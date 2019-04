Sem Fred, Marcão indica mudanças no Fluminense visando confronto com Friburguense

Ainda sem técnico desde a demissão de Eduardo Baptista na quinta-feira (25), coube ao auxiliar Marcão comandar o treino do Fluminense na tarde desta segunda-feira (29), em Laranjeiras. Nele, indicou algumas mudanças visando o confronto com o Friburguense. Uma delas é o retorno do lateral-esquerdo Giovanni ao time titular. Com isso, o meia Gustavo Scarpa, improvisado no clássico diante do Botafogo, volta a sua posição de origem.

Sem Fred, vetado pelo departamento médico devido a um edema no músculo anterior da coxa esquerda, dá lugar a Marcos Júnior. Sendo assim, Diego Souza deve jogar mais adiantado no ataque. Outra baixa da atividade foi Edson, liberado para resolver problemas pessoais. A formação, portanto, será parecida com a da vitória contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela Primeira Liga – com exceção de Marlon, que cederá lugar a Renato Chaves.

Em quarto no Grupo B, o Fluminense precisa vencer para não correr riscos de eliminação. Com sete pontos, mesmo número de Cabofriense e América, o Tricolor está no G-4 por ter maior saldo de gols.

O time comandado por Marcão encara o Friburguense nesta quarta-feira (2), às 21h45, no Eduardo Guinle. Na última rodada da primeira fase, o Flu enfrentará o América.