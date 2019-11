Resultado Santa Cruz x Confiança na Copa do Nordeste 2016 (3-1)

23:35 Boa noite a você que acompanhou a vitória do Santa Cruz sobre o Confiança na Copa do Nordeste! Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado sobre o mundo dos esportes

Santa Cruz bate Confiança e encaminha ida ao mata-mata do Nordestão

23:27 As equipes voltam a campo, pelo Nordestão, somente às 21h45 do dia 23 de março, em rodada completa e toda no mesmo dia. Os pernambucanos vão até Salvador encarar o Bahia, na Arena Fonte Nova, enquanto os sergipanos recebem a Juazeirense, no Batistão, em Aracaju

23:24 Com a vitória, a Cobra Coral vai à 2ª colocação, indo a 10 pontos, dois a menos que o líder Bahia. Já o Dragão fica na lanterna, com apenas um ponto e dando adeus ao torneio

93' Final de jogo no Arruda para Santa Cruz 3x1 Confiança! Gols de Tiago Costa, Keno e Bruno Moraes para o Mais Querido, enquanto Caíque descontou para o Proletário

92' Santa pressiona nos minutos finais, mas sem sucesso

90' Três minutos de acréscimo no Arruda

89' Partida vai chegando aos últimos minutos no José do Rêgo Maciel

86' No Arruda, público de 7.133, gerando renda de R$ 70.130,00

85' UHHHHHHHHHHHH! Warley cabeceia após cruzamento de João Guilherme, mas Tiago Cardoso afasta o perigo

83' Última mexida no Santa Cruz! SAI Arthur, ENTRA Daniel Costa

79' Mesmo tendo vivido um drama nos últimos minutos, o Santa conseguiu se superar em campo e abriu boa vantagem

77' Última substituição no Confiança! SAI Caíque, ENTRA Bibi

74' Alteração no Confiança! SAI Diego Ceará, ENTRA Danillo Bala

73' Cartão amarelo para Bruno Moraes! Autor do terceiro gol é advertido por exagerar na comemoração

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! BRUNO MORAES! Keno agora vira garçom e serve Bruno Moraes. O General dribla o goleiro e toca de mansinho para o fundo do gol. Santa Cruz 3x1 Confiança

71' Substituição no Confiança! SAI Lucas Rocha, ENTRA Luiz Henrique

69' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! KENO! Após disparar em velocidade, o atacante tricolor chuta e Henrique defende. No rebote, o mesmo Keno enche o pé e amplia o placar. Santa Cruz 2x1 Confiança

68' INCRÍVEL! Bruno Moraes recebe na medida pelo lado e tenta encobrir Henrique, mas a bola cai no meio da pequena área. Raniel cabeceia, porém torto

66' Substituição no Santa Cruz! SAI Wallyson, ENTRA Bruno Moraes

64' Torcida do Santa segue impaciente com a falta de objetividade da equipe em campo

62' Cartão amarelo para Caíque! Lateral do Confiança manda a bola para longe após marcação de tiro livre indireto

61' UHHHHHHHH! João Paulo cobra escanteio e Alemão cabeceia, porém Henrique faz uma defesa no susto. Pegando o rebote, Arthur quase completa para o gol

60' Partida fica truncada e nervosa, com a torcida do Mais Querido vaiando a equipe

58' Santa Cruz sente o empate do Confiança e sai mais para o ataque, mas ainda sem qualidade

56' Substituição no Santa Cruz! SAI Leandrinho, ENTRA Raniel

55' Martelotte chama o jovem Raniel

53' GOOOOOOOL DO CONFIANÇA! CAÍQUE! Após lançamento nas costas de Tiago Costa, o lateral do Dragão dribla os adversários e deixa tudo igual no Arruda. Santa Cruz 1x1 Confiança

50' Mesmo com o lance de Wallyson, partida recomeça sem emoções na etapa final

48' Keno recebe livre na pequena área, porém a arbitragem impugna o lance

46' UHHHHHHHHHH! ​Wallyson cobra falta com perigo e acerta a rede pelo lado de fora

46' Recomeça a etapa final de Santa Cruz 1x0 Confiança!

22:34 Santa Cruz e Confiança voltam sem mudanças

22:33 Arbitragem retorna ao gramado

22:30 Já já as equipes voltam a campo para a etapa final

22:25 Resultado parcial vai deixando o Santa Cruz colado no Bahia, que irá encarar a Juazeirense, em Petrolina, nessa quarta-feira (9). O Confiança, porém, vai sendo eliminado da competição

22:22 Enquanto isso, Ney Maruim, volante do Confiança, reconhece os erros da equipe: "Estamos até bem, contudo falta um pouco de qualidade no último passe. É acertar o passe no segundo tempo e buscar, pelo menos, o empate"

22:19 Autor do único tento, o lateral-esquerdo Tiago Costa comemora o gol marcado, minimizando a má relação com os torcedores: "Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e aos companheiros que me deixaram na cara do gol. O torcedor um dia nos vaia e depois ele nos aplaude. Eles conhecem o que posso fazer"

45+1' Final do primeiro tempo para Santa Cruz 1x0 Confiança! Gol solitário de Tiago Costa, aos 11, deixa o Mais Querido em vantagem

45' Arbitragem assinala um minuto de acréscimo

43' Keno dispara em velocidade e tenta de fora da área, mas a bola vai por cima do gol, contando com desvio

42' Apesar do resultado favorável, o treinador Martelotte não para de gritar com seus comandados

40' Jogo cai de ritmo na reta final, com poucas chances sendo criadas pelas duas equipes

38' Cartão amarelo para Ney Maruim! Volante do Dragão é advertido por cometer falta em Tiago Costa

35' Diego Ceará bate de longe e a bola desvia em Alemão, mas Tiago Cardoso defende seguro

34' Wallyson, em posição irregular, recebe na lateral e serve Everton Sena, que bate em cima de Carlinhos

32' Vitória vai deixando o Santa com a vaga na mão

30' Santa Cruz diminui o ritmo do início, procurando explorar erros do Confiança para ampliar o placar

27' Com mais posse de bola (59x41), o Santa Cruz chutou mais a gol: 3 a 1

25' Cartão amarelo para Alemão! Zagueiro tricolor é punido por matar o contra-ataque do Confiança

24' Azulinos procuram não se acomodar com a desvantagem, porém falham frequentemente na ligação da defesa ao ataque

21' Corais continuam melhores em campo e mantêm a pressão para marcar o segundo gol

19' UHHHHHHHHH! João Guilherme recebe livre de Caíque pela esquerda de ataque, mas bate para fora

17' Confiança busca se consolidar em campo e tenta assustar, porém peca pela falta de qualidade, enquanto o Santa Cruz sai no contra-ataque veloz

14' Fazendo valer o mando de campo e buscando seguir vivo por vaga nas quartas, o Santa começou pressionando e foi recompensado

12' Goleiro Henrique saiu desengonçado no gol tricolor, deixando a barra aberta para o lateral-esquerdo abrir o placar

11' GOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! TIAGO COSTA! Após receber passe em profundidade de Leandrinho e depois de muita pressão do Mais Querido, Tiago Costa toca na saída de Henrique. Santa Cruz 1x0 Confiança

9' Carlinhos sobe para cabecear bem após cobrança de escanteio, mas Tiago Cardoso defende seguro

7' Com maior presença ofensiva, a Cobra Coral segue buscando espaço na defesa do Proletário, porém sem sucesso

5' Wallyson agora vira garçom e serve Arthur, que foi travado na hora do chute

3' ​João Paulo lança Keno em profundidade pela esquerda, que passa por Lucas Rocha e toca para Wallyson. O atacante, contudo, finaliza para fora

2' Dragão fica mais recuado no sistema defensivo e busca a ligação direta para tentar surpreender o Mais Querido

1' Partida começa com o Santa Cruz pressionando o Confiança no campo de defesa

0' Bola rolando no Arruda para Santa Cruz x Confiança! Saída de bola é do Dragão

A bola vai rolar! Equipes realizam a última oração

Jogadores se cumprimentam após o hino

Hino nacional sendo executado no Arruda

Santa Cruz e Confiança no gramado! Mais Querido - sob foguetório - e Dragão sobem ao campo de jogo

Já já a bola vai rolar no Arruda! Não saiam daqui

Titular logo mais, o meia João Paulo faz 25 anos no dia de hoje e espera sair com os três pontos de dentro do Arruda

Faltando menos de meia hora para a bola rolar no Arruda, o público permanece pequeno, principalmente após o empate contra o Central, no qual a equipe saiu vaiada de campo

O resultado deixou os potiguares na liderança do grupo, podendo ser ultrapassado por Coruripe ou CRB, que fazem o clássico alagoano na quinta-feira (10), às 16h30, no Gerson Amaral

Pelo Grupo B do Nordestão, o Estanciano ficou no empate em 0 a 0 com o América-RN e deu praticamente adeus à competição, uma vez que só poderá fazer sete pontos e os adversários diretos podem fazer mais

Confiança, mesmo garantindo que viria com time misto, vem sem nenhum titular, segundo o supervisor de futebol

Santa Cruz tem quatro mudanças com relação ao jogo com o Central, no final de semana. Entraram Tiago Costa, Leandrinho, Wallyson e Arthur, nas vagas, respectivamente, de Allan Vieira, Marcílio, Lelê e Grafite

No banco, Martelotte tem como opções: Fred, Néris, Danny Morais, Lucas Gomes, Marcílio, Renatinho, Daniel Costa, Raniel e Bruno Moraes

Santa Cruz está definido e vai a campo com: Tiago Cardoso; Everton Sena, Alemão, Leonardo e Tiago Costa; Wellington Cézar, João Paulo, Leandrinho, Keno e Wallyson; Arthur

Confiança vai a campo com

As equipes já estão definidas para a partida de logo mais! Confira!

Santa Cruz acaba de chegar ao Arruda!

Na segunda fase, os azulinos irão estrear diante do Estanciano, no próximo sábado (12), às 20h15. O duelo será disputado no Batistão, em Aracaju

Já o Confiança visitou o Lagarto no mesmo dia, no estádio Etelvino Mendonça, pela 9ª e última rodada da primeira fase do Sergipano. O Dragão ficou no empate em 2 a 2, que o consolidou na liderança, apesar de já ter garantido vaga na segunda fase antecipadamente

O resultado deixou o Mais Querido na 4ª posição, com oito pontos, dois a mais que o América, que é o 5º colocado. No próximo domingo (13), irá até o Sertão encarar o líder Salgueiro, no Cornélio de Barros, às 16h

No último sábado (5), o Santa Cruz recebeu o Central, também no Arruda, em jogo válido pela 6ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano. Mesmo dentro de casa, os tricolores vacilaram e empataram sem gols

A única dúvida do comandante dos azulinos é na zaga, pois Lucas Rocha disputa vaga com Valdo. Apesar disso, o volante Raulino, confirmado entre os 11, garante que irá se empenhar ao máximo: "É verdade que quase não temos chances de classificação à próxima etapa da Copa do Nordeste, mas isso não significa que não estamos com a proposta de vencer o Santa Cruz e, no dia 23, o Juazeirense no Batistão. Estamos sim e vamos provar dentro de campo", afirmou

Ainda assim, o foco do Dragão Proletário é no Estadual. Preocupado com o desgaste, o treinador Betinho explica também outros motivos para poupar o time: "O time vai enfrentar uma maratona de jogos muitos difíceis e, levar o grupo completo para uma partida em que pode servir apenas de cumprimento de tabela, estaríamos correndo o risco de lesões. Isso só nos causaria problema, o que esperamos menos ter a partir do jogo de sábado (12) com o Estanciano", disse

Praticamente eliminado e dependendo de um milagre, o Confiança vai a campo com um time misto. Jogadores como o atacante Leandro Kível, o meia Flávio, o volante Hamilton, ex-Sport e Náutico, e o goleiro Rafael Sandes não viajaram à capital pernambucana com o grupo e ficaram se recuperando fisicamente em Aracaju

Na cabeça de área, a única dúvida de Martelotte para o duelo. O jovem volante Marcílio, que foi titular contra o Central e um dos mais criticados, poderá ceder espaço ao meia Leandrinho, conforme foi visto no treino da segunda-feira (7)

O lateral-esquerdo Allan Vieira também pode ser poupado, mas por apresentar desgaste muscular. Com isso, Tiago Costa poderá ganhar vaga entre os 11

Para o lugar de Lelê, a tendência é que o meia Raniel seja escalado, como já vem acontecendo no decorrer dos últimos jogos. Já na vaga de Grafite, deve haver uma novidade: o atacante Arthur, recuperado de lesão, pode ganhar uma oportunidade na equipe principal

O Santa Cruz vai a campo com dois importantes desfalques nesta noite. O atacante Grafite, com contusão no glúteo, e o meia Lelê, apresentando estiramento no músculo da coxa direita, não puderam ser relacionados para a partida

Estádio José do Rêgo Maciel, conhecido como Arruda, será o palco do confronto desta noite entre Santa Cruz e Confiança, válido pela Copa do Nordeste 2016

Ítalo Medeiros do Nascimento, do Rio Grande do Norte, será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Santa Cruz e Confiança. Ele tem como auxiliares o conterrâneo Flávio Gomes Barroca e o paraibano Márcio Freire Lopes.

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do tornei nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Confiança: Wallace Pernambucano, meia do Confiança, é a esperança da equipe para buscar o resultado positivo longe de seus domínios. Com um time misto, o Proletário dependerá da boa atuação do meio-campista para sair com os três pontos

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Confiança: João Paulo, meio-campista do Santa Cruz, é o nome mais importante do Tricolor neste início de temporada. A versatilidade do meia acaba sendo preponderante ao esquema do técnico Marcelo Martelotte, uma vez que pode ser utilizado como volante ou meia-atacante sem comprometer o setor defensivo, ainda que tenha tido má atuação no fim de semana

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus, enquanto América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça por uma vez cada.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão estar no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia, enquanto serão duas de Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Confiança, partida válida pela 6ª rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 21h30, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco