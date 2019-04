Léo treina no time titular e Deivid testa mais alterações no Cruzeiro visando Caldense

O zagueiro Léo treinou no time titular do Cruzeiro nesta sexta-feira (4), na Toca da Raposa II, e deve ser o substituto de Dedé na partida diante da Caldense, neste domingo (6), às 18h30, em Paços de Caldas, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O defensor passou a ser a primeira opção do treinador Deivid após o "Mito" fraturar a patela do joelho direito.

O técnico, que optou por fechar o treino na quinta-feira (3), realizou outras alterações na equipe titular além da entrada de Léo. O argentino Sanchez Miño, titular nos últimos jogos atuando no meio-campo, foi deslocado para a lateral esquerda e deu lugar ao compatriota Ariel Cabral em sua posição anterior. Fabrício, com isso, integrou o time reserva.

O zagueiro Manoel, que se recupera de um edema na coxa direita, fez treinamento à parte. O time titular que treinou na Toca da Raposa teve: Fábio; Fabiano, Léo, Bruno Rodrigo e Sanchez Miño; Lucas Romero, Henrique e Ariel Cabral; Arrascaeta, Willian e Alisson.

Já a equipe reserva contou com: Rafael; Mayke, Fabrício Bruno, Bruno Viana e Fabrício; Uillian Correia, Federico Gino e Allano; Elber, Pisano e Douglas Coutinho. O atacante Rafael Silva participou da primeira parte do treino, mas deixou as atividades mais cedo por causa de uma pancada na perna direita. O atleta, no entanto, não deve ser problema para domingo.

Vice-líder, o Cruzeiro busca o topo do Campeonato Mineiro diante da Caldense. A equipe celeste, que cedeu empate nos acréscimos para o América na última rodada, contabiliza 11 pontos, um a menos que o líder Uberlândia.