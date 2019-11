Fluminense chega a acordo e Levir Culpi deve ser anunciado como novo treinador nesta sexta

Após demitir Eduardo Baptista no início da semana, o Fluminense já conhece seu novo treinador: Levir Culpi, que deixou o Atlético-MG no fim da temporada passada. Após as saídas do vice-presidente de futebol Mário Bittencourt, e do diretor executivo Fernando Simone, a diretoria optou por um novo estilo de comandante, deixando de lado os emergentes e apostando em alguém renomado do mercado.

LEIA MAIS: Eduardo Baptista é demitido do Fluminense.

Tal decisão ficou por conta da pressão existente em Laranjeiras e dos recorrentes fracassos com os nomes considerados 'apostas'. Cristóvão Borges, Enderson Moreira, Ricardo Drubscky e Eduardo Baptista receberam chances, mas seus projetos não agradaram. Levir, por outro lado, carrega consigo bons resultados recentes e seu estilo de liderança é considerado ideal para enfrentar a situação.

Pressionado, Peter Siemsen precisava responder à altura das críticas. Preferido da torcida, o plano A era Cuca, mas o mesmo afirmou que só voltaria a trabalhar em Maio, no início do Campeonato Brasileiro. O presidente entrou em contato com Eduardo Uram, empresário do treinador, afirmando que aguardaria o tempo necessário, mas as negociações não avançaram.

Então, o foco voltou para Levir Culpi que, desde o início, era o nome preferido pelo mandatário. Além de poder assumir a equipe de maneira imediata, seu estilo de jogo ofensivo implantado no Atlético-MG em 2014 e 2015 pesou a favor. Oswaldo de Oliveira e Paulo Autuori também foram cogitados, mas nenhum contato foi feito.

Nas redes sociais, o novo treinador tem a aprovação da torcida. O Fluminense ocupa a quarta colocação do Campeonato Carioca, com apenas dez pontos conquistados em sete partidas. Na Primeira Liga, uma vitória em dois jogos, mas a classificação segue ameaçada. O Tricolor também enfrentará o Tombense, pela Copa do Brasil, neste primeiro semestre.