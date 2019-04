Daniel Nepomuceno fala sobre promessa de Pratto e ampliação do Independência

O presidente atleticano, Daniel Nepomuceno deu entrevista à emissora Fox Sports na última segunda-feira (29) e se mostrou bastante otimista com o elenco do Atlético-MG para 2016. A contratação de Diego Aguirre para o cargo de treinador, de nomes como Robinho e Cazares para o ataque, a venda de Jemerson, a permanência de Lucas Pratto e ampliação do Independência foram os principais assuntos tratados pelo mandatário alvinegro.

Nepomuceno revelou detalhes da conversa que teve com o argentino Lucas Pratto no momento de sua contratação e disse ter certeza de que o valor oferecido pelo atacante será recuperado.

“Quando eu o contratei, ele (Pratto) me falou: ‘vou tatuar a Copa Libertadores para você’. E eu disse agora: ‘você está lembrado o que me falou no restaurante lá em Buenos Aires sobre a Libertadores, né!?[...]Nós permanecemos com o jogador porque temos certeza que o valor que nos foi oferecido nós vamos recuperá-lo”.

Quando questionado sobre a ampliação da Arena Independência, o presidente atleticano não escondeu seu desejo de reformar o estádio, mas deixou claro que é um processo complicado. Recentemente a diretoria do América, dono da construção se declarou contrária ao projeto.

"Vamos, dependendo de um acordo com o América, aumentar o Independência. É um sonho antigo, mas não é uma obrafácil. O Independência está no meio da cidade, com vizinhos próximos. Já o estádio é a pergunta que não quer calar. Eu acredito que o Atlético tem que ter a casa dele. Estávamos muito avançados com investidores do estádio, mas veio esta crise econômica e adiou em um ano, um ano e pouco. Mas não vou desistir."

Sobre o time montado para a temporada, Daniel Nepomuceno adotou uma postura bastante otimista, ainda durante a entrevista falou sobre Robinho e disse que a presença do jogador é de extrema importância técnica, influenciando até no comportamento dos atletas durante os treinamentos. O presidente destaca a qualidade dos reforços, mas ressalta que as outras equipes também organizaram bons conjuntos e que o Galo ainda não atingiu o desempenho ideal.

"Nós temos um excelente elenco. Conseguimos reforçar bem, pontualmente. Conseguimos este equilíbrio, mas temos uma comissão técnica nova, temos que esperar criar uma liga. A Libertadores é uma serpente: quando você acha que está 'folgado', é quando deve ficar mais preocupado. E a diferença é que conseguimos planejar uma equipe para o ano todo. A temporada começou e os clubes reforçaram e reforçaram bem. Está cedo para achar que estamos próximos do ideal."