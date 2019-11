Resultado Palmeiras x Capivariano no Campeonato Paulista 2016 (4-1)

RELEMBRE: Palmeiras bate Capivariano com gols de Robinho no Allianz Parque

Palmeiras: Roger Carvalho sofreu um entorse no joelho. Edu Dracena, Leandro Almeida, João Pedro e Lucas Barrios fazem trabalho de transição.

Moisés operou o pé esquerdo e só volta ao time em junho. Jailson, Lucas Taylor, Nathan, Victor Luis, Rodrigo, Cleiton Xavier, Fellype Gabriel e Luan não foram inscritos no Paulistão.



Capivariano: volante Júlio César continua no departamento médico. O clube não conta mais com o lateral-esquerdo Marlon, que se transferiu para o Águia-PA.

Palmeiras: após a vitória contra o Rosario, Marcelo Oliveira afirmou que ia aguardar a recuperação física dos jogadores para definir a escalação. No único dia que teve para trabalhar a equipe, no sábado, a atividade foi fechada para os jornalistas.

É certo, porém, que Zé Roberto será poupado. O volante Gabriel, que voltou a ser relacionado após sete meses, fica no banco.

O Verdão deve entrar em campo com Fernando Prass; Lucas, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos e Jean (Matheus Sales); Allione, Régis e Rafael Marques; Cristaldo (Alecsandro).

Capivariano: a principal dúvida da equipe é na zaga. Leandro Silva, um dos agredidos por policiais no domingo, tenta se recuperar de um problema no tornozelo. Roberto Fernandes não divulga a escalação inicial, mas pensa em mudanças.

O Leão deve ir a campo com: Pedro Henrique; Oliveira, Bonfim, Leandro Silva (Bruno Maia) e Alex Barros; Jácio, Samuel Souza, Maguinho e Chico (Kleiton Domingues); Rodolfo e Romão.

A tão sonhada paz continua sendo um dos objetivos do Palmeiras na temporada. Depois de vencer o Rosario Central, da Argentina, pela Libertadores da América.

O Verdão agora tenta conquistar momentos de mais tranquilidade no Campeonato Paulista, diante do Capivariano, na arena, às 16h de domingo, pela oitava rodada da competição estadual.

Após alcançar a liderança isolada do Grupo 2 da competição continental, Marcelo Oliveira conseguiu afastar um pouco a pressão que atrapalhava o dia-a-dia palmeirense.

A campanha no Paulistão, porém, ainda é motivo de preocupação - a equipe ocupa a segunda colocação do Grupo B, com nove pontos, mas tem apenas a 11ª melhor campanha do torneio.

A derrota para o Ituano, no domingo, deixou marcas físicas e psicológicas nos jogadores. O capitão Leandro Silva, assim como outros cinco funcionários do clube, foram agredidos por policiais militares no vestiário, após reclamarem da arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira.

Em campo, o resultado manteve o Capivariano em último lugar na tabela geral, com quatro pontos. Por isso, apesar da dificuldade da missão, tirar pontos do Palmeiras em São Paulo é quase uma obrigação para ter mais chances de escapar do rebaixamento.

Vinicius Gonçalves Dias Araujo apita a partida, auxiliado por Bruno Salgado Rizo e Gustavo Rodrigues de Oliveira.

