Resultado de Grêmio x Internacional no Campeonato Gaúcho e Primeira Liga (0-0)

Médico do Grêmio sobre a lesão de Miller Bolaños "Caso se confirme, no minímo 30 dias para o retorno dele".

Histórico do Gre-Nal: 408 jogos 154 vitórias do Inter (578 gols) 128 empates 127 vitórias do Grêmio (539 gols)

O público desta noite foi o maior da Primeira Liga na história. 48.204 torcedores presenciaram o empate por 0 a 0 no clássico Gre-Nal.

Giuliano: "O Inter se defendeu bem e teve os contra-ataques, mas tivemos as melhores oportunidades e faltou o gol".

"Acho que nossa equipe está de parabéns pela partida de hoje. Eles vieram só para se defender..então, estamos de parabéns", Luan, na saída de campo

52' Final do jogo!

Gre-Nal 409 termina zerado na Arena!

52' Perdeu!

Escanteio na área e Fred tenta o giro, mas manda para fora!

50' Marcelo Oliveira recebe na esquerda, cruza, mas erra no lance e a bola sai pela linha de fundo

47' Por conta da expuslão, Daronco pede mais dois minutos de acréscimos!

46' Cartão vermelho!

Paulão, por pontapé em Henrique Almeida! Zagueiro chuta o centroavante gremista e está fora do clássico

45' Mais cinco minutos de acréscimos para o término do Gre-Nal 409!

44' Entra Bobô, no lugar de Luan

44' Entra Réver, no lugar de Aylon

43' Falta!

Giuliano tenta driblar Paulão, que comete a falta no meia gremista, ao lado da área

41' Geromel salva, de novo!

Sasha entra a dribles na área e o zagueiro afasta o perigo

40' Luan lança Wesley, que cruza nas mãos de Alisson

38' Vitinho causa o caos na área!

Jogador entra em velocidade, Geromel desarma, mas se atrapalha e Grohe se atira para ficar com a bola

35' Confusão!

Marcelo Oliveira se estranha com William e fecha o bolo na Arena

31' Grêmio presisona. Luan recebe dentro da área, mas Artur afastou o perigo

Confira o lance em que Geromel salva o gol do Inter

Veja o gol que Luan perdeu:

26' Substituição no Grêmio

Douglas, aplaudido, deixa a cancha, para a entrada de Éverton

25' GEROMEL, DENTRO DO GOL, SALVOU!

Vitinho recebeu do Sasha, de frente pro gol, bateu, e Geromel, embaixo das traves, afasta!

24' INCRÍVEL, LUAN!

Giuliano chuta cruza,o e Luan domina, na cara de Alisson, chuta, e a bola beija o travessão!

21' Impedido!

Maicon ganha na dividida, aciona Henrique Almeida. Mas o centroavante estava na banheira

18' Substituição no Internacional:

Anderson deixa o gramado, com vaias, para a entrada de Vitinho

17' Alisson, firme!

Maicon chuta de longe e o goleiro colorado defende, com segurança

14' Salvou, Ernando!

Luan aciona Giuliano para o meio da área. O meia faz boa jogada, mas Ernando salva o colorado de um perigo maior

Momento em que William atinge Miller Bolaños

12' Cartão amarelo!

William, por falta em Douglas

10' PERDEU!

Aylon avança e cruza para Rodrigo Dourado, no primeiro poste, que não alcançou!

6' NOVO RECORDE!

48.204 torcedores na Arena bate o público da Libertadores, diante do San Lorenzo ( 47.244)

2' Cartão amarelo!

Andrigo, por falta em Luan

1' Falta dura!

Geromel intervém e chega forte no atacante Aylon, que fica sentindo

0' Recomeça o jogo!

Inter dá a saída para os últimos 45 minutos de Gre-Nal

Henrique Almeida vem aí!

Atacante gremista substitui Bolaños, machucado.

Números do primeiro tempo

Posse de bola: Grêmio 57% x 43% Internacional

Finalizações: Grêmio 9 x 3 Internacional

Faltas: Grêmio 10 x 6 Internacional

Escanteios: Grêmio 3 x 4 Internacional

Paulão: "Precisamos diminuir os espaços do #Grêmio, precisamos marcar mais em cima."

Giuliano: "O jogo tá 'truncado' e bem estudado. Nós estamos bem no jogo, temos que continuar agredindo para chegar no gol."

47' Final do primeiro tempo!

Gre-Nal 409 termina empatado na primeira etapa. Jogo intenso

46' Pra fora!

Douglas cobra falta na cabeça de Geromel, que manda pra fora

44' Na torcida!

Anderson pega a sobra, mas chuta mal e a bola vai lá na Geral do Grêmio!

40' Cartão amarelo!

Maicon, por pisão em Rodrigo Dourado

40' Contagem parcial de torcedores na Arena já registra mais de 45 mil espectadores!

37' Bronca nele!

Sasha grita com Daronco em reclamação. O árbitro, por sua vez, também ficou na bronca com o jogador

35' Pedro Geromel!

William faz boa jogada na direita, ganha do zagueiro gremista, que se recupera e desarma o lateral colorado

33' Voltou!

Luan retorna para o gramado. Tudo bem com o camisa 7

32' Éverton no aquecimento!

Luan sente o joelho, é atendido e Everton aquece no lado de fora do campo

31' Paulão desarma!

Douglas e Maicon tramam no meio, mas o zagueiro colorado afasta e já aciona Aylon

30' Alisson!

Giuliano aciona Bolaños, que finaliza para a defesa do goleiro colorado

28' Lá em cima é dele!

Giuliano abre para Marcelo Oliveira, que cruza no alto e Alisson intervém para ficar com a bola

27' Cartão amarelo!

Marcelo Oliveira, por falta em Aylon, após levar um drible

26' Abusado, Sasha!

Atacante tenta aplicar um chapéu em Macion, mas o capitão gremista protege e deixa a bola sair pela linha de fundo

24' Bela trama!

William tabela com Andrigo, que devolve de calcanhar, mas o lateral colorado é bloqueado e não consegue finalizar em gol

20' Paulão salva!

Luan entra na área a dribles e Paulão tira a feição do atacante gremista!

19' Perdeu, Geromel!!!

Douglas cobra escanteio na cabeça de Geromel, livre, que perde o gol e a bola sai à esquerda de Alisson

19' Espalma, Alisson!

Douglas faz ótima jogada, chuta de fora da área e o goleiro colorado fez uma defesa magnifíca, jogando para escanteio

16' Vaias!

Na cobrança de escanteio, Anderson ouviu poucas e boas da torcida Gremista.

14' Cartão amarelo!

Primeira advertência vai para Aylon, que empurrou Fred. O zagueiro gremista foi parar no banco de reservas do Inter

14' Afasta, Arthur!

Bolaños ganha de Ernando e cruza na área, mas o lateral colorado afasta o perigo

13' Na arquibancada

Marcelo Oliveira chuta de muito longe e manda na Torcida!

10' Chegamos aos dez minutos de muita velocidade no Gre-Nal. Grêmio é intenso e Inter se defende.

6' Marcelo Grohe!

Andrigo gira na intermediária e bate forte para o gol do goleiro gremista, que defende com segurança

5' Uh, Luan!!!

Camisa 7 recebe de Maicon, passa por três e chuta pro gol de Alisson. A bola passa a direita da meta colorada

3' Pressão gremista!

Com as linhas altas, Tricolores fazem blitz na saída de bola do Inter. Começa com muita velocidade o Gre-Nal!

2' Pra fora!

Bolaños recebeu na área de Douglas e chuta para o gol, com perigo. Por cima do gol

1' Edinho já tenta o primeiro arremate!

Na sobra, o volante chutou de perna esquerda, mas a bola sai fraca e vai para a linha de fundo.

0' Começa o jogo!

Grêmio e Internacional se enfrentam no Gre-Nal 409, pelo Gauchão e Primeira Liga.

18h25 | Times em campo na Arena do Grêmio!

18h15 | Faltam 15 minutos para começar o Gre-Nal!



18h09 | Contagem parcial na Arena soma 35 mil torcedores. Muitos ainda na explanada, entrando no estádio Gremista.

18h08 | Romildo Bolzan: "Diminuir a área técnica vai definir o jogo? Isso não vai alterar a partida. O Inter está sendo rançoso".

18h04 | Carlos Pellegrini: "É um absurdo diminuírem a área técnica do nosso treinador. É do regulamento e já falamos com a FGF".

17h55 | Dirigentes do Internacional questionam a arbitragem por conta do espaço da área técnica colorada. A visitante é menor que a do mandante na Arena.

17h52 | Os goleiros Marcelo Grohe e Bruno Grassi também estão no gramado da Arena para o aquecimento

17h45 | Goleiros do Inter no gramado da Arena para realizar o aquecimento.

Escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Wesley, Pedro Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano, Luan e Douglas; Miller Bolaños

Escalação do Internacional: Alisson; William, Ernando, Paulão e Arthur; Fabinho, Rodrigo Dourado, Andrigo e Anderson; Aylon e Eduardo Sasha.

17h26 | A contagem parcial de torcedores da Arena já marca 10 mil gremistas.

17h11 | Antes do previsto, Internacional já está pronto para trocar as escalações

17h10 | Dentro de 30 minutos, as escalações deverão ser divulgadas à imprensa

17h05 | "Com surpresa ou sem surpresa é o Internacional. Tem que passar por cima", disse o presidente Romildo Bolzan.

17h03 | "Nosso grupo tá muito confiante. Muito motivado. Tenho certeza que faremos um grande jogo e não esperamos surpesa nenhuma", disse o vice-presidente de futebol do Grêmio na chegada à Arena.

16h53 | Delegação gremista acaba de chegar ao pátio da Arena. Ambos times já estão no estádio. Bola rola às 18h30

16h50 | Delegação colorada acaba de chegar à Arena! Ônibus da equipe já se encontra no estacionamento do estádio

16h46 | Ônibus da delegação gremista traça seu rumo à Arena.

16h44 | Com gol de Hugo, o Juventude vai vencendo o Brasil de Pelotas no jogo das 16h pelo Gauchão.

16h35 | Torcedor colorado já se encontra nas dependências da Arena. No último anel do estádio, no Setor Sul, encontra-se a torcida visitante, com pouco mais de dois mil ingressos à disposição.

15h30 | Portões da Arena já estão abertos! Colorados e Gremistas vão chegando no estádio

13h00 | Os portões da Arena abrem-se às 15h30, duas horas antes da bola rolar. Expectativa é de 45 mil torcedores.

Leia mais: Preocupações com arbitragem marcam clássico de número 409 entre Grêmio e Internacional

A fim de priorizar a Libertadores, mas sem deixar o clássico Gre-Nal de lado, Roger Machado garantiu que o foco gremista também está na partida, diante do arquirrival:

"O clássico sempre há um mistério envolvido. Desta vez não tenho porque fazer mistério, na coletiva depois do jogo abri dizendo que gostaria de usar quem estivesse em condições. Quem tinha problema está melhor, segundo dia de recuperação para enfrentar bem essa maratona. Importante é terminar bem a recuperação. Tem mais um dia, tem vestígios de cansaço do jogo, principalmente dos que relatamos anteriormente. Quem estiver bem, vai para o jogo. Tentar dar continuidade e sequência ao time que jogou na última partida, vai depender da avaliação final, não é mistério não", comentou.

Quase chegando ao término da preparação para o clássico Gre-Nal, ainda não é possível perceber qual a escalação certa doInternacional de Argel Fucks. Apesar de Vitinho ter treinado junto aos titulares, o fato não é garantia de posição para o mesmo, já que foram utilizados 11 jogadores de linha na atividade. Porém, na mente do treinador tudo parece estar planejado.

"O time está definido e não tenho dúvida nenhuma. Estou com convicção, mas a escalação será passada 45 minutos antes, Vamos colocar o que temos de melhor no momento, sabendo que o jogo é importante para nós", declarou Argel.

No último Gre-Nal, disputado no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro 2015, o Internacional saiu vitorioso e vingou-se da goleada histórica, aplicada no primeiro turno da competição. Com gol de Vitinho, os colorados conquistavam os três pontos e se sentiu esperançosos para a conquista do quarto lugar, que não fora concluída.

Leia mais: Roger Machado lamenta falhas e reconhece superioridade rival: "Uma pressão bem feita"

Confira: Internacional vence Grêmio com gol de Vitinho e continua na briga por vaga na Libertadores

A data histórica do Gre-Nal 407, marcado pela goleada destruidora do Grêmio, em cima do Internacional, por 5 a 0, mudou o rumo das duas equipes na competição. A partir daquele resultado, o Tricolor, de Roger Machado, recém contratado, embalava vitórias e consagrava-se na terceira posição. Já o Inter, entrava em crise, e contraria o técnico Argel Fucks.

Veja: Grêmio amplia crise do Internacional em goleada histórica e volta ao G-4 do Brasileirão

Confira: Resultado Grêmio x Internacional no Brasileirão 2015 (5-0)

Leia mais: Roger Machado comemora maior vitória em Gre-Nal no Brasileiro: "Não é normal"

Já na Primeira Liga, a situação é adversa para os gremistas. Como na competição organizada este ano com três grupos, apenas os primeiros se classificam e juntam-se ao primeiro melhor segundo colocado. Como o Internacional é líder do Grupo B, com quatro pontos, um empate classifica os colorados, e elimina o Tricolor. Caso queira classificar-se, só a vitória interessa ao time de Roger Machado. Confira:

Posição Time P J V E D SG 1° Internacional 4 2 1 1 0 3 2° Grêmio 4 2 1 1 0 1 3° Coritiba 1 2 0 1 1 -1 4° Avaí 1 2 0 1 1 -3

No Campeonato Gaúcho, é o Grêmio que está na frente do Inter. Na terceira posição, o Tricolor almeja a liderança da competição, o que serie consequência de uma vitória sólida nesta noite. Na quinta posição, mas apenas um ponto atrás, os colorados precisam vencer para manter-se na parte de cima da tabela. Confira:

Posição Time P J V E D SG 1° São José-RS 17 7 5 2 0 9 2° Juventude 16 7 5 1 1 7 3° Grêmio 15 7 5 0 2 5 4° São Paulo-RS 15 7 5 0 2 4 5° Internacional 14 7 4 2 1 6

É o primeiro clássico entre as duas equipes sulistas em 2016. Visto que, se enfrentaram cinco vezes em 2015, com duas vitórias coloradas, uma gremista e dois empates, é a primeira vez que o Internacional volta à Arena, depois da catastrófica goleada por 5 a 0, pelo Brasileirão.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhe todas as emoções do Gre-Nal 409, a ser disputado neste domingo (6), na Arena do Grêmio, válido pelo Campeonato Gaúcho e pela Copa Sul-Minas-Rio. Fique conosco!