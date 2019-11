Resultado Palmeiras x Rosario Central na Copa Libertadores 2016 (2-0)

Obrigado por acompanhar esta partida com a VAVEL! A transmissão fica por aqui, mas a cobertura continua em alguns minutos!

49' - Fim de jogo! Palmeiras 2x0 Rosario Central! Gols de Cristaldo e Allione!

48' - No primeiro contra-ataque palmeirense no segundo tempo, Rafael Marques segurou a bola e tocou para Dudu, que de primeira abriu para Allione, na direita. O meia driblou o zagueiro e tocou pro fundo do gol! Palmeiras 2x0 Rosario Central!

48' - GOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Allione!

46' - Musto chutou de longe, a bola desviou na zaga e Rubén bateu de primeira. Prass fez boa defesa.

46' - O Rosario parte para cima e cruza muitas bolas na área palmeirense nos últimos minutos.

45' - O árbitro determina 4 minutos de acréscimo. Teremos jogo até os 49.

43' - Público pagante: 36.100; Renda: R$ 2.450.240,54

42' - Cartão amarelo para Gabriel Jesus.

41' - Rosario muda pela última vez: sai Colman, entra Protti.

39' - Cartão amarelo para Allione.

37' - Última alteração de Marcelo Oliveira. Sai Robinho para a entrada de Allione.

36' - Rafael Marques recebe de Robinho, briga pela bola e chuta de muito longe, mas a bola fica fácil para o goleiro Sosa.

34' - O Palmeiras se fecha, ainda não teve nenhuma chance no segundo tempo. Rosario continua indo para cima.

30' - Cervi recebeu na esquerda e chuta cruzado, com perigo, mas a bola vai para fora.

30' - Confira o lance do pênalti e a grande defesa de Fernando Prass na cobrança!

28' - Que chance!! Lo Celso lançou Rubén, que saiu na cara do gol e encobriu Prass, mas também mandou por cima do gol!

27' - Palmeiras faz a segunda alteração. Sai Cristaldo e entra Rafael Marques.

26' - Lo Celso tabelou com Rubén e chutou cruzado. A bola passou raspando a trave esquerda de Prass.

25' - O Rosario tabelou e a bola ia chegando para Rubén. Thiago Martins cortou para escanteio, mas assustou a torcida.

21' - O Verdão também vai mudar. Sai Thiago Santos para entrar Arouca.

20' - Segunda substituição no Rosario. Sai Da Campo para a entrada de Lo Celso.

19' - Rubén recebeu na cara do gol, mas Prass saiu bem para dividir e afastar!

16' - Robinho recebeu cartão amarelo quando cometeu o pênalti.

15' - DEFENDEU! Rubén cobrou bem no canto direito e Fernando Prass fez grande defesa no pênalti!

14' - Pênalti para o Rosario Central! De Robinho em Cervi!

13' - Rosario cobra escanteio e argentinos pedem toque de mão de Gabriel Jesus. O árbitro nada marca.

11' - Em cruzamento da esquerda, Fernando Prass socou errado e a bola sobrou para Da Campo, que chutou forte para outra grande defesa do goleiro palmeirense.

11' - O Palmeiras não consegue prender a bola no ataque, e até agora o segundo tempo do time argentino é melhor.

9' - Uuuh!! Em sequência de cruzamentos, Lucas fez o primeiro corte e, em chute frontal de Herrera, Prass grande defesa! No bate-rebate, Rubén cometeu falta no goleiro.

5' - Rosario começa o segundo tempo com a bola e tentando incomodar a defesa palmeirense, principalmente com lançamentos para o atacante Rubén.

2' - O gramado do Allianz Parque melhorou muito com a trégua da chuva e a drenagem funcionou no intervalo. Não há mais água no campo.

0' - Começa a segunda etapa! Palmeiras 1x0 Rosario Central na Libertadores 2016!

Alteração no Rosario Central. Sai o zagueiro Burgos, entra o atacante Herrera.

Este foi o gol de Cristaldo no primeiro tempo! Palmeiras 1 a 0!

46' - Fim de primeiro tempo: Palmeiras 1x0 Rosario Central.

45' - Levantamento na direção do gol, o goleiro Sosa divide com o ataque palmeirense, mas a bola sai em tiro de meta.

45' - Teremos jogo até os 46 neste primeiro tempo. +1.

41' - Posse de bola: Palmeiras 38%, Rosario Central 62%

38' - Cartão amarelo para Burgos, por falta em Gabriel Jesus.

37' - O Rosario fica um pouco mais com a bola, mas não consegue penetrar na defesa palmeirense.

33' - Dudu recebe no meio e toca na entrada da área para Cristaldo, que bate de primeira. A bola passa perto do gol!

30' - Pode se observar a formação de muitas poças d'água no gramado do Allianz Parque, em razão das fortes chuvas.

28' - Erro na saída de bola do Rosario Central, Cristaldo rouba a bola e cruza para Dudu, que rola para Jean. O volante chuta de primeira, mas para fora.

27' - Robinho lança e Gabriel Jesus sai na cara do gol, livre de marcação. A arbitragem marca impedimento, mas o atacante estava em posição legal.

24' - Gabriel Jesus recebe e é derrubado, pedindo pênalti. O árbitro não marca e a bola sobra para Cristaldo, que briga com a defesa e bate pro fundo do gol! Palmeiras 1x0 Rosario Central!

24' - GOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Cristaldo!

23' - Rubén faz a jogada pela esquerda e cruza rasteiro, para trás. Musto chuta para o gol, mas a bola sai pela linha de fundo.

21' - Cruzamento da esquerda e Thiago Santos cabeceia para o gol, mas o goleiro pega com facilidade.

20' - Palmeiras vem desperdiçando muitas cobranças de falta. Agora, em jogada de Jean e Robinho, o primeiro tentou cruzar para a área, mas bateu muito fraco e a defesa afastou.

18' Cartão amarelo para Thiago Santos, por falta cometida no campo de ataque.

16' - Podia ter ido melhor! Rosario cobra falta com boa jogada ensaiada, mas Colman, livre dentro da área, pega muito mal na bola e finaliza para fora.

14' - O Palmeiras começa dominando as ações do jogo. Rosario ainda não teve chances claras, enquanto o Verdão já chegou bem em duas ocasiões.

10' - Outra chance! Zé Roberto cruza da esquerda e Robinho recebeu livre. O meia limpou a marcação duas vezes e chutou colocado, mas a bola foi para fora!

Na entrada das equipes em campo, a torcida palmeirense fez um mosaico com os dizeres "Queremos A" e uma taça representando a Libertadores

7' - Uuuuuh!! Dudu recebeu pela esquerda e colocou no canto esquerdo, mas a bola bateu no pé da trave!!

3' - Cervi aproveita chance e tenta chutar, mas é travado por Vitor Hugo, que manda para escanteio. Na cobrança fechada, Fernando Prass afasta de soco.

1' - Chove muito forte no Allianz Parque.

0' - Começa a partida! Palmeiras x Rosario Central!

O Palmeiras jogará com seu uniforme tradicional: camisa verde, calção branco e meias verdes. Já o Rosario jogará com seu segundo uniforme, todo em amarelo.

Times em campo! Serão executados os hinos nacionais de Brasil e Argentina!

As duas equipes já estão perfiladas para entrar em campo!

Já o Rosario Central está escalado da seguinte forma: Sosa; Salazar, Burgos, Pinola e Álvarez; Musto, Colman, Da Campo, Cervi e Aguirre; Marco Rubén. T: Eduardo Coudet

O Palmeiras vai a campo com: Fernando Prass, Lucas, Thiago Martins Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Jean, Robinho, Dudu e Gabriel Jesus; Cristaldo. T: Marcelo Oliveira

As equipes já estão definidas para o confronto de logo mais!

Na Argentina, um 2 a 2, com gols de Rubén e Ledesma para o Rosário, e dois tentos de Washington para o Palmeiras.

No antigo Palestra Itália, empate sem gols.

A última vez que Palmeiras e Rosário Central se encontraram foi na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2006, com dois empates.

A massa palmeirense também organizava uma festa com fogos e bexigas para recepcionar o time na chegada ao estádio, mas a Polícia Militar vetou o movimento.

Os fãs do Rosário Central também se fazem presentes na Arena. Muitos acamparam no portão de entrada dos visitantes para conseguir comprar ingressos para o duelo.

A torcida alviverde lotará o Allianz Parque na partida desta noite. A informação é de que há poucos setores com lugares disponíveis.

O Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x Rosario Central, válida pela Copa Libertadores da América 2016.

FIQUE DE OLHO: Fernando Prass, goleiro: com papel fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2015, Prass é o maior candidato a ídolo palmeirense do atual elenco.

FIQUE DE OLHO: Marco Rubén, atacante: artilheiro do campeonato argentino de 2015, com 13 gols. No último encontro entre Rosario e Palmeiras, em 2006, marcou gol no jogo disputado na Argentina.

No Rosario Central, Marcelo Larrondo, camisa 7 e uma das principais peças do ataque argentino está fora por lesão e desfalcará a equipe por um bom tempo.

O treinador Marcelo Oliveira, criticado por boa parte da torcida, deve mandar a campo equipe semelhante à que atuou no último domingo (28) e foi derrotado pela Ferroviária, no Allianz Parque.

Até agora, ninguém venceu no grupo. River Plate (URU) e Nacional dividem a liderança, com 2 pontos, mas com o River Plate na frente por ter 1 gol marcado a mais. Palmeiras e Rosario Central vêm em 3º e 4º lugar, respectivamente, com 1 ponto cada, mas o Verdão na frente pelo mesmo critério de desempate.

O Rosario também empatou na primeira rodada, mas por 1 a 1, jogando em casa contra o Nacional.

Sob pressão, o Verdão empatou por 2 a 2 em sua estreia, contra o River Plate (URU), fora de casa.

Duelo complicado, duro, contra um rival forte fisicamente, inteligente com a bola no pé e que é atual líder do campeonato argentino. O Rosario Central promete dificultar para o Palmeiras, mesmo fora de casa.

E na noite desta quinta-feira, a torcida palmeirense lotará mais uma vez sua nova casa para empurrar o Palmeiras rumo à liderança de seu grupo.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Palmeiras x Rosario Central, pela Copa Libertadores da América 2016! Fique conosco!