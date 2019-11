Título mineiro e goleada histórica são marcas do Cruzeiro sobre América-MG

Desde 1921, quando Palestra Itália e América-MG realizaram o primeiro confronto entre ambos, o Cruzeiro conquistou e cultiva, até hoje, uma vantagem significativa sobre a equipe americana. No total de jogos entre as equipes, 355, o time celeste venceu 149 vezes, contra 100 triunfos do Coelho, e ainda 106 empates.

Vários jogos entraram na história deste embate, mas dois deles marcaram a memória do torcedor celeste e não vai ser preciso viajar muito longe no tempo para relembrá-los. Estamos falando do título mineiro de 1992 e uma goleada histórica na Copa Sul-Minas de 2002.

Em 1992, Renato Gaúcho desmonta o América no Mineirão

No ano de 1992, o Cruzeiro tinha montado um grande time. O presidente celeste era César Masci e, sob a batuta do técnico Jair Pereira, os cruzeirenses tiveram muito o que comemorar, principalmente, no segundo semestre daquele ano.

Foto: Cruzeiro/Divulgação

Um jogador, no meio de tantas outras feras, se destacou e marcou época no história cruzeirense. Estamos falando de Renato Gaúcho, que veio do Botafogo e chegou ao Cruzeiro prometendo gols. Não só prometeu como cumpriu, em 18 jogos marcou 18 gols em três meses de clube.

Contra o América, Renato só não fez chover no Mineirão. Na grande final do Campeonato Mineiro de 1992, o Cruzeiro contava, entre outros jogadores, com Paulo César no gol, Luizinho na zaga, Boiadeiro no meio-campo e o ataque com Renato e Roberto, ambos gaúchos.

No embate inicial, em 13 de dezembro, Renato Gaúcho calou a torcida americana marcando os três gols da vitória celeste. Mas, o América tinha um grande time e fez dois com Flávio e Luiz Cláudio. Na partida decisiva, no dia 20 de dezembro, o Cruzeiro fez valer sua qualidade e Renato não perdoou o Coelho, marcando o primeiro gol cruzeirense. Na etapa final, Roberto Gaúcho, com passe de Renato, fez o gol do título azul e branco.

Cruzeiro 2 x 0 América

Segunda partida da final do Campeonato Mineiro 1992

Cruzeiro: Paulo César, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho e Nonato, Douglas, Boiadeiro, Luiz Fernando (Édson) e Betinho (Cleison); Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho. Técnico: Jair Pereira

América: Milagres, Jorge Porto (Marcinho), Luiz Carlos Marins, Ricardo e Ronaldo Luis; Gutemberg, Raimundinho e Flávi;o Euller, Cleto (Luiz Cláudio) e Robson. Técnico: Pinheiro

Em 2002, uma goleada para nenhum torcedor esquecer

Nem o mais fanático torcedor do Cruzeiro ou do América pensaria em um placar tão dilatado como este em um clássico. Mas, o futebol apresenta acontecimentos diversos. Um destes é a goleada celeste para cima do Coelho por 7 a 0 valendo pela Copa Sul-Minas de 2002.

O Cruzeiro passou por uma renovação, manteve o técnico Marco Aurélio e trouxe novos jogadores, um deles é o Edilson "capetinha". Por sua vez, o América tentava renovar o elenco após o rebaixamento na Série A do Brasileiro de 2001 e ainda seguia no processo, com alguns jogadores experientes, como o volante Valdir Benedito e o centroavante Renaldo.

O jogo começou e o Cruzeiro foi alucinado para cima do América. No primeiro tempo, 4 a 0 para os celestes, com dois gols de Fábio Júnior e um de Vander e Ricardinho. Na etapa final, mais gols, novamente Ricardinho, um golaço, e outros dois tentos de Edilson.

Cruzeiro 7 x 0 América

Copa Sul-Minas - 16 de fevereiro de 2002

Cruzeiro: Jefferson, Maicon, Cris, Luisão e Jorge Wagner; Fernando Miguel, Ricardinho (Ruy) e Vânder (Lúcio); Jussiê (Marcelo Batatais), Fábio Júnior e Edilson. Técnico: Marco Aurélio

América: Raniere, Gustavo, Agnaldo, Adriano e Wagner (Claudinho); Alexandre Silva, Claudinei, Valdir Benedito (Rodrigo) e Tininho (Ricardo); Rinaldo e Renaldo. Técnico: Jair Pereira