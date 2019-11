Resultado Santos x Corinthians pelo Campeonato Paulista 2016 (2-0)

Te esperamos na próxima transmissão. Um grande abraço, uma boa noite e ótima semana à todos. Até lá.

Vamos fechando aqui a transmissão. Fique ligado no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes.

Ricardo Oliveira: "Não existe forma nenhuma de eu entrar desmotivado. A torcida sabe que toda vez que eu entro, entro na vontade de fazer meu melhor."

André: "Era pra eu segurar mais a bola e quando a gente estava mais forte no jogo, tomamos o gol."

Timão perde a primeira no ano e agora se volta para a Libertadores.

Santos volta a vencer no Paulista e quebra a invencibilidade corinthiana.

94' Fim de papo na Vila.

93' Minuto final.

92' Zeca tenta algo na esquerda, mas a defesa cortou.

91' Peixe troca passes e gasto o tempo.

90' Vamos entrar nos acréscimos do árbitro.

89' Corinthians ainda tenta alguma coisa.

88' E teremos mais quatro minutos.

87' Santos troca passes. Vamos para o final da partida.

86' E só agora que a torcida santista acorda.

85' Minutos finais de jogo.

84' PRA MATAR O JOGO! Alan Mineiro perdeu a bola no meio campo e Paulinho saiu livre no arranque. Ele passou pra Ricardo Oliveira, que puxou pro meio, Yago escorregou e ele deu na saída de Cássio.

83' GOOOOOOOOOOOOOL, RICARDO OLIVEIRA, DO SANTOS!

82' AMARELO, LUCAS LIMA: Fora do próximo jogo. Fez cera.

81' MUDA O SANTOS: Rafael Longuini entra no lugar de Gabriel.

80' Thiago Maia fica sentindo no gramado e o jogo fica parado.

79' PRA FOOOOOOORA! Corinthians pressiona, a bola fica com Lucca, que manda cruzada, colocada e a bola tira tinta do ângulo!

78' PRA FOOOOORA! Lateral da esquerda, Paulinho liga Ricardo Oliveira, que cruza rasteiro e Gabriel isolou!

77' Edílson tenta Danilo, mas mandou forte demais e a defesa santista se salva.

76' E a Fiel se anima novamente. Corinthians tenta empatar.

75' MUDA O TIMÃO: Edílson entra e sai Fágner.

74' Danilo liga Fágner, mas lateral estava na frente. Impedimento marcado.

73' Lucas Lima tenta enfiar para Ricardo Oliveira, mas Balbuena chega bem.

72' Lucca manda na área, mas na cabeça da defesa santista.

71' AMARELO, VICTOR FERRAZ. Carrinho para matar o lance na direita, contra Lucca.

70' VANDERLEI! Danilo faz chover na direita, manda na cabeça de Lucac, que testou no meio do gol!

69' Corinthians melhorou. Alan Mineiro deu outro ritmo.

68' QUASE! Danilo levanta, Lucca briga e Gustavo Henrique desvia contra sua meta. Perigoso.

67' MUDA O PEIXE: Lucas Veríssimo sai e entra Luís Felipe.

66' MUDA O TIMÃO: André na vaga de Luciano.

65' Bruno Henrique arma a pancada, mas explode no Luciano.

64' QUAAAAASE! Luciano e Alan Mineiro chegam bem no ataque, a bola fica na briga, o corinthiano tentou, Vanderlei espalmou e a sobra ficou nos pés da defesa.

63' Luciano arriscou de longe e.... melhor seguir o jogo.

62' MUDA O SANTOS: Paulinho entra e sai Serginho.

61' Alan Mineiro briga sozinho na entrada da área e a bola sobra para Vanderlei.

60' Bola enfiada na área e Cássio dá um soco para afastar.

59' Zeca cruza e Balbuena afasta na pequena área. Escanteio.

58' Jogo volta a valer na Vila.

57' E agora é Lucca quem sente no gramado. Jogo parado.

56' Lucas Veríssimo sente no gramado e sai pra ser atendido fora do gramado.

55' IMPEDIDO! Bola fica pipocada na área, Luciano surge livre, mas impedido. Bem marcado.

54' Corinthians aperta! Acelera melhor e trabalha com mais calma. Escanteio.

53' PRA FOOOOORA! Lucca recebe na esquerda, dá de calcanhar pra chegada forte de Arana, que bate cruzado e assusta o Peixe.

52' Willians chega pela direita, cruza por baixo e a zaga tira.

51' Lucas Lima arrisca de fora, mas Cássio só acompanha. Tiro de meta.

50' Thiago Maia manda um tijolo para a lateral.

49' Fiel pede raça para o time.

48' Bola fechada na pequena área e todos só olham.

47' Victor Ferraz tira o cruzamento da direita, Alan Mineiro desvia e a bola sai. Escanteio.

46' Fágner liga Lucca, mas Vanderlei saiu na hora certa!

45' Bola rolando na etapa final.

45' MUDA O TIMÃO: Alan Mineiro entra e sai Romero.

Santos volta sem mudanças.

Jogo fraco na Vila. Ricardo Oliveira marcou e os dois times não fizeram mais nada.

Bruno Henrique: "A gente sabe que quando muda, sentimos dificuldades. Mas o jogo está bom. Tivemos duas chances, mas não tivemos calma. Estou ao lado do Willians e vamos buscar o resultado."

Lucas Lima: "Manter essa pegada. Estamos jogando bem e o time tem um bom volume de jogo, anulando as jogadas deles."

Partida sem emoção nenhuma. Apenas o gol no começo e muita sonolência.

45' E sem acréscimos, fim da primeira etapa.

44' Batida de fora de Serginho. A bola pega na zaga e Cássio pega.

43' Willians erra sozinho e sai com bola e tudo. Escanteio.

42' Renato é outro que inicia jogadas com muita qualidade.

41' Lucas Lima controla o ritmo da partida, mas time erra muito também.

40' Reta final do primeiro tempo.

39' JESUS.... Romero faz linda jogada, abre para Danilo, que armou a canhota, mas bateu de tornozelo.

38' Sempre na esquerda com Lucca. Mas marcação santista é bem encaixada.

37' Lucca chega aos trancos e barrancos e consegue escanteio.

36' Dividida forte entre Willians e Ricardo Oliveira e a falta para o Timão.

35' Lucas Lima tenta jogada em diagonal, mas Willians chega para cortar.

34' Vários erros que tiram a qualidade da partida. Não tem sequencia.

33' Jogo muito feio. Dois times parecem sem muitos objetivos.

32' E a Fiel canta mais alto na Vila! Time novamente não faz bom jogo.

31' Romero liga Fágner, mas o lateral adianta demais e perde a posse.

30' Batida de Lucas Lima, mas foi forte demais e o Corinthians respira.

29' Passagem de Ricardo Oliveira, mas Balbuena travou bem. Escanteio.

28' Mais um jogo muito apagado do Bruno Henrique. Não dá sequencia na saída de bola.

27' Lucca carimba a barreira.

26' A falta é frontal, mas de longe. Lucca na bola.

25' Pegada forte de Gustavo Henrique em Luciano, após lindo giro do atacante.

24' Vitor Ferraz toma trombada de Lucca e o jogo é parado.

23' Timão adianta a marcação, mas Peixe se vira bem no setor defensivo.

22' Luciano tenta se desdobrar no ataque, mas joga sozinho.

21' Lado esquerdo corinthiano é o mais usado, com Arana e Lucca.

20' Santos é mais veloz, criativo e perigoso.

19' Corinthians trata de marcar melhor e equilibra as ações.

18' Primeiro ataque bem trabalhado pelo meio corinthiano, mas Luciano estava impedido.

17' Linha de zaga corinthiana sofrendo com os passes em profundidade do meio santista.

16' Lucas Lima novamente joga solto no meio campo.

15' Romero ainda não acertou um lance.

14' Balbuena sai jogando, Ricardo Oliveira aperta e comete falta ofensiva.

13' Cássio saiu, socou mal, a bola ficou no alto, Gabriel tenta de fora, mas isola. Lance feio.

12' Jogo caiu de ritmo e fica mais cadenciado.

11' A Fiel não para e segue apoiando.

10' Timão tenta trabalhar a bola no meio campo, mas lhe falta individualide.

9' Corinthians tenta se mostrar tranquilo, mas Peixe tem velocidade para sair.

8' PRA DESABAFAR! Passagem de Lucas Lima pela meia direita, bola cruza a área, Serginho arrisca, Cássio espalma e Ricardo Oliveira pega a sobra livre.

7' GOOOOOOOOOOOL, RICARDO OLIVEIRA, DO SANTOS!

6' Timão tenta trocar passes no meio campo, mas encontra forte marcação.

5' Pressão santista com bolas altas, chegadas dos laterais, mas Ricardo Oliveira cometeu falta.

4' DESVIADA! Passagem rápida de Vitor Ferraz na direita, o lateral cruzou, a bola desvia em Yago e sai. Escanteio.

3' Peixe acelera e aperta mais no meio campo.

2' Bola alçada na área corinthiana, Cássio ameaçou e deixou a bola passar.

1' E quem canta mais alto na Vila é a Fiel.

0' E começou!

A bola vai rolar na Vila.

Timão com seu segundo uniforme. Camisa listrada na horizontal em preto e branco, calção e meias pretas.

Peixe todo de branco, com seu uniforme principal.

Corinthians, com time misto, tenta se manter invicto e se preparar para a Libertadores.

Santos, com sua equipe completa, tenta manter invencibilidade de mais de 20 partidas na Vila.

Equipes perfiladas. Hino Nacional Brasileiro ecoando na Vila.

Os dois times vão se acertando na boca do vestiário. Em instantes o protocolo oficial.

É o duelo mais antigo de São Paulo. Mais de 100 anos, com decisões estaduais e nacionais. Mas o mais importante deles valeu vaga na final da Libertadores de 2012.

Luciano retorna à titularidade exatamente no palco onde ele se machucou seriamente, no ano passado.

A Vila vai recebendo um público razoável. A Fiel esgotou sua cota de visitantes.

O Peixe tem Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima; Serginho, Gabigol, Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Jr.

O Timão terá Cássio; Fágner, Yago, Balbuena, Gulherme Arana; B.Henrique, Willians, Danilo; Romero, Lucca, Luciano. Técnico: Tite.

As escalações estão definidas. Vamos com os times.

Equipes trabalham no gramado. Aquecimento na Vila Belmiro para o segundo clássico das duas equipes.

Do outro lado, o Timão quer defender o histórico no ano, mas também está de olho na Libertadores. Até por isso, Tite colocará uma equipe mista para o jogo de logo mais.

O Peixe vem derrota, a primeira no Paulista. A má atuação contra o Red Bull Brasil resultou na perda da invencibilidade.

A Vila Belmiro será o palco da partida entre Santos x Corinthians, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO: Ricardo Oliveira, atacante. Mostrando que a idade não é problema, o veterano quer mostrar serviço, após ser convocado por Dunga para a Seleção Brasileira.

FIQUE DE OLHO: Luciano, atacante. Voltando de lesão, o time misto corinthiano aposta no jovem para balançar as redes. Com muita velocidade, habilidade e o cheiro do gol, Luciano tem tudo para brilhar no ano.

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

Santos x Corinthians no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Minuto a minuto da partida entre Santos x Corinthians em tempo real

Um grande abraço, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Santos x Corinthians válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida!