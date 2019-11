Resultado Santa Cruz x Central pelo Campeonato Pernambucano 2016 (0-0)

19:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde/noite de sábado (5). Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

18:58 O Arruda recebeu um público de 9.116 torcedores, gerando uma renda de R$ 88.230,00.

18:56 A sétima rodada do hexagonal do título será realizada no próximo final de semana, com o Santa Cruz fazendo um duelo com o Salgueiro, no domingo (13), às 16h00, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Já o Central vai enfrentar o Sport, no sábado (12), às 17h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

18:55 Com o resultado desta tarde/noite, o Santa Cruz fica com a vaga no G-4 ameaçada, pois é o quarto colocado com oito pontos, enquanto o América-PE é o quinto, tem seis pontos e um jogo a menos. Já o Central segue afundado na lanterna do certame, com apenas um ponto.

49’ Fim de jogo! Santa Cruz e Central fazem jogo muito fraco tecnicamente e fica apenas no empate sem gols, para insatisfação das duas torcidas.

48’ Muitas vaias por parte da torcida do Santa Cruz.

48’ Uuuhhh! Bola é levantada na área em cobrança de escanteio, a defesa não afasta e Allan Vieira bate de primeira, assustando a defesa. A bola desvia e vai para escanteio.

47’ Raniel recebe de Leandrinho e ajeita para João Paulo, que chuta de primeira e ganha escanteio.

45’ Quatro minutos de acréscimo.

45’ Perdeu! Araújo faz grande jogada e deixa Lourival, sozinho, de frente para o gol, mas o atacante bate para fora e desperdiça uma chance incrível.

38’ Última modificação no Central: Sai: Everton. Entra: Sadrak.

37’ Raniel avança pelo meio com liberdade e aciona Allan Vieira na esquerda, que chega chutado e manda para fora.

36’ Última modificação no Santa Cruz: Sai: Lelê. Entra: Raniel.

33’ Alteração no Central: Sai: Giso. Entra: Índio.

30’ Jogo paralisado para atendimento ao atacante Candinho, que caiu por cima do braço em uma disputa no campo de defesa.

28’ Santa Cruz errando muito na saída de bola e a torcida vai ficando bastante impaciente nas arquibancadas.

24’ Amarelo! João Paulo mata o contra-ataque alvinegro puxando Candinho e é mais um a receber cartão.

23’ Amarelo! Daniel Paraíba faz falta dura em Leandrinho e recebe cartão.

22’ Juninho! Wallyson cobra a falta com bastante qualidade e o goleiro alvinegro faz grande defesa, evitando um golaço.

21’ Leandrinho arranca pelo meio e acaba sendo parada com falta, que pode levar perigo à meta defendida por Juninho.

20’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Keno. Entra: Wallyson.

20’ Gustavo Henrique, em cobrança de falta, levanta a bola na área e Giso cabeceia para fora.

17’ Na trave! Lelê recebe pela esquerda e levanta a bola na área. Grafite, sem marcação, cabeceia bem, mas não comemora o gol por conta da trave.

13’ Juninho! Grafite arranca pelo lado esquerdo de ataque, entra na área e chuta forte para boa defesa do goleiro alvinegro. Primeiro bom lance do tricolor no segundo tempo.

11’ Uuuhhh! Candinho cobra escanteio curto, Giso recebe na entrada da área e chuta forte. A bola passa muito perto do ângulo esquerdo.

10’ Araújo acerta bom passe e Lourival entra na área, mas Leonardo chega no momento certo e evita o perigo.

6’ Que perigo! Leonardo recua a bola para Tiago Cardoso de maneira estranha e por muito pouco o goleiro não se complica.

1’ Amarelo! Charles Vagner acerta o volante Wellington Cézar com bastante força e recebe cartão.

0’ Começa o segundo tempo!

18:05 O Santa Cruz também está de volta e o técnico Marcelo Martelote faz uma modificação. Leandrinho entra na vaga do jovem Marcílio.

18:04 Central de volta ao gramado para o segundo. Equipe não sofreu alterações.

17:52 Araújo, atacante do Central: “Tivemos algumas chances, mas nenhuma ainda foi clara. O jogo é duro, fora de casa, então temos que manter a atenção. Estamos marcando bem e conseguindo sair para o jogo. No segundo tempo, é manter o ritmo para sair de campo com a vitória”.

17:50 Grafite, atacante do Santa Cruz: “Estamos pecando na transição e no momento do último passe. Jogo complicado até então, eles estão marcando bem e ainda estamos dando espaço. O Central veio para este jogo sem ter nada a perder, pois ainda não venceu, desta maneira, precisamos ter muito cuidado para não sermos surpreendidos”.

46’ Fim do primeiro tempo!

45’ Um minuto de acréscimo.

44’ Tiago Cardoso! Candinho, em cobrança de falta, chuta de longe e obriga o goleiro tricolor a fazer uma grande defesa. Quase um golaço no Arruda.

42’ Amarelo! Gustavo Henrique entra duro no atacante Keno e o árbitro pune o atleta com cartão.

39’ Confronto sem grandes emoções até o momento. Equipes até estão tentando chegar ao ataque, mas encontrando dificuldades para armar as jogadas e finalizar com qualidade.

36’ Marcílio é acionado por Grafite, vai para cima da marcação, mas não consegue passar e a defesa alvinegra afasta o perigo.

32’ Gustavo Henrique cobra a falta e acerta a barreira Coral. Segue 0 a 0 no estádio do Arruda.

31’ Falta perigosa! Wellington Cézar derruba o atacante Candinho na entrada da grande área e o árbitro marca a falta, que pode ser muito perigosa.

29’ Santa Cruz encontra dificuldades para ligar a bola do meio-campo para o ataque.

27’ Lourival recebe dentro da área, desvia de primeira. A bola pega em Alemão e por muito pouco não engana Tiago Cardoso. Escanteio para a Patativa.

27’ Amarelo! Lelê entra da maneira ríspida em Everton e recebe cartão amarelo.

26’ Pedimos desculpas pelos transtornos torcedores. Tivemos um problema, já solucionado, na nossa conexão.

7' Everton Sena cruza e Keno não completa

6' Moisés chuta de longe, mas Tiago Cardoso defende seguro

3' Partida começa truncada e com poucas chances

0' Bola rolando para Santa Cruz x Central! Saída de bola é do tricolor

Patativa já retornou ao vestiário. Já já as equipes voltam para o apito inicial

Central no aquecimento (Foto: Mateus Schuler/Vavel Brasil)

Santa Cruz definido! Mais Querido vai a campo com

Santa ainda não está confirmado, faltando menos de uma hora para a bola rolar

Faltando uma hora para a bola rolar, movimentação é pequena no Arruda

No banco de reservas, Flávio Barros tem como opções: Murilo, Jonatas, Sadrak, Walasson, Jefinho, Índio, Candinho e Átila

Central confirmado! Patativa vai a campo com: Juninho; Gustavo Henrique, Marcelo Paraíba, Vinicius Santos e Everton; Charles Vágner, Moisés, Daniel Paraíba e Araújo; Giso e Lourival

O Santa Cruz já chegou ao Arruda (Foto: Mateus Schuler/Vavel Brasil)

Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Estádio do Arruda, será o palco do confronto desta tarde entre Santa Cruz e Central, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Central: Lourival, atacante reforço do Central para a temporada, teve seu nome publicado no BID e vai pode estrear pelo clube contra o Santa Cruz. Com 36 anos, mas sem passagens por clubes de grande expressão, "Lourigol" espera trazer resultados, formando a dupla de ataque da Patativa juntamente a Araújo.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Central: Grafite, artilheiro do Santa, tá de volta ao elenco, depois de ser poupado na última quarta (2) pelo Nordestão por desgaste físico. "Consegui ter um tempo de descanso e estou me sentindo bem, preparado e confiante para o jogo deste sábado", disse o atacante.

Foto: Divulgação/Santa

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Central, partida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 17h, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.