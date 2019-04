Ídolo do Sport, ex-atacante Leonardo falece após falência múltipla dos órgãos

O Sport Club do Recife e seus torcedores estão de luto nesta terça-feira (1º), pois um dos maiores ídolos do clube acabou falecendo durante o período da tarde no hospital da Restauração, em Recife, Pernambucano. Aos 41 anos, o ex-atacante Leonardo, que estava internado na capital pernambucana desde o dia 3 de fevereiro, acabou não resistindo e morreu por conta de falência múltiplas dos órgãos.

De acordo com a nota divulgada pelo hospital da Restauração, o ex-atacante faleceu às 15h15 da tarde desta terça-feira (1º). O mesmo foi internado no local no dia 3 de fevereiro por conta de uma neurocisticercose, doença oriunda do consumo de carne de porco indevidamente preparada. Ele teve um piora no quadro clinico nas últimas semanas e acabou entrando em coma induzido, mas não respondeu bem após a retirada do medicamento e passou ao estado de coma em grau 3.

Natural de Picos, no Piauí, Leonardo fez história com a camisa do Sport. O ex-atacante é o terceiro maior artilheiro da história do escrete da Ilha do Retiro, com 136 gols marcados, perdendo apenas para Traçaia e Djalma, que aturam pelo clube leonino nas décadas de 50 e 60 e marcaram 202 e 161 tentos, respectivamente. Ainda pelo Leão, Leonardo conquistou nove títulos, sendo duas Copas do Nordeste (1994 e 2000) e sete Campeonatos Pernambucano (1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000).

Leonardo iniciou sua carreira pelo Sport em 1994 e, no ano seguinte, se transferiu para o Vasco ao lado de Juninho Pernambucano. Além do clube cruzmaltino, o atacante passou por Corinthians, sendo um dos artilheiros do alvinegro paulista na Libertadores, e, ainda 96, foi para o Palmeiras até que retornou ao Leão em 1997, ficando até 2001, quando foi contratado pelo Cruzeiro.

No clube mineiro, Leonardo não teve grande destaque e acabou logo se transferindo para o Vitória-BA. O atacante, depois disso, passou por 13 clubes, sendo um deles o rival Santa Cruz, mas não conseguiu brilhar. A sua última passagem pelo Leão aconteceu na temporada 2005, porém, o desempenho ficou aquém do esperado. O mesmo encerrou sua carreira em 2012, na Afogadense-PE, aos 38 anos.

Desde 2014 o atacante Leonardo vinha trabalhando nas categorias de base do Leão como preparador de atacantes. Ele ajudava os jovens atleas nas questões de chutes e posicionamento para um melhor aproveitamento na chegada ao profissional do clube.

Um dos confrontos mais memoráveis do atacante com a camisa do Sport aconteceu em 2000, quando o mesmo foi responsável por marcar cinco gols e ainda da uma assistência na goleada do Leão por 6 a 0 diante do Atlético-MG, em pleno Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo Campeonato Brasileiro.