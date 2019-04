Dal Pozzo sinaliza permanência de Niel e retorno de Rodrigo Souza diante do Sport

Com a semana livre para se preparar ao clássico diante do Sport na Arena Pernambuco, às 16h do próximo domingo (6), o Náutico realizou nessa quinta-feira (3) o primeiro treino tático antes da partida. Sem desfalques no time considerado titular, o técnico Gilmar Dal Pozzo confirmou que não irá alterar a base em relação ao jogo disputado na Ilha do Retiro, no último fim de semana.

Com a saída de Elicarlos, o comandante assegura o retorno do volante Rodrigo Souza à cabeça de área ao lado de Niel, seu substituto no duelo com o Leão fora de casa. Cogitada por parte da torcida durante a semana, a entrada do lateral-direito Walber na sua posição foi descartada, com o zagueiro Rafael Pereira permanecendo de maneira improvisada no setor. Outra possibilidade era modificar a estrutura da armação, porém seguiu como na última partida.

Visando segurar os ímpetos dos rubro-negros pelas laterais, o treinador alvirrubro fez trabalho de ataque contra defesa, assim como a marcação sob pressão na saída de bola, que iniciou as atividades feitas no CT Wilson Campos. Foi a primeira movimentação do grupo com bola antecedente ao Clássico dos Clássicos desse fim de semana, uma vez que a segunda-feira (29) contou com folga e os últimos dois treinamentos foram destinados à parte física.

De volta à titularidade, Rodrigo afirma que mudanças drásticas na equipe são desnecessárias, pois o Timbu sofreu a primeira derrota no ano, assim como ainda não havia sido vazado: "O que aconteceu em um jogo, não pode fazer esquecer o que a gente fez em quatro. A gente também venceu um clássico e os outros três jogos. Lógico que uma derrota é complicado, mas temos que trabalhar para voltar a ganhar", declarou o marcador.

Com isso, Dal Pozzo deverá escalar o escrete da Rosa e Silva, no confronto contra o da Praça da Bandeira, com: Júlio Cesar; Rafael Pereira, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Gastón Filgueira; Rodrigo Souza, Niel, Esquerdinha, Renan Oliveira e Roni; Daniel Morais.