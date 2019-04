Atlético-PR anuncia demissão de Cristóvão Borges após empate no Estadual

A diretoria do Atlético-PR oficializou, nesta sexta-feira (4), a demissão do técnico Cristóvão Borges. A decisão foi tomada após o Furacão empatar com o Foz do Iguaçu em 1 a 1, pelo Campeonato Paranaense, completando a quarta partida consecutiva sem vitórias no Estadual.

Cristóvão, que já atuou pelo Atlético-PR na década de 80, era treinador do Furacão desde outubro do ano passado, quando substituiu o também demitido Milton Mendes. Borges comandou o time em 20 oportunidades, sendo nove vitórias, sete empates e quatro derrotas, atingindo 56.6% de aproveitamento.

Sua estreia no Furacão como treinador ocorreu na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da temporada passada, quando enfrentou o Cruzeiro, na Arena da Baixada. Na ocasião, o Atlético-PR empatou em 2 a 2. Quando Cristóvão assumiu o Furacão, a equipe estava em 11º lugar na competição, somando 38 pontos. No final, o time acabou ficando em 10º, com 51 pontos.

A diretoria do Atlético-PR ainda não definiu um substituto para Cristóvão, assim, a equipe entrará em campo no próximo domingo (6), diante do Londrina, pelo Paranaense, com um técnico interino. Na próxima quarta-feira (9), o Furacão encara o Cruzeiro, no Mineirão, pela Primeira Liga. O Atlético lidera o Grupo A da competição com seis pontos, e já está classificado para às semifinais do torneio.

Cristóvão começou a carreira de treinador sendo auxiliar-técnico do Bangu-RJ, em 1999. Em 2011, chegou ao Vasco, junto com Ricardo Gomes, na época, técnico. Com o afastamento do profissional por problemas de saúde, Borges assumiu o Cruzmaltino, e acabou sendo demitido dois anos depois, quando acertou com o Bahia. A boa pasagem por Salvador, credenciou Cristóvão a assumir o Fluminense, onde também foi demitido, assim como no Flamengo, na temporada passada.