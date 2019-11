Resultado Sport x Náutico no Campeonato Pernambucano 2016 (2-0)

18:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (28). Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

17:58 A Ilha do Retiro recebeu um público de 14.504 torcedores, gerando uma renda de R$ 309.991,34.

17:55 Com o resultado desta tarde, o Sport chega aos nove pontos e sobe para a segunda colocação. O Náutico continua na liderança do hexagonal do título, com 12 pontos.

17:54 Os gols do Sport foram marcados por Lenis, no primeiro tempo, e Fábio, na etapa final.

47’ Fim de jogo! O Sport vence o Náutico por 2 a 0 e acaba com a invencibilidade do rival alvirrubro.

45’ Dois minutos de acréscimos.

44’ Thiago Santana chuta de longe e Danilo Fernandes, em dois tempos, faz defesa tranquila.

39’ Última modificação no Náutico: Sai: Renan Oliveira. Entra: Caíque Valdívia.

39’ Rithely recebe de Renê, limpa a marcação com bastante categoria e chuta para fora.

37’ Serginho passa para Luiz Antônio, que encontra espaço e chuta forte para longe da meta.

32’ Amarelo! Elicarlos derruba Serginho para matar o contra-ataque e é mais um punido com cartão.

30’ Última modificação no Sport: Sai: Lenis. Entra: Henríquez.

29’ Amarelo! Samuel Xavier faz falta na linha lateral para matar o contra-ataque e recebe cartão.

28’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Júlio César faz duas defesas sensacionais e Lenis pega o rebote. Ele toca para Fábio, que domina com tranquilidade e chuta colocado, tirando qualquer chance de defesa. Golaço do Leão.

26’ Modificação no Náutico: Sai: Rafael Pereira. Entra: Joazi.

26’ Uuuhhh! Samuel Xavier aciona Lenis pela esquerda e o atacante chuta colocado. Quase o segundo gol do Leão.

24’ Perdeu! Rony entra na área com velocidade pela esquerda e cruza para Thiago Santana. Ele recebe com liberdade na marca do pênalti e chuta para fora, perdendo grande chance.

23’ Uuuhhh! Lenis faz ótima jogada pela esquerda e cruza para Luiz Antônio, que chega chutando e quase aumenta a vantagem.

21’ Rony recebe ótimo lançamento, entra na área, no entanto, Renê chega no momento certo e manda para escanteio.

19’ Alteração no Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Fábio.

18’ Thiago Santana puxa da esquerda para o meio, encontra espaço e chuta muito mal. Apenas tiro de meta para o Leão.

17’ Renê limpa a marcação pela esquerda e chuta para o gol, mas finalização não acontece de maneira satisfatória.

13’ Alteração no Náutico: Sai: Esquerdinha. Entra: Thiago Santana.

12’ Impedido! Gaston recebe ótimo passe de Daniel Morais, entra livre na área, mas lance é impugnado, pois o lateral alvirrubro está adiantado.

9’ Lenis aproveita contra-ataque leonino e domina a bola pela esquerda. Ele vai para cima da marcação e bate buscando o canto direito de Júlio César, que faz boa intervenção.

8’ Daniel Morais é acionado pela esquerda, entra na área e chuta fraco para defesa tranquila de Danilo Fernandes.

3’ Uuuhhh! Lenis avança pela esquerda com liberdade, entra da área e cruza rasteiro para Wallace, que não toca na bola por pouco.

2’ Júlio César! Wallace aproveita erro de passe no meio e aciona Lenis, que aparece livre na área, mas o goleiro alvirrubro sai bem da meta e evita o perigo.

0’ Rony puxa com velocidade da direita para o meio e acaba sendo derrubado por Serginho. Falta para o Timbu.

0’ Começa o segundo tempo!

17:04 Náutico voltando neste momento. Alvirrubros não sofreram alteração para esta etapa final.

17:03 Sport de volta ao gramado da Ilha do Retiro. Rubro-negros voltam com uma alteração. Wallace entra no lugar de Juninho.

16:52 ​Ronaldo Alves, zagueiro do Náutico: “Primeiro tempo ruim. Estamos deixando de fazer muita coisa, pois estamos tendo oportunidades. Precisamos corrigir algumas coisas para buscar o empate e tentar sair com a vitória”.

16:50 Renê, lateral-esquerdo do Sport: “Estávamos imaginando um Náutico bem fechado buscando sair nos contra-ataque. E eles estão marcando bem, mas conseguimos fazer o gol e agora é aproveitar melhor as oportunidades para no segundo tempo sair de campo com a vitória”.

45’ Fim do primeiro tempo!

43’ Renê toma a bola pela esquerda e cruza buscando Juninho, que não alcança, e Ronaldo Alves afasta o perigo.

40’ Uuuhhh! Luiz Antônio pega na entrada da área, passa por três jogadores e tenta cruzar, mas Ronaldo Alves corta no momento certo.

38’ Jogo fica bastante aberto depois do gol rubro-negro. Os dois times estão indo para cima.

34’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Após roubada de bola de Rithley, Durval aciona Lenis, que puxa pela esquerda, limpa a marcação e chuta colocado da entrada da área, marcando um belo gol. Torcida rubro-negra vai a delírio na Ilha do Retiro.

34’ Renan Oliveira puxa contra-ataque pela esquerda, toca para Rony, que aciona Daniel Morais na entrada da área, mas Rithely chega com muita qualidade e afasta o perigo. Torcida aplaude o volante leonino.

28’ Rony recebe pelo meio, avança com velocidade, deixa Durval para trás e entra na área, no entanto, a marcação chega bem no momento do cruzamento e a bola vai para fora.

22’ Uuuhhh! Juninho recebe na grande área, após cruzamento de Durval, e surpreende dando um perigoso voleio. Quase o primeiro do Leão.

21’ Uuuhhh! Renê faz boa jogada individual, entra na área e bate. A defesa alvirrubra afasta, mas Lenis pega o rebote e chuta cruzado. A bola passa na frente da área e Juninho não consegue finalizar para o gol.

18’ Equipes erram bastante no meio-campo e os ataques, desta maneira, não conseguem obter oportunidade para finalizar.

17’ Uuuhhh! Renan Oliveira, em cobrança de falta, manda a bola na área e Danilo Fernandes aparece no momento certo para mandar para escanteio.

13’ Samuel Xavier cruza bem, Juninho recebe dentro da área, porém, não consegue dominar e a defesa alvirrubra corta com tranquilidade.

9’ Amarelo! Gaston leva um belo drible de Everton Felipe e derruba o jogador no meio-campo. Ele recebe cartão por conta da falta.

7’ Lenis avança pela esquerda, após tabela com Luiz Antônio, e cruza a bola na área, mas ninguém chega para completar.

6’ Uuuhhh! Rony recebe pela direita, deixa a marcação para trás e bate firme para boa defesa de Danilo Fernandes. O atacante ainda pegou o rebote, mas Rithely chega bem e manda para linha de fundo.

4’ Amarelo! Luiz Antônio perde a bola no meio, Rony aproveita e puxa contra-ataque. O meio-campista leonino puxa o atacante alvirrubro e recebe o primeiro cartão do jogo.

2’ Everton Felipe recebe pela esquerda e tenta passar pela marcação, que chega bem e manda a bola para linha lateral.

0’ Rony avança pela direita, olha para área e cruza. A bola pega em Renê e vai para escanteio.

0’ Começa! Bola rolando na Ilha do Retiro para o clássico entre Sport e Náutico.

15:59 Tudo pronto! Dentro de instantes a bola vai rolar na Ilha do Retiro. Torcedores fazem a festa no estádio.

15:57 Times perfilados! O hino de Pernambuco está sendo executado neste momento na Ilha do Retiro. Público melhorou bastante.

15:55 Agora, o Sport está entrando no gramado da Ilha do Retiro. Torcida faz a festa.

15:50 Náutico já no gramado da Ilha do Retiro. Desta vez, não teve o protocolo da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

15:44 Torcedores do Sport em bom número na arquibancada da sede.

15:42 Torcedores do Náutico já presente no local destinado, que é na arquibancada do placar.

15:40 Jogadores do Sport estão fazendo o trabalho de aquecimento nos vestiários da Ilha do Retiro, apenas os goleiros (Danilo Fernandes e Magrão) estão aquecendo no gramado.

15:35 Público dentro da Ilha do Retiro não é dos melhores. Estádio não deve ficar lotado neste clássico.

15:25 Jogadores do Náutico já no gramado da Ilha do Retiro para realizar o trabalho de aquecimento.

15:20 O detalhe para este confronto é que, com tantas lesões, o técnico Paulo Roberto Falcão terá apenas sete opções no banco de reservas

15:15 Náutico também definido para o clássico diante do Sport. Jovem volante Niel é a novidade no lugar do suspenso Rodrigo Souza.

15:10 Meia-atacante Gabriel Xavier também foi vetado pelo departamento médico. Jogador sentiu um problema na coxa durante o treinamento do sábado (27).

15:08 Leão escalado com surpresas. Túlio de Melo foi vetado pelo departamento médico e Gabriel Xavier sequer aparece no banco de reservas. Everton Felipe e o jovem Juninho vão ser os titulares.

15:06 Sport chegando neste momento na Ilha do Retiro.

15:05 O Sport já esta escalado para o confronto de logo mais com algumas novidades.

14:56 Mais registros da chegada dos atletas do Náutico na Ilha do Retiro, todos já estão nos vestiários.

14:54 Técnico Gilmar Dal Pozzo passando em direção aos vestiários da Ilha do Retiro. Comandante deve apostar na entrada do jovem Niel para formar a dupla de volantes com Elicarlos.

14:52 Jogadores do Náutico indo para os vestiários da Ilha do Retiro.

14:50 Torcedores do Náutico estão ainda do lado de fora da Ilha do Retiro se confraternizando para entrar no estádio próximo da hora do jogo.

14:48 Náutico chegando na Ilha do Retiro neste momento.

14:44 A expectativa no Náutico é para saber quem vai fazer a cabeça de área com Elicarlos no lugar de Rodrigo Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

14:42 Recuperado de lesão, o meia-atacante Mark González ainda não fica no banco de reservas nesta tarde. A comissão técnica preferiu poupar o atleta.

14:40 O Sport pode não contar com o atacante Túlio de Melo. Jogador reclama de dores e tem grandes possibilidades de não entrar em campo nesta tarde.

14:35 Público marca presença na sede do Leão. Torcedores devem esperar ficar mais próximo da hora do jogo para entrar no estádio.

14:32 Em parceria com a Celpe, companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Pernambuco e que é a patrocinadora oficial do estadual, torcedores ganham prêmios na Ilha do Retiro.

14:30 Alguns torcedores do Sport já estão entrando na Ilha do Retiro.

14:25 Jogadores do Náutico estão deixando a concentração neste momento.

Mesmo com todo mistério e o jogo sendo fora de casa, o treinador Dal Pozzo afirma que o time não irá esperar o Leão e ficar à mercê de contragolpes que, nem sempre, surtem efeito dentro das quatro linhas. O necessário para o time dar certo é o equilíbrio entre os jogadores de todo o time.

Caso opte pelo primeiro, o que é mais provável, Serginho fica mais a frente da defesa, dando liberdade para Rithely e Luiz Antônio apoiarem. Na frente, Lenis, pela direita, e Gabriel Xavier, pela esquerda, têm a função de ir ao fundo de campo e procurar Túlio de Melo no ataque. Os dois também podem inverter de lado, como durante a partida contra o Santa Cruz.

No Leão, a dúvida é saber se o treinador vai permanecer com o esquema com três volantes, com o qual o Sport conseguiu suas quatro vitórias na temporada, ou voltar a uma formação mais ofensiva, com um meia de criação e três homens no ataque.

Assim como Falcão, Dal Pozzo também vem escondendo o jogo em relação aos 11 que iniciam o jogo na Ilha do Retiro. De olho em uma das maiores armas do sistema adversário, a bola aérea, o treinador trabalhou o sistema defensivo e demonstrou preocupação com a postura tática leonina.

Com quatro vitórias em quatro jogos, o Náutico faz um campeonato perfeito, tendo a melhor defesa e o melhor ataque. No embate contra o Sport, será o teste de fogo para a equipe treinador por Gilmar Dal Pozzo. O comandante terá a oportunidade de mostrar que seu esquema tático vem dando certo de fato.

Para o embate diante do Timbu, o Leão conta com a o retorno de Samuel Xavier na lateral-direita. O jogador assume o posto do prata da casa Ronaldo, volante, que estava improvisado no setor.

O técnico Falcão, do Sport, fez treinos diferentes durante a semana, além de esconder a escalação para dificultar a vida do adversário. O treinador deu uma ênfase especial ao sistema defensivo e intensificou os trabalhos nos quatro jogadores do setor com uma corda para eles jogarem sempre um ao lado do outro.

Na edição do Pernambucano de 2015, o Sport levou a melhor em duas ocasiões. Primeiro, vitória por 1 a 0 com gol de Samuel, na Arena Pernambuco. Em seguida, novamente na Arena, o triunfo veio por 2 a 0, com Ewerton Páscoa e Wendel anotando os gols para os rubro-negros.

O Leão tem seis pontos e aparece na terceira colocação, somando duas vitórias e duas derrotas. Já o Timbú, que tem 12 pontos, é a melhor equipe do campeonato até então, com quatro triunfos em quatro partidas disputadas. Mesmo assim, não existe favoritismo em clássicos.

Sport e Náutico fazem o primeiro Clássico dos Clássicos de 2016, válido pela quinta rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, às 16h00, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Enquanto os rubro-negros buscam se aproximar do topo da tabela, os alvirrubros visam manter o 100% de aproveitamento no estadual.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta tarde entre Sport e Náutico, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Sport x Náutico: Renan Oliveira, meia-atacante do Náutico, é o principal responsável pela articulação das jogadas do alvirrubro de Rosa e Silva neste campeonato estadual. Com passagem pelo rival Sport, o atleta espera fazer uma grande exibição nesta tarde para deixar o Timbu ainda mais líder da competição.

Foto: Léo Lemos/Náutico

FIQUE DE OLHO Sport x Náutico: Reinaldo Lenis, atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra nesta tarde para que o Leão saia de campo com mais três pontos e se consolide dentro do G-4. Uma das principais contratações dos leoninos para a temporada, o atacante colombiano espera manter a sequência de bons jogos.

Foto: Williams Aguiar/Sport

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Náutico, partida pela quinta rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 16h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.