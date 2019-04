Chapecoense derrota Criciúma e confirma vaga na final do Catarinense

Última rodada do primeiro turno do Campeonato Catarinense 2016, na Arena Condá, em Chapecó, SC; Público total: 5.879 torcedores; Renda: R$ 70.260,00

Podendo perder até por um gol para garantir o título do primeiro turno do Campeonato Catarinense, a Chapecoense venceu o Criciúma por 1 a 0 e é a primeira equipe finalista no Estadual. Lucas Gomes fez aos 11 da primeira etapa o único gol da partida. Em um gramado muito encharcado, a expulsão de Bruno Lopes, dois minutos após o gol da Chape comprometeu ainda mais as chances do Tigre.

A Chape fechou o primeiro turno com sete vitórias e dois empates, invicta na primeira fase, com 23 pontos, seis a mais que o vice-líder Avaí e do Criciúma, que acabou em 3º. Na abertura do segundo turno, a Chapecoense visita o Inter de Lages no domingo (6), às 17h. Já o Tigre visita o Avaí no sábado (5), às 18h30.

Após uma pequena dúvida sobre o início do jogo por causa das fortes chuvas, a Chapecoense começou dominando a partida no encharcado gramado da Arena Condá. Com apenas 11 minutos, Luiz cobrou tiro de meta, mas Cleber Santana cortou de cabeça e já conectou contra-ataque para Lucas Gomes, que saiu na cara do goleiro e tocou para o gol. A bola foi mansamento para as redes, abrindo o placar em Chapecó. Dois minutos depois, o atacante Bruno Lopes acertou uma cotovelada no pescoço de Gil e acabou sendo expulso diretamente, tomando o único cartão de toda a partida.

Com vantagem no placar e no número de jogadores, a Chapecoense carregou o jogo sofrendo poucos riscos. Precisando de três gols, o Criciúma tentava se lançar para frente, mas tinha poucas forças. Aos 42, Marlon lançou para dentro da área e encontrou Roger Guedes, a principal arma ofensiva do Tigre. O atacante driblou Dener e bateu forte de pé esquerdo, mas parou em Danilo.

Na segunda etapa, com o gramado melhor, o Criciúma se lançou ainda mais para frente, e a Chapecoense aproveitava para buscar contra-ataques. Aos 11, Maranhão recebeu na entrada da área, girou para cima da marcação e tentou acertar o ângulo de Luiz com o pé esquerdo, mandando com perigo. O técnico do Tigre, Roberto Cavalo, tentou melhorar o time com alterações, mas não foram suficientes para conseguir os gols necessários, mas a Chape continuava mais perigosa.

Aos 30, Barreto saiu jogando mal, Lucas Gomes saiu frente a frente com o goleiro e tocou de bico, mandando à direita do gol. A inferioridade numérica aliada ao gramado em condições longe do ideal minaram uma possível reação do Criciúma, e a Chapecoense conduziu o jogo com tranquilidade e garantiu o título do primeiro turno e a festa na Arena Condá.