Robinho: “Quem faz três gols pode levar a bola para casa”

O atacante Robinho deslanchou em seu terceiro jogo pelo Atlético-MG. Na tarde deste domingo (6), o Galo bateu o Tombense, por 4 a 1, na Arena Independência, em uma atuação fantástica do camisa 7 alvinegro, que marcou três gols no segundo tempo. Ao término do duelo, válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, o jogador ficou com a bola do jogo e comemorou sua atuação.

“Quem faz três pode levar a bola para casa. Feliz pelos gols e mais feliz ainda pela vitória do nosso time. Era isso que a gente queria. Quem vê, acha que foi um jogo fácil pelo resultado, mas foi muito difícil. Eles marcaram muito. Claro que a gente sabia que, se mantivéssemos o mesmo ritmo no segundo tempo, eles não iam aguentar, porque estamos cada vez mais melhorando fisicamente. Feliz pelos gols e mais feliz pela vitória do Galo”, afirmou Robinho na saída de campo.

O primeiro gol do atacante saiu após o Atlético abrir o placar com Luan. Marcos Rocha cobrou escanteio, Robinho subiu mais alto que a defesa do Tombense e marcou de cabeça. O atleta comentou acerca do lance. “Professor sempre pede para a gente entrar na área. Acabei pegando a bola no cruzamento do Marcos Rocha. O time todo está de parabéns. A gente está no caminho certo, agora é descansar e pensar na Libertadores”, avisou.

Victor exalta vitória e já pensa na Libertadores

O goleiro Victor também analisou a vitória contra o Tombense. Ele aprovou o desempenho da equipe atleticana e também felicitou Robinho pelos três gols na partida.

“Bom, resultado maiúsculo. Uma atuação muito boa. Individualmente e coletivamente tivemos paciência para trabalhar a bola. A equipe do Tombense veio fechada, a gente conseguiu achar o gol e depois achamos os espaços. Parabenizar o Robinho que fez três gols em uma grande tarde, mas também aqueles que fizeram a bola chegar até ele para sair os gols”, destacou.

Agora, o próximo compromisso do Atlético é na Copa Libertadores da América. A delegação atleticana viaja nesta terça-feira (8) para Santiago, no Chile, visando a confronto frente ao Colo-Colo, na quinta-feira (10), às 21h45, pela terceira rodada do Grupo 5 da competição sul-americana. Victor prevê dificuldades contra os chilenos.

“É um jogo complicado. Libertadores só tem jogo difícil. Mas, se a gente tem pretensões, passam por esses jogos, então temos que procurar ter um bom descanso a partir de agora, analisar a equipe do Colo-Colo para na quinta-feira fazemos um grande jogo e trazer os pontos lá de Santiago”, frisou.