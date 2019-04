Guto Ferreira critica atuação contra JEC e pede apoio da torcida para decisão na última rodada

A Chapecoense poderia garantir o título do primeiro turno do Campeonato Catarinense diante do Joinville, mas o 0 a 0, na casa do rival, mantém a luta aberta para a última rodada. A Chape, que teve o zagueiro Marcelo expulso logo no começo do segundo tempo, ainda tomou três bolas na trave, saindo até certo ponto satisfeita com o resultado pela atuação que fez.

"Jogamos contra uma equipe que é muito competitiva. O campo estava pesado, e nossa equipe estava com desfalques sérios, principalmente em uma função que é responsável por acelerar a equipe. Uma série de coisas que a gente esperava, e, por isso, não fez um bom jogo. O time deu muito espaço. Mas o Joinville não teve a competência de fazer o gol, e a gente conseguiu se defender. Fica tudo para a última rodada. Pelas circunstâncias todas, acho que foi um ponto ganho", avaliou o técnico Guto Ferreira

O treinador criticou a atitude de Marcelo, que foi expulso após tomar dois cartões amarelos por reclamação, e confirmou que haverá uma punição para o jogador. "No segundo tempo, o Marcelo, em uma atitude muito infaltil, foi expulso. Mas nossa equipe foi muito guerreira. Continuou lutando e teve muita entrega. Não admito expulsão como essa. Os jogadores que foram expulsos antes foram punidos. E assim vai ser com o Marcelo", disse.

Na última rodada, a Chapecoense recebe o Criciúma na quarta-feira (2), às 21h45. A Chape pode até perder por um gol de diferença, que garantirá a vaga na final. Guto Ferreira espera o apoio do torcedor na Arena Condá para confirmar o título do primeiro turno.

"Mais do que nunca os jogadores estão fazendo sua parte dentro de campo. Agora tem o Criciúma pela frente, que é uma equipe guerreira, competitiva. A gente pede apoio da torcida para enfrentar esse último jogo. Vai ser um jogo que o Criciúma vai ter que sair. O adversário, mais do que nunca, precisa da vitória. A nossa equipe junto com a torcida, precisa do apoio, para conseguir esse título", afirmou.