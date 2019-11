Resultado Flamengo x Resende no Campeonato Carioca 2016

FLAMENGO: Paulo Victor, Rodinei, Juan, Wallace e Jorge; William Arão, Cuellar e Mancuello; Marcelo Cirino, Emerson Sheik e Paolo Guerrero

RESENDE: Arthur; Muriel, Marcelo, Thiago Sales e Kim; Léo Silva, Gustavo Moura, Jorge Baéz e Marcel; Wandinho e Enrique Borja

Na vice-liderança do Grupo B do Campeonato Carioca, o Flamengo volta a campo neste domingo, contra o Resende, em Volta Redonda. Enquanto os rubro-negros tentam garantir classificação antecipada, o adversário busca o resultado positivo para seguir na briga no Grupo A.

Após poupar os titulares no meio de semana, o técnico Muricy Ramalho confirmou o retorno dos titulares.

Com 13 pontos, o time da Gávea confirma a classificação para a próxima fase do Estadual em caso de vitória. A equipe chega para esta partida descansada e embalada pelos últimos resultados.

O argentino Mancuello, um dos destaques neste começo de temporada, mira seu primeiro gol pelo clube, mas destaca que seu maior objetivo é ajudar os companheiros a saírem de campo com a vitória.

A grande novidade rubro-negra para esta partida será a presença do meia Ederson no banco de reservas. O jogador trabalhou normalmente durante a semana e foi regularizado. Com isso, o camisa 10 tem chance de fazer sua estreia no domingo.

Pelo lado do Resende, após um início de Carioca promissor, a equipe do Sul Fluminense perdeu rendimento e caiu em um jejum de vitórias, deixando a zona de classificação do Grupo A. Com seis pontos, o time comandado por Ailton Ferraz pode dar adeus ao sonho em caso de resultado ruim.

O goleiro Artur mantém a confiança e espera um duelo equilibrado, pois a partida será em Volta Redonda, município próximo a Resende. O arqueiro deseja que a equipe possa ter um bom desempenho para surpreender o rival.

“Quando ficamos sabendo que o jogo seria em Volta Redonda, já ficamos mais confiantes. O mando é do Flamengo, mas vamos usar isso a nosso favor”, declarou.

Para esta partida, o atacante Robinho, lesionado, segue de fora. Com isso, o paraguaio Baéz segue entre os titulares.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Flamengo x Resende, pelo Campeonato Carioca! Fique conosco!