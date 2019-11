Resultado Fortaleza x Sport na Copa do Nordeste 2016 (2-1)

Com gols no primeiro tempo, Fortaleza quebra série invicta do Sport e segue vivo por vaga

23:50 Antes, entretanto, ambas têm compromisso pelos respectivos estaduais. O Leão de Aço vai fazer clássico com o Ceará, no próximo domingo (13), às 18h. Já o da Praça da Bandeira encara o Central, na Ilha do Retiro, às 17h do sábado (12)

23:48 As equipes voltam a campo pelo regional somente no dia 23, às 21h45. Os cearenses vão até Teresina encarar o Ríver, no Albertão, enquanto os pernambucanos receberão o Botafogo-PB, na Ilha do Retiro

23:45 Com a vitória, o Tricolor do Pici pula para a vice-liderança e vai a sete pontos. O rubro-negro segue na liderança, com os mesmos oito pontos, mas soma sua primeira derrota

94' Final de jogo na Arena Castelão para Fortaleza 2x1 Sport! Com gols de Anselmo e Jean Mota, ainda no primeiro tempo, o Tricolor leva a melhor; Túlio de Melo descontou

92' Sport segue pressionando, porém sem sucesso

90' Quatro minutos de acréscimo

90' Cartão amarelo para Ricardo Berna! Goleiro do Fortaleza é punido por retardar o reinício do jogo

88' UHHHHHHHHHH! Durval tenta completar cruzamento após cobrança de falta, mas manda em cima de Berna

88' Cartão amarelo para Clebinho! Meia do Tricolor é advertido pela arbitragem

86' Sport tenta surpreender na reta final, porém sem muito sucesso, enquanto o Fortaleza busca segurar a vantagem

83' Christianno cruza para Túlio de Melo, mas o atacante estava em impedimento

80' Partida chega na reta final e o Fortaleza vai administrando o resultado positivo

77' Última mudança do Fortaleza! SAI Jean Mota, ENTRA Clebinho

​76' Última mexida no Sport! SAI Renê, ENTRA Christianno

74' Lado esquerdo de defesa é o ponto fraco de ambos, que cedem muito espaço

​72' Equipes seguem sem objetividade em campo e deixam o duelo truncado

70' Túlio de Melo só é parado com falta e o árbitro vai parando o jogo frequentemente

69' Alteração no Sport! SAI Reinaldo Lenis, ENTRA Fábio

66' Substituição no Fortaleza! SAI Felipe, ENTRA Bruno Melo

65' Cartão amarelo para Felipe! Lateral do Fortaleza é advertido

64' UHHHHHHHH! Juninho tabela com Anselmo e, mesmo com pouco ângulo, chuta e Danilo Fernandes faz boa intervenção

61' Luiz Antônio cobra falta, porém manda por cima do gol

59' Agora é o Fortaleza que fica sem objetividade no ataque, pecando no último passe

57' Lenis faz boa jogada individual pela esquerda após passe enfiado de Rithely, mas bate em cima da marcação

56' Mesmo com mais espaço para atacar, os rubro-negros apostam nas jogadas infilitradas

54' Entrada de Luiz Antônio, ainda no primeiro tempo, fez com que Serginho fosse recuado para terceiro zagueiro, dando liberdade aos laterais Samuel Xavier e Renê

52' Rubro-negros tomaram susto, contudo voltaram melhores no segundo tempo. Parecem menos perdidos que no primeiro

50' Sport tenta pressionar com jogadas laterais, mas sem objetividade necessária

49' UHHHHHHHHHHHHHH! Everton cobra falta, a bola quica no meio da pequena área e quase engana Danilo Fernandes, que bota para escanteio

48' Cartão amarelo para Renê! Lateral do Sport é advertido por falta no meio-campo

47' Fortaleza começa pressionando, mas o Sport busca sair para o ataque

46' Bola volta a rolar na Arena Castelão para Fortaleza 2x1 Sport!

22:51 Confusão segue nas arquibancadas

22:49 Equipes voltam sem mudanças no intervalo

22:47 No momento, torcida do Fortaleza promove uma briga entre si nas arquibancadas do Castelão

22:43 Com a vitória parcial, o tricolor vai aos sete pontos, chegando à vice-liderança. O rubro-negro, com a derrota, fica com os mesmos oito pontos e no topo do Grupo D

22:40 Melhor em campo, o Fortaleza foi mais presente ao ataque e merece o resultado parcial, enquanto o Sport, recuado, aproveitou um raro descuido do adversário para diminuir a desvantagem

45+3' Final de primeiro tempo na Arena Castelão para Fortaleza 2x1 Sport! Anselmo e Jean Mota marcaram a favor do Tricolor do Pici, enquanto Túlio de Melo descontou

45+2' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! TÚLIO DE MELO! Depois de boa jogada de Durval pela esquerda, Vinícius Araújo desvia na pequena área e Túlio de Melo completa para o gol. Fortaleza 2x1 Sport

45' Três minutos de acréscimo

44' Lateral Felipe cai em campo com dores musculares

44' Sport tenta se infiltrar a todo custo na defesa do Fortaleza

41' Cartão amarelo para Everton! Meia do Fortaleza é advertido

40' Everton fica no chão reclamando de dores após dividida com Matheus Ferraz

38' Mexida no Fortaleza! SAI Guto, contundido, ENTRA Juliano

37' Guto sai de campo com dores e será substituído

36' UHHHHHHHHHH! Lenis recebe na esquerda e bate cruzado, porém Berna faz a defesa. Primeiro chute a gol dos rubro-negros

33' Substituição no Sport! SAI Gabriel Xavier, ENTRA Luiz Antônio

31' GOOOOOOOOOL DO FORTALEZA! JEAN MOTA! Matheus Ferraz sai jogando errado no meio da pequena área e Jean Mota recebe em posição irregular após passe de Everton. Sem titubear, o meia manda para o fundo do gol. Fortaleza 2x0 Sport

30' Leão da Ilha tenta apostar no contra-ataque em velocidade, mas não obtém sucesso

28' Cartão amarelo para Durval! Zagueiro e capitão rubro-negro é punido por falta em Willian Simões

25' Com quase meia hora de bola rolando, Sport ainda não assustou o goleiro Ricardo Berna

23' UHHHHHHHH! Everton recebe passe enfiado pela esquerda e chuta cruzado, porém Danilo Fernandes toca para escanteio

22' Sport segue perdido em campo e cede muitos espaços ao Fortaleza

20' Juninho sai de campo na maca, porém sem ser problema

19' Fortaleza pressiona e tenta furar o bloqueio do Sport novamente, mas sem sucesso

17' Já o Fortaleza aproveita o fator casa para administrar o resultado conquistado no início

15' Sufocado na defesa, o Sport peca na falta de objetividade e, mesmo com dois meias, aposta na ligação direta

12' Partida agora fica mais truncada no meio-campo, com as equipes se estudando para achar o melhor caminho rumo ao ataque

10' Pernambucanos seguem persistindo em busca de espaço na defesa dos cearenses, que tem boa postura e administra a vantagem

8' Sport tenta esboçar uma reação, mas não tem criatividade e peca no último passe

7' UHHHHHHHHHHHH! Everton sai livre pela esquerda e chuta cruzado. A bola tira tinta da trave

5' No primeiro descuido dos rubro-negros no sistema defensivo, o tricolor mostrou eficiência e saiu em vantagem

3' GOOOOOOOOOOL DO FORTALEZA! ANSELMO! Após boa jogada pela esquerda, Felipe serve Jean Mota, que cruza na medida e Anselmo, sozinho, abre o placar. Fortaleza 1x0 Sport

1' ​Fortaleza começa com mais presença ofensiva e tenta com Jean Mota, que chuta por cima

0' Bola rolando no Castelão para Fortaleza x Sport! Saída de bola é do Tricolor

Um minuto de silêncio em homenagem ao pernambucano Gildo, ídolo do Ceará, e Naná Vasconcelos, cantor também pernambucano falecido nesta quarta-feira (9)

Times realizam a última oração antes do apito inicial

Fortaleza e Sport perfilados para a execução do hino nacional

Equipes entram em campo! Já já vai rolar a bola no Castelão!

Depois da detenção dos integrantes da Torcida Jovem, na capital cearense, o Sport comunicou ao delegado do jogo que não apóia a presença desses. A torcida está proibida de frequentar a Ilha do Retiro com qualquer referência e a medida de avisar vem sendo adotada pela diretoria após perder mandos de campo no ano passado por conta de uma briga no Couto Pereira, em Curitiba

Como atrativo para a torcida, está sendo exposta a taça da competição no portão G. Exposição vai até às 22h

Pernambucanos vão a campo com o uniforme preto com detalhes em laranja, enquanto os cearenses vão com o tradicional tricolor azul, branco e vermelho

Para as equipes, apenas a vitória interessa, cada uma com seu devido interesse. Enquanto para o tricolor precisa dos três pontos para seguir com chances de classificação, o rubro-negro busca classificação com antecedência

Jogadores do Sport sobem ao campo de jogo para realizar o último aquecimento antes da partida

Segundo o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal de Recife, 30 integrantes da Torcida Jovem, que não tem mais vínculo com o Sport, foram presos em Fortaleza

Enquanto Fortaleza e Sport se preparam para jogo decisivo na Arena Castelão, os times brasileiros entram em campo pela Libertadores. O Corinthians está duelando com o Cerro Porteño, em Assunção, e vai perdendo de virada por 2 a 1

Náutico testa situações de jogo visando confronto diante do América

A aposta do comandante rubro-negro é na jogada aérea, ponto fraco dos tricolores. Assim, inclusive, saíram os gols na partida em Recife

Surpreendentemente, Falcão coloca um esquema com dois volantes, dois meias e dois centroavantes, diferente dos últimos jogos, quando vinha com três homens na cabeça de área, dois pontas e somente um na referência

O estreante Marquinhos Santos tem como opções no banco de reservas: Erivelton, Ernando, Bruno Mota, Bruno Filgueiras, Juliano, Clebinho, Hudson, Núbio Flávio e Junior

Fortaleza também está confirmado! Tricolor está definido com: Ricardo Berna; Felipe, Edimar, Lima e Willian Simões; Guto, Dudu Cearense, Everton e Jean Mota; Juninho e Anselmo

No banco, Falcão tem à disposição: Magrão; Christianno, Henríquez, Luiz Antônio, Ronaldo, Neto Moura, Everton Felipe, Fábio e Juninho

Sport definido! Leão vai a campo com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Serginho, Gabriel Xavier e Reinaldo Lenis; Vinícius Araújo e Túlio de Melo

Fortaleza acaba de chegar ao palco do jogo! Elenco tricolor chega à Arena faltando pouco mais de uma hora para a bola rolar

Sport já está a caminho da Arena Castelão para o duelo de logo mais após a preleção com o técnico Falcão

Na estreia de Marquinhos Santos, Fortaleza recebe líder Sport para seguir vivo no Nordestão

Por outro lado, quem poderá fazer a estreia como titular no Leão é o atacante Vinícius Araújo, que garante estar pronto para atuar após fazer seu primeiro jogo contra o Náutico: "Primeiro jogo é sempre mais difícil, pois sempre tem aquele friozinho na barriga e ainda mais estreando em um clássico, um jogo importante à torcida e ao clube. As coisas tendem a acontecer naturalmente. Garanto que contra o Fortaleza vou ficar mais solto e mais a vontade dentro de campo"

Já no lado do Leão da Ilha, que vive situação mais tranquila, apenas dois atletas não poderão atuar. O meia chileno Mark González e o lateral-direito Maicon ainda se recuperam das lesões que sofreram e são os únicos desfalques

Além disso, o time que bateu o Guarany de Sobral deve sofrer quatro mudanças. A zaga muda totalmente com as saídas de Leonardo Luiz e Max Oliveira e as entradas de Lima e Edimar. No meio, Clebinho e Willian Simões disputam o lugar de Pio. Caso Willian jogue, Jean Mota iria ao meio. No ataque, Juninho ganha a vaga de Eduardo

Para a partida, o novo treinador tricolor terá nove desfalques, sendo oito por lesão e um por suspensão. Estão no Departamento Médico do Leão do Pici e não jogarão os zagueiros Leonardo Luiz e Max Oliveira, o lateral-direito Moacir, os volantes Corrêa e Juliano, o meia Daniel Sobralense e os atacantes Uillian e Eduardo. Já o volante Pio está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Botafogo-PB

Campeão em 2014, o rubro-negro da Praça da Bandeira visa sair com o resultado positivo do Castelão para garantir a classificação com uma rodada de antecedência às quartas de final. A sequência de oito jogos sem ser derrotado motiva ainda mais o Leão para o confronto contra os tricolores

O momento no Tricolor do Pici ainda não é um dos melhores, mas a vitória convincente no último domingo (6) sobre o Guarany de Sobral, pelo Cearense, foi importante para chegar com moral na noite desta quarta-feira (9). A partida marcará a estreia do técnico Marquinhos Santos no comando do FEC

Estádio Governador Plácido Castelo, conhecido como Arena Castelão, será o palco do confronto desta noite entre Fortaleza e Sport, válido pela Copa do Nordeste 2016

O maranhense Ranilton Oliveira de Sousa será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Fortaleza x Sport. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Carlos André Pereira Sousa e Antonio Fernando de Sousa Santos, todos do quadro da CBF

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do tornei nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Fortaleza x Sport: Anselmo, atacante do Fortaleza. Se o grande problema do Tricolor do Pici ano passado foi o ataque, esse ano, pelo menos nesse início, isso parece ter ficado para trás. Anselmo é o principal goleador e espera se manter

FIQUE DE OLHO Fortaleza x Sport: Rithely, volante do Sport. Um dos remanescentes da boa campanha na Série A do ano passado, o jovem cabeça de área continua sendo um dos pilares do time e deverá ser importante nessa quarta; atleta foi autor de um dos gols na partida em Recife

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fortaleza x Sport, partida válida pela 5ª rodada do Grupo D da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 21h45, na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará