Resultado Cruzeiro x América-MG  pelo Campeonato Mineiro 2016 (1-1)

Título mineiro e goleada histórica são marcas do Cruzeiro sobre América-MG

Foto: Divulgação / Cruzeiro

Goleada nos anos 80 e título em 2000, América-MG sempre foi uma pedra no sapato do Cruzeiro

Foto: Reprodução

Cruzeiro e América-MG chegam ao duelo deste domingo (28), com triunfos na última rodada do Estadual. Em Sete Lagoas/MG, a equipe do técnico Deivid sofreu, mas venceu o Tricordiano por 1 a 0, assumindo a vice-liderança do Campeonato Mineiro.

O Coelho teve situação mais tranquila que a Raposa, e venceu a Caldense, no último sábado (20), por 3 a 1, no Estádio Independência. Com o resultado, a equipe do técnico Givanildo Oliveira segue na cola de Cruzeiro e Atlético-MG, visando liderança.

# CLASSIFICAÇÃO JOGOS PONTOS 2º Cruzeiro 4 10 3º América-MG 4 9

FIQUE DE OLHO: Willian, atacante do Cruzeiro. O camisa 9 celeste ainda não balançou as redes na temporadas e reconhece que está "devendo". Mas neste domingo (28), caso marque gol, o Bigode será o artilheiro do novo Mineirão, ultrapassando Ricardo Goulart, que marcou 22 vezes no Gigante da Pampulha.

Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil

FIQUE DE OLHO: Osman, meio-campo do América-MG. O jogador é o atual artilheiro do Campeonato Mineiro, com quatro gols marcados, e o clássico deste domingo (28), será o primeiro do jogador. Motivação não falta para o atleta ampliar sua artilharia no Estadual.

Foto: Reprodução / América-MG

O Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro x América-MG, válida pelo Mineiro 2016.

Foto: Washington Alves/Light Press

O Atlético-MG é o atual campeão Mineiro, após ter vencido a competição em 2015 em cima da Caldense.

Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

As semifinais do Campeonato Mineiro serão disputadas em duas partidas. A vantagem do mando de campo é sempre do melhor colocado na fase classificatória, e em caso de resultados iguais, a equipe de melhor campanha passará.

Os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais do Campeonato Mineiro. O primeiro colocado da fase classificatória, enfrentará o quarto, enquanto o segundo, enfrentará o terceiro. Os dois últimos colocados serão rebaixados para o Módulo II.

12 equipes brigarão pelo título Estadual neste ano: América-MG, Atlético-MG, Boa Esporte, Caldense, Cruzeiro, Guarani-MG, Tombense, Tricordiano, Tupi, URT, Uberlândia e Villa Nova-MG.

Atualmente, a Primeira Divisão do Campeonato Mineiro é dividida por Módulo I, que reúne os principais times do Estado, e Módulo II, onde equipes brigam pelo acesso. Em 2015, Uberlândia e Tricordiano garantiram vaga na elite para a atual temporada.

Em 1958, a antiga CBD (atualmente Confederação Brasileira de Futebol, ou CBF) legitimou o Campeonato Mineiro, fazendo com que equipes representassem Minas Gerais na Taça Brasil, que hoje, é o Campeonato Brasileiro.

Antigamente, a competição era conhecida como Campeonato da Cidade, e envolvia apenas clubes das regiões próximas da capital Belo Horizonte. Em 1933, o Campeonato Mineiro foi lançado, com a presença das demais equipes de Minas Gerais.

Organizado pela Federação Mineira de Futebol (FMF), o Campeonato Mineiro entra em sua 102ª edição. O Atlético-MG é o maior campeão da competição, com 43 títulos, seguido pelo Cruzeiro, com 36.

Minuto a minuto da partida entre Cruzeiro x América-MG em tempo real

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Cruzeiro x América-MG, válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro 2016! Fique conosco nesta grande partida, que terá início às 17h (Brasília).