Figueirense empata com lanterna Camboriú e completa sete jogos sem vitória no Catarinense

O Figueirense recebeu o lanterna Camboriú no estádio Orlando Scarpelli na noite deste domingo (28), pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense. As equipes da parte de baixo da tabela fizeram jogo fraco tecnicamente e acabaram no 0 a 0 na capital do estado.

Com o empate, o Alvinegro completa sete partidas sem vencer e mantém o oitavo lugar na tabela de classificação. Já o Camboriú segue na lanterna do torneio.

Na próxima rodada, o Figueira encara o Metropolitano fora de casa, na quinta-feira, às 19h30. Já o Cambura encara o vice-lanterna Guarani de Palhoça, em partida para decidir em casa, na quarta, às 20h30.

Torcida do Figueirense demonstra insatisfação desde primeiro tempo

O Figueirense necessitava urgentemente de um resultado positivo para livrar-se dos riscos de zona de rebaixamento. Everton Santos, passados 11 minutos, arriscou a primeira para levar perigo ao Camboriú, mas errou o alvo, Guilherme Queiroz não alcançou para cabecear e a bola se perdeu pela linha de fundo.

O Camboriú aproveitou para se posicionar defensivamente e buscar, de mínimo, um ponto na partida fora de casa. Sem conseguir penetrar para abrir o marcador, o Figueirense recebeu as vaias da torcida, impaciente após as derrotas nas últimas rodadas do Catarinense.

Aos 29 minutos, Guilherme Queiroz resolveu arriscar e o chute saiu fraco demais e direto para fora. O Figueira seguiu a rondar a área em bolas alçadas. Aos 33 minutos, em escanteio cobrado por Yago, o árbitro marcou falta de ataque de Guilherme Queiroz.

O Camboriú tentou chegar em investidas, como no contra-ataque que André Lima finalizou para fora. Em outro lance, a 39 minutos, Aldair cabeceou da entrada da área e mandou para fora. Sem criar oportunidades melhores, o primeiro tempo foi findado em empate de futebol ruim e insatisfatório ao Alvinegro da capital.

Equipes mudam, mas gol teima em não sair no Orlando Scarpelli

No primeiro lance significativo da etapa final, Dudu dividiu com o defensor do Camboriú, pediu o pênalti para o Figueirense, mas não levou. O Camboriú respondeu com cobrança de falta e toque de cabeça a 5 minutos. A bola passou à direita da meta defendida pelo paraguaio Catito Fernández.

Aos 11 minutos, Jefferson lutou para chegar ao fundo e cruzar, mas a bola passou pelo atacante Dudu, saindo somente em lateral pelo lado oposto. Aos 18 minutos, o levantamento do Figueirense parou nos braços do goleiro Rodrigo Rocha do Camboriú.

O Figueira do técnico Vinicius Eutrópio resolveu mudar. Jefferson saiu para entrada de Ricardinho e Dudu deixou o campo para o lugar de Gabriel Esteves. A partida permanecia nervosa a ponto de haver expulsão no banco de reservas do Figueirense.

O Camboriú também mudou com os ingressos de Kadu e Chiquinho no jogo do Orlando Scarpelli. Aos 39 minutos, em contra-ataque, Everton Santos entregou passe para Gabriel Esteves, que engatilhou o chute, mas foi travado na hora H pela defesa do Cambura.