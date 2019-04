Martelotte exalta atuação do Santa Cruz contra o Central: "Fizemos o bastante para vencer"

Após a vitória do Santa Cruz por 2 a 1 sobre o Central na tarde deste domingo (8) no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, o técnico Marcelo Martelotte conversou com a imprensa presente ao estádio e não poupou elogios ao rendimento dos atletas corais na partida. Segundo Martelotte, o desempenho foi satisfatório, mesmo com as dificuldades encontradas no início.

"A gente precisava dessa vitória para nos colocarmos em uma condição melhor de classificação. Eu não esperava que a gente fizesse um jogo espetacular de uma hora para outra, mas fizemos o bastante para vencer. Tivemos algumas dificuldades no primeiro tempo em termos de criação, mas crescemos no segundo e poderíamos ter feito até mais gols. Mas, como disse, o mais importante hoje era o resultado, e ele veio", comentou Marcelo.

O comandante tricolor também aproveitou a análise da equipe para fazer uma crítica ao gramado do Lacerdão: "Fomos melhores, principalmente no segundo tempo. O gol saiu de uma boa troca de passes dos nossos atletas. Apesar do gramado estar melhor do que nos outros anos, ele ainda traz muitas dificuldades aos jogadores. Mas conseguimos colocar a bola no chão e criar as oportunidades. Tivemos duas ou três boas chances de ampliar o placar", ressaltou.

O atacante Keno também falou sobre a boa atuação do time e dedicou o gol do triunfo ao filho: "Fui abençoado e dedico o gol ao meu primeiro filho, não sei ainda se vai ser menina ou menino. Sabíamos que a vitória era muito importante para nós. Estou trabalhando, assim como todos os atletas. Agora é dar sequência ao trabalho e buscar mais um resultado positivo na quarta-feira pela Copa do Nordeste", comemorou.

O próximo compromisso do Mais Querido será nessa quarta-feira (2), às 21h50, contra a Juazeirense no estádio Pedro Amorim Duarte, em Senhor do Bonfim, no sertão baiano. O duelo é válido pela quarta rodada do Grupo C da Copa do Nordeste e poderá definir o futuro da Cobra Coral na competição.