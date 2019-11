Resultado Atlético-MG x América-MG na Primeira Liga (1-1)

Após muita polêmica, a Primeira Liga vai começar! Além das prisões e dos indiciamentos de seus dirigentes, a CBF teve de lidar com outro problema: a criação de uma liga independente de clubes, à revelia das ordens da entidade. A ideia inicial era reeditar a Copa Sul-Minas, mas, com diversos adeptos, ganhou contornos nacionais.

Flamengo e Fluminense, em pé de guerra com a Ferj, deram o pontapé inicial. Cruzeiro, Atlético-MG e América-MG seguiram o mesmo rumo após conflitos com a FMF. Contra a maré, a Federação Gaúcha declarou apoio à Liga, incluindo Grêmio e Internacional como participantes. Por fim, Coritiba, Atlético-PR, Figueirense, Criciúma e Avaí irão representar Paraná e Santa Catarina.

No dia 10 de setembro de 2015, em reunião na sede do Flamengo, no Rio de Janeiro, foi oficialmente fundada a Liga Sul-Minas-Rio, que logo teria seu nome trocado para Primeira Liga do Brasil. O que era o embrião de uma competição regional se tornou o começo de uma "rebelião".

O torneio terá início no dia 27 de janeiro. A primeira rodada terá o clássico interestadual entre Atlético-MG e Flamengo, pelo Grupo C. No mesmo dia, o Cruzeiro visita o Criciúma pelo Grupo B e o Fluminense recebe o Atlético-PR em jogo válido pelo Grupo A. Os gaúchos entram em campo na quinta-feira (28).

Serão apenas três rodadas na primeira fase, sendo a segunda em 17 e 18 de fevereiro e a terceira em 9 e 10 de março. Três grupos, os líderes e o melhor segundo colocado avançam. As semifinais serão em 23 e 24 de março e a decisão no dia 31 do mesmo mês, sempre em jogo único.

