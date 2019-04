Tite elogia controle emocional dos jogadores após vitória sobre Oeste

O técnico Tite ficou satisfeito com a vitória do Corinthians sobre o Oeste por 1 a 0 no último sábado (28) no Itaquerão. Para ele, o time desenvolveu boas chances até o último minuto da partida, e o controle emocional favoreceu a equipe.

Para o comandante do Timão, o desempenho da equipe está um pouco acima do esperado:

"Não é sorte. A equipe tem construído os resultados ao longo do jogo. Se está abaixo ou não do que eu esperava, para mim está até um pouquinho acima. Mentalmente foi um bom teste, traz um nível de concentração muito alto para os próximos jogos", afirmou.

Mesmo elogiando o bom desempenho, Tite pontuou as oportunidades desperdiçadas pela equipe durante o jogo, fator que vem sendo decorrente nos últimos jogos do Corinthians. O técnico analisou os números.

"O índice é muito baixo. Logo nós teremos que ter menos finalizações só que mais precisas. Efetividade e entrosamento são condições do jogo. O Ritmo dos atletas, a retomada, e o aspecto físico de alguns também são", enfatizou.

Tite disse que é difícil afirmar qual o atual momento do Corinthians por ser uma equipe em formação, mas afirmou que não é por sorte que o time vem conseguindo conquistar bons resultados.

"Nos quatro jogos que fizemos, vencemos dois e empatamos dois no final do jogo. Em termos emocionais não é legal, mas mostra um outro lado, mentalmente muito forte e focado. Quando você constrói e troca quase 600 passes, aí vem um erro de início de temporada: de 17 finalizações, acertamos quatro contra o Oeste e só duas contra o São Bento. É um índice muito baixo. Não é por sorte. Ela tem construído os resultados ao longo do jogo", disse.

No paulista, o Corinthians é o líder do grupo D com 17 pontos. Na próxima quarta-feira, às 21:45 (horário de Brasília) na Arena Itaquera, a equipe entra em campo pela Taça Libertadores da América, contra o Independiente de Santa Fe. Durante a coletiva pós jogo, Tite falou sobre o que espera do confronto no meio da semana.

"Posso adiantar que é uma equipe gelo. Vamos esperar a compreensão e carinho do torcedor. O Santa Fe pode pressionar e nossa equipe sentir. Nossa equipe está em formação, um Guilherme, um Giovanni, são rodados, mas estão entrando em uma nova equipe. Se estivermos tocando uma bola para o lado, que a torcida tenha paciência e nos ajude. O Santa Fe é cascudo e rodado há bastante tempo", concluiu.