobra e a zaga afasta de cabeça.

21' Rodriguinho aciona Fágner, que é travado pela defesa. Escanteio.

20' Bola alta para Lucca, que testa sem nenhum problema para Fábio.

19' Corinthians cerca a área rival, mas não consegue achar espaços.

18' Uendel apoia pela esquerda, mas Gigante protegeu bem e deixa a bola sair.

17' André segura demais a bola e perde sem problemas.

16' QUAAAAASE! Jogada bem trabalhada pelo Timão, numa linda arrancada de Giovanni Augusto. Fágner teve a chance, mas a bola escapou dele.

15' Oeste aposta bastante nas descidas de Léo Príncipe pela direita.

14' Jogo fica no meio campo e o Oeste cadencia o jogo.

13' Felipe e Fágner engrossam de uma forma bizonha...

12' André cheio de graça...Calcanhar, letra, peito...

11' Oeste buscou se soltar mais, mas marcação corinthiana foi bem feita.

10' FELIPE.... Lançamento do zagueirão quase vai no Tatuapé.

9' Oeste se retrai e só sai na boa. Corinthians se mexe e troca passes com velocidade.

8' Giovanni Augusto divide e sofre falta.

7' Lucca carimba a barreira. Se salva o Oeste.

6' A falta é lateral, mas leva certo perigo. Uendel e Lucca na bola.

5' AMARELO, LÉO PRÍNCIPE. Atropelou Lucca quando o Timão tabelou bem e sairia na cara do gol.

4' Cruzamento que pareceu um chute por Mazinho e a bola atravessou a área.

3' Bola bate e rebate no meio campo e quase sobra livre para Léo Príncipe, mas Fágner afastou na cobertura.

2' Oeste se retrai e marca no meio campo. Timão começa com a bola.

1' Bola longa para Fágner pela direita, mas ela correu demais e saiu em linha de fundo.

0' Começou!

Oeste com um uniforme muito parecido com o do Flamengo. Camisa listrada em vermelho e preto, calção branco e meias listradas em vermelho e preto.

Timão com seu uniforme principal. Camisa branca, com mangas pretas, calção preto e meias brancas. Timão sem patrocínio e com linda camisa.

A Fiel canta, grita e apoia o seu time.

Teremos Léo Príncipe, do Corinthians, emprestado ao Oeste.

É o líder do Grupo D contra o lanterna do A.

Fiel ainda segue ocupando seus lugares. Expectativa para 25 mil pessoas.

Hino Nacional Brasileiro. mil pessoas

Equipes entram! Timão entra com uma faixa em alusão ao vírus da zika.

Hoje é o centésimo jogo de Tite pelo Paulistão!

A torcida segue chegando e as equipes se preparam na boca do túnel de acesso.

Oeste com Fabio; Léo, Brinner, Daniel Gigante, Dionisio; Guilherme Amorim, Elivelton, Mazinho; Betinho, Marcelinho Paraiba; Maurinho. Técnico: Renan Freitas.

Timão com Matheus Vidotto; Fagner, Felipe, Yago, Uendel; Bruno Henrique; Giovanni Augusto, Rodriguinho, Guilherme, Lucca; André. Técnico: Tite.

Os dois times já estão prontos para o jogo. Vamos para a escalação das equipes.

Tite ainda sofre com desfalques. Cássio segue poupado, enquanto Elias e Marlone seguem de fora por contusões mais sérias. Por outro lado, Luciano parece estar totalmente recuperado.

A expectativa é de mais de 25 mil pessoas em Itaquera, sendo mais uma grande marca para a casa corinthiana.

Na quarta-feira, o alvinegro recebe o Santa Fe, da Colômbia, pela segunda rodada, valendo a liderança do grupo 8.

Líder na tabela geral, o novo Timão terá mais um desafio para se preparar para a Libertadores.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Oeste, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO: Giovanni Augusto, meia-atacante: talvez o principal reforço para a temporada, o jogador já parece ter incorporado o espírito, com muita vontade, raça, qualidade e talento.

FIQUE DE OLHO: Marcelinho Paraíba, meia-atacante: o veterano jogador ainda se destaca pela qualidade no toque de bola, bola parada e visão de jogo.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1ºD Corinthians 14 6 5ºA Oeste 5 6

Corinthians x Oeste no Paulistão 2016

Guia VAVEL do Paulistão 2016

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

Corinthians x Oeste no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Minuto a minuto da partida entre Corinthians x Oeste em tempo real

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Corinthians x Oeste válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida!