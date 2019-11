Resultado Sport x Ríver-PI na Copa do Nordeste 2016 (2-2)

21:10 Muito obrigado a você que acompanhou o empate heroico do Ríver diante do Sport, por 2 a 2, na Ilha do Retiro. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado sobre o mundo dos esportes

21:07 No Nordestão, os pernambucanos vão até o Ceará encarar o Fortaleza, na Arena Castelão, às 21h45 da próxima quarta-feira (9), enquanto os piauienses visitam o Botafogo-PB, no Almeidão, às 21h15 da quinta-feira (10)

21:04 Às 16h do próximo domingo (6), os rubro-negros encaram o Náutico na Arena Pernambuco, em duelo válido pela 6ª rodada do Pernambucano. Já os tricolores enfrentam o Piauí, pela 7ª rodada, às 17h no mesmo, mas no Albertão

21:01 Com o resultado, o Leão ainda segue na liderança, mas indo a oito pontos. O Galo, contudo, sobe para o 2º lugar, ficando com cinco pontos ganhos

93' GOOOOOOOOOOOOL DO RÍVER! PAULO PARAÍBA! No último lance do jogo, a bola pega na coxa de Fabinho após falta alçada na pequena área e Danilo Fernandes chuta em cima de Paulo Paraíba. Sport 2x2 Ríver

93' Sport roda a bola e se fecha bem para impedir os lances ofensivos do Ríver

91' No outro jogo das 19h, o Salgueiro perdeu para o Campinense por 2 a 1 e está matematicamente eliminado

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

88' Última mexida no Ríver! SAI Esquerdinha, ENTRA Thiago Silva

87' Última mudança no Sport! SAI Wallace, ENTRA Ronaldo

85' Sport tenta administrar a vantagem conquistada, enquanto o Ríver pressiona em busca do empate

83' UHHHHHHHH! Rogério chuta forte e Danilo Fernandes, mais uma vez, salva o Sport. No rebote, Vanderlei bate cruzado e balança as redes, mas a arbitragem, acertadamente, marca impedimento

82' UHHHHHHHHH! Toti cobra falta com perfeição, mas Danilo Fernandes corta para escanteio

81' Alteração no Sport! SAI Luiz Antônio, ENTRA Henríquez

80' Falcão chama o zagueiro Henríquez e sinaliza a segunda alteração no Leão

78' Sport segue com maior presença ofensiva e busca consolidar a vitória o quanto antes

75' UHHHHHHH! Após cobrança rápida de escanteio, Luiz Antônio enche o pé e o goleiro do Ríver corta mais uma vez

74' UHHHHHHHH! Luiz Antônio cruza e Matheus Ferraz cabeceia, mas Naylson faz boa defesa

72' Entrada de Fábio deu mais mobilidade ao meio do Sport, que ficou mais incisivo nas jogadas ofensivas

70' UHHHHHHHHH! Após tomar a virada, o Ríver foi para cima e perdeu a oportunidade do empate. Depois de saída errada de Danilo Fernandes, a bola cai no pé de Fabinho, que chuta para fora com o gol aberto

68' Cartão amarelo para Reinaldo Lenis! Meia do Sport é punido por exagerar na comemoração

67' GOOOOOOOL DO SPORT! REINALDO LENIS! Colombiano bate com categoria e tira o goleiro Naylson da jogada. Sport 2x1 Ríver

66' Cartão amarelo para Rafael Araújo! Zagueiro do Ríver é punido no lance do pênalti

65' Pênalti para o Sport! Fábio tenta cruzar e Rafael Araújo corta com a mão

64' Sem objetividade, Sport aposta nas jogadas infiltradas

62' Logo que entrou, Fábio começou buscando jogo, mas a zaga do Ríver mostra segurança

61' Alteração no Ríver! SAI Thiago Dias, ENTRA Fabinho

60' Substuição no Sport! SAI Everton Felipe, ENTRA Fábio

57' Acuado no sistema defensivo, o Galo pouco passa do meio-campo e só chega ao ataque com erros do Leão no último passe

54' Podendo garantir classificação matemática em caso de vitória, Sport pressiona o Ríver como pode, porém sem muita objetividade

52' Jogo inicia sem muitas emoções na etapa final e poucas chances são criadas

50' Torcida do Sport não para de cantar e os jogadores começam a se motivar em campo

48' Leão mostra força da torcida e busca se infiltrar na defesa do Galo a todo custo

47' Ríver começa em cima, mas boa postura da defesa do Sport fazz resultado seguir inalterado

46' Recomeça a partida na Ilha do Retiro!

20:09 Substituição no Ríver! SAI Jadson, ENTRA Marquinhos

20:09 Ríver também retorna, mas com alteração

20:07 Sport volta ao campo de jogo sem modificações

20:05 Já já a bola volta a rolar na Ilha do Retiro

20:02 Após sair em desvantagem, com gol cedo, o Sport foi atrás e, na base da pressão, foi recompensado com o empate

19:59 Melhor em campo, mesmo com o empate, o rubro-negro deu oito finalizações, enquanto o tricolor chutou apenas duas vezes

19:56 Empate parcial deixa o Leão isolado na liderança, indo a oito pontos, enquanto o Galo Carijó fica na 2ª colocação, com cinco pontos ganhos

Intervalo de jogo na Ilha do Retiro para Sport 1x1 Ríver-PI! André Beleza abriu o placar para os piauienses com 45 segundos, mas Neto Moura deixou tudo igual aos 35 minutos

45+1' UHHHHHHHHHHH! Renê cruza falta na segunda trave e Durval cabeceia com perigo

45' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo

42' Ríver segue na defesa mesmo após sofrer o empate devido à falta de peças criativas em campo

39' Everton Felipe sai de campo no carro maca, mas não será problema

37' Sport segue pressionando em busca da virada, além de ainda ser empurrado pela torcida

35' GOOOOOLAAAÇOOOO DO SPORT! NETO MOURA! Após receber passe na entrada da pequena área de Luiz Antônio, Neto Moura domina e chuta forte, tirando do alcance de Naylson. Sport 1x1 Ríver

33' UHHHHHH! Wallace chuta rasteiro e no canto, mas para fora

31' Leão sente a falta de Rithely, dando espaço na cabeça de área e sem forças para sair da defesa ao ataque

28' Ríver se defende como pode em campo e segura os ímpetos do Sport, administrando o resultado

25' Sport aposta nas jogadas pelos lados, principalmente com Lenis

23' Cartão amarelo para Thiago Dias! Atacante do Ríver é punido por falta em Neto Moura

21' UHHHHHHHHH! Renê cobra escanteio fechado e zagueiro do Ríver quase completa para a própria meta

19' UHHHHHHHH! Samuel Xavier cruza bem e Lenis cabeceia na trave, mas a arbitragem marca falta

18' UHHHHHHHH! Lenis faz boa jogada pela esquerda e bate com perigo por cima do gol

16' Cartão amarelo para Matheus Ferraz! Zagueiro do Sport é o primeiro advertido

15' No outro jogo das 19h, o Campinense vai vencendo o Salgueiro por 1 a 0. Gol foi marcado por Danilo

12' Apesar do Ríver estar à frente no placar, jogo está truncado e segue sem muitas emoções

10' Sem criatividade, os donos da casa tentam apostar em jogadas individuais para buscar o empate, porém peca também pela falta de objetividade

7' Ríver, mesmo saindo em vantagem cedo, joga mais recuado e sai no contra-ataque para tentar surpreender

5' Leão aposta nas jogadas pelo lado de campo e é incentivado pelo público presente à Ilha

3' Sport reage ao gol do Ríver e começa a sair para o ataque, mas peca na saída de bola

1' GOOOOOOOOOOL DO RÍVER! ANDRÉ BELEZA! Toti cruza na pequena área, Matheus Ferraz não corta o perigo e André Beleza completa para o gol. Sport 0x1 Ríver-PI

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Ríver-PI! Saída de bola é do Galo Carijó

Um minuto de silêncio e aplausos na Ilha do Retiro

Nesse momento, é entoado o "Cazá, Cazá", grito de guerra do Sport antes da bola rolar

Hino nacional sendo reproduzido na Ilha do Retiro com as equipes perfiladas

Equipes no gramado! Leão entra com homenagem a Leonardo

Já já as equipes entrarão definitivamente em campo para a bola rolar. Não saiam daqui!

Em nove partidas, Falcão ainda não conseguiu repetir a escalação. Até o momento, foram nove times distintos. Para a partida de hoje, são seis baixas

Vídeos sobre Leonardo estão sendo exibidos neste momento no telão da Ilha

Goleiros Magrão e Danilo Fernandes estão em campo realizando o último aquecimento antes da bola rolar

Público ainda é tímido na Ilha do Retiro, levando em consideração o grande fluxo diário no entorno do estádio

Na entrada em campo, os jogadores estarão com uma faixa e camisas com o rosto de Leonardo estampado. A pedido da FPF-PE, junto à CBF, será respeitado um minuto de silêncio

Além disso, a Rádio Ilha vai trazer narração de alguns dos 136 gols marcados pelo ídolo rubro-negro, assim como o telão mostrará lances históricos

Uma das homenagens que o Sport fará ao ex-atacante Leonardo será com o seu nome na camisa de todos os jogadores

Volante Rithely, que era dúvida, não foi nem relacionado para a partida por conta das dores no joelho. Atleta, porém, estará com o grupo no vestiário para incentivar

O técnico Capitão tem à disposição no banco: Dalton, Marquinhos, Bruno Lopes, Kássio, Sandro Costa, Diego Lira, Fabinho e Thiago Silva

Ríver também está confirmado! O Galo Carijó vai a campo com: Naylson; Toti, Paulo Paraíba, Rafael Araújo e Jadson; Amarildo, Rogério, André Beleza e Esquerdinha; Thiago Dias e Vanderlei

No banco de reservas, o comandante rubro-negro tem como opções: Magrão, Christianno, Henríquez, Luiz Gustavo, Ronaldo, Fábio e Juninho

E o Sport está escalado! Falcão confirma força máxima e define o Leão com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Serginho, Luiz Antônio, Neto Moura, Reinaldo Lenis e Everton Felipe; Wallace

Sport acaba de chegar à Ilha do Retiro! Em instantes, a escalação do Leão será divulgada

"Vamos para mais uma batalha dificílima, entretanto nós sabemos a dificuldade que vai ser esse jogo. O Sport é uma equipe muito forte, porém nós temos um time muito bom e experiente. Sabemos jogar fora de casa, no entanto, se a gente não puder ganhar, que possamos empatar. Para nós, o mais importante é fazer o resultado", declarou.

Artilheiro dos piauienses no Nordestão, o centroavante Vanderlei já tem seu espaço garantido, mesmo com o mistério. O camisa 11 admite que encontrará dificuldades na partida, mas espera que sua equipe saia com a vitória longe de casa

O Ríver, inclusive, encerrou os preparativos para o jogo no CT Wilson Campos, do Náutico. A atividade que finalizou a preparação do Galo Carijó visou definir o posicionamento dos jogadores, seguido de um rachão, deixando em aberto quem será escalado

Apesar de garantir ter em mente quais serão os 11 que vão a campo, o treinador Capitão contará com o retorno de sete jogadores que não jogaram no fim de semana e irão fazer testes no vestiário momentos antes do apito inicial. Entre eles, estão o lateral-esquerdo Jadson, o atacante Fabinho e os volantes Thiago Dias e Rogério

Sem definir quem vai a campo, o técnico Falcão faz o mistério seguir na Ilha do Retiro: "A ideia é jogar com quem a gente tem de melhor no momento. Vai ao jogo quem não tiver risco de lesão, pois é um jogo importante e a gente precisa ganhar, já que o Ríver-PI nos criou dificuldades e tem que ser respeitado. Chegamos aos 10 pontos em caso de vitória e talvez isso possa garantir classificação matemática, o que dá condição boa de repensar os outros dois jogos"

Em contrapartida, o escrete da Praça da Bandeira terá a volta de três atletas que podem atuar no duelo. O também volante Ronaldo está recuperado de dores nas costas que o deixou de fora do Clássico dos Clássicos, enquanto os atacantes Juninho e Wallace retornaram às atividades com o restante do grupo e também podem figurar na lista de relacionados

Como se não bastasse os desfalques já existentes, mais um apareceu. O volante Rithely sentiu dores no joelho no treinamento da quarta-feira (2), no CT José Médicis, e pode não jogar. Caso não atue contra o Galo, o cabeça de área se juntará ao lateral-direito Maicon, os meias Mark González e Gabriel Xavier e o atacante Túlio de Melo no DM

Já o Galo Carijó está na 3ª colocação e somando quatro pontos, porém ficando atrás do Fortaleza que, apesar de batido pelo Botafogo-PB nessa quarta-feira (2), fica em vantagem no saldo de gols. No piauiense, os tricolores vêm de empate por 0 a 0 com o Altos, ficando afastado do topo da tabela, mas na zona de classificação às semifinais da Taça Estado do Piauí, válida pelo primeiro turno

Líder da chave, com sete pontos, o Leão entrará em campo buscando ficar próximo de classificação às quartas de final do torneio regional. Os rubro-negros pernambucanos têm motivação por estarem a seis - cinco vitórias e um empate - partidas sem serem derrotados e terem alcançado a vice-liderança do Estadual após vencerem o Náutico, no último domingo (28)

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta noite entre Sport e Ríver-PI, válido pela Copa do Nordeste 2016

O baiano Gleidson Santos Oliveira, do quadro da CBF, será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Sport x Ríver-PI. Ele terá como auxiliares os conterrâneos Marcos Welb Rocha de Amorim e Jucemar dos Santos Dias, também do escalão nacional

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escrete potiguar esteve presente em todas as 14 edições do torneio nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Sport x Ríver-PI: Vanderlei, atacante do Ríver-PI, é a esperança de gols do Galo Carijó. Após balançar as redes do Sport no jogo de ida, o centroavante se tornou o artilheiro dos tricolores na Copa do Nordeste

FIQUE DE OLHO Sport x Ríver-PI : Reinaldo Lenis, meia-atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra nesta noite para que o Leão saia de campo com mais três pontos e se consolide na liderança. Uma das principais contratações dos leoninos para a temporada, o colombiano espera manter a sequência de bons jogos

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Ríver-PI, partida válida pela 4ª rodada do Grupo D da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 19h, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco