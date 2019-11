Resultado Juazeirense-BA x Santa Cruz na Copa do Nordeste 2016 (0-1)

Encerramos por aqui nossa transmissão. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui na Vavel Brasil. Uma boa noite e até a próxima!

Já o Juazeirense vê a classificação como quase impossível. A equipe conta com apenas 2 pontos e chega no máximo a 8, número improvável para a classificação.

A equipe pernambucana aproveitou um dos lances que teve e conseguiu marcar o gol da vitória. O Santa segue na vice-liderança do grupo e ainda sonha com a classificação como um dos melhores segundos colocados.

Juazeirense e Santa fizeram na noite desta quarta (2) um jogo fraco, onde faltou criatividade e finalizações de qualidade.

48' Fim de papo!

48' Tiago Cardoso manda para escanteio. Juiz permite a cobrança, mas zaga afasta.

47' Falta perigosa para o Juazeirense no que pode ser o último lance. Goleiro Tigre na área.

45' Teremos três minutos de acréscimo e vamos aos 48.

43' Alex Travassos lança na área, mas Jean Carlos cabeceia para fora.

43' Baianos tem novo escanteio no fim do jogo.

41' Técnico Janílson Silva grita muito com seu time, querendo o empate.

36' MEXEU! Última alteração também no Santa Cruz: entra Lucas Gomes no lugar de Marcílio.

35' MEXEU! Última alteração na equipe baiana: entra Diego Teles no lugar de Patrick.

33' SEGURA TIGRE! João Paulo recebe na entrada da área e bate colocado. Goleiro Tigre cai no canto e faz a defesa.

32' Juazeirense segue pressionando, mas ainda não consegue chegar ao gol.

30' Alex Travassos chuta forte de fora da área, mas Tiago Cardoso segura.

28' MEXEU! Segunda alteração no Santa Cruz: Keno sai para a entrada de Raniel.

26' MEXEU! Pelo Juazeirense, Ebinho sai vaiado para a entrada de Jean Carlos.

25' Marcilio fez boa jogada pela esquerda e entrou na área, mas na hora do cruzamento isolou.

23' QUAAAAAAASE! Após jogada de Everton Sena, o lateral cruzou para o meio e Bruno Moraes deu toque sutil na bola. Keno chegou por trás e desviou para o gol, mas Tigre estava atento para defender.

21' MEXEU! Alteração no Santa Cruz: entra Leandrinho e sai Lelê.

19' MEXEU! Alteração no Juazeirense: entra Sassá e sai Elvis.

15' Na cobrança de falta, o camisa 10 João Paulo manda a bola para muito longe.

14' AMARELOU! Paulo Henrique mata ataque de Keno é e penalizado com o amarelo.

13' Deca cobra mais um escanteio para a área, mas Capone manda pra fora.

10' Alemão falha na marcação e Ebinho toca a bola para o gol, mas Tiago Cardoso faz a defesa.

9' Mais um escanteio não aproveitado na partida. Dessa vez, pelo time baiano.

8' Juazeirense aumenta a velocidade e corre arás do empate.

3' GOOOOOOOOOOOOL! Em contra-ataque rápido, Lelê avança pela lateral direita, cruza pra área e Keno finaliza, de primeira.

2' Juazeirense começa pressionando mais, tentando jogadas aéreas, mas continua sem conseguir finalizar.

0' Recomeça o jogo no segundo tempo!

Em primeiro tempo equilibrado, as equipes pecaram na criatividade. Apesar de terem boas chances no ataque, falharam no último passe e nas finalizações.

45' Na última chance do primeiro tempo, Bruno Moraes invade a área e chuta na marcação. Juiz assinala o fim dos primeiros 45 minutos.

44' MAIS UM Vamos a 46 minutos na primeira etapa.

42' Após outro escanteio, Bruno Moraes cabeceia para fora.

39' AMARELOU! Primeiro cartão amarelo sai para Everlan, por falta sobre Lelê.

38' Após rebote do escanteio, Alemão pega a bola próximo à linda de funto e tenta a finalização, mas chuta para fora.

37' Everton Senna dá linda caneta no marcador, mas outro chega para mandar a bola para escanteio.

32' Everton Senna invade a área pela direita, mas é cortado e a bola sobra para o goleiro Tigre.

31' Ritmo de jogo agora é ditado pelos pernambucanos.

27' Santa realiza três cruzamentos seguidos que cortam a área, mas ninguém finaliza!

26' Lelê recebe pela lateral direita e tenta cruzamento. A bola bate na zaga e vai para escanteio.

25' Santa troca passes no campo de defesa; Juazeirense se fecha bem, apertando a marcação.

23' Juazeirense começa a dominar a partida.

21' INCRÍVEEEEEL! Nino Guerreiro dominou a bola dentro da área e chutou cruzado. A bola passou de Thiago Cardoso mas Alemão apareceu para salvar.

20' Partida segue com poucas finalizações.

18' Alex lança para a área e a zaga afasta em lateral.

17' Leonardo cabeceia para fora e é outro escanteio.

17' Mais um escanteio para os baianos.

16' Juazeirense cobra mais um escanteio na área, novamente afastado pela zaga coral.

13' Jogo fica mais truncado no meio de campo, com muitos passes errados.

12' Santa Cruz abusa da lateral esquerda para atacar, mas peca no último passe.

10' Tiago Cardoso sobe para cortar a cobrança de falta.

9' Falta para o Juazeirense pela lateral direita do ataque.

8' Santa começa melhor a partida no Pedro Amorim.

7' PERDEEEU! João Paulo recebe lançamento de cara para o gol, mas cabeceia para fora.

5' Alex Travassos cobra falta para entrada da área, mas zaga coral afasta.

4' Juazeirense tenta nova investida, mas outra vez em posição irregular.

4' Equipes usam mais a lateral do campo no início do jogo.

2' Santa cobra escanteio para a área, mas zaga baiana afasta.

0' Nino Guerreiro tenta jogada pelo meio, mas é marcado o impedimento.

0' Bola rolando, começa a partida!

Bola no centro do gramado, vai começar o jogo!

Um minuto de silêncio em homenagem ao ex-atacante do Sport, Leonardo, que morreu aos 41 anos na última segunda.

Jogadores se preparam para o início da partida.

Equipes perfiladas para o hino nacional.

O artilheiro Grafite foi poupado de última hora e não fica nem no banco de reservas. O atacante apresentou desgaste físico elevado.

A cobra coral está escalada assim: Tiago Cardoso, Everton Sena, Alemão, Leonardo, Allan Vieira, Wellington Cézar, Marcílio, Keno, João Paulo, Lelê e Bruno Moraes.

O tricolor baiano vai a campo com: Tigre, Alex Travassos, Paulo Henrique, Ricardo Braz, Deca, Capone, Patrick, Everlan, Elvis, Nino Guerreiro e Ebinho.

Ambas as equipes já estão confirmadas para a partida.

Boa noite, amigos da Vavel Brasil! Estamos iniciando a transmissão de Juazeirense e Santa Cruz pela quarta rodada, a primeira do returno, do Grupo C da Copa do Nordeste.

Estádio Pedro Amorim Duarte será o palco do confronto desta noite entre Juazeirense e Santa Cruz, válido pela Copa do Nordeste 2016.

Antonio de Sousa será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Juazeirense e Santa Cruz. O mesmo será auxiliado por Francisco Gaspar e Rogério Braga .

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do torneio nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou à ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Juazeirense x Santa Cruz: o meia coral João Paulo, principal articulador da equipe, está de volta ao elenco após passar duas partidas afastado, incluindo o último confronto contra a equipe baiana, na última quarta. O atleta se recuperou de lesão na coxa e espera poder ajudar a equipe: "Espero poder ajudar para que possamos conquistar os três pontos. Vai ser um jogo de muita marcação, truncado, difícil."

Divulgação/Santa Cruz

FIQUE DE OLHO Juazeirense x Santa Cruz: Tigre, goleiro do Juazeirense, foi destaque na última partida entre as duas equipes e espera repetir a boa atuação na noite desta quarta. "O grupo está focado, ciente da responsabilidade do jogo. É um confronto direto pra gente", disse o arqueiro. "Uma vitória nos deixa em uma posição boa na tabela e dá uma moral ainda maior para a sequência do baiano".

Divulgação/Juazeirense

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, o escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Juazeirese x Santa Cruz, partida válida pela 4ª rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 21h45, no estádio Pedro Amorim Duarte, em Senhor do Bonfim, Bahia.