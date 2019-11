Resultado Grêmio x San Lorenzo na Copa Libertadores da América 2016 (1-1)

Encerramos aqui a nossa transmissão! Até a próxima com mais futebol na VAVEL Brasil e um grande abraço!

Grêmio se complica no grupo com o empate. Fica na zona de classificação momentaneamente com 4 pontos, mas fará dois jogos fora pela frente. Enfrenta o San Lorenzo, que tem 2 pontos, em Buenos Aires, e, após, encara a LDU, em Quito. Os próximos resultados definirão as chances de classificação no torneio.

Jogo favorável ao San Lorenzo, que teve mais tranquilidade do início ao fim, ditando o ritmo e atacando com aproximação e construção. O Tricolor abriu o placar em bola parada com Fred. O Ciclón igualou também em bola parada, quando Cauteruccio anotou de cabeça. Grêmio tanto não conseguiu criar ao longo da partida que teve como principais chances um chute de fora de Maicon e um de Geromel, no segundo tempo, no travessão. Situação fica tensa para aguardar as definições de Toluca x LDU, no grupo 6.

48' FIM DE JOGO! Grêmio 1x1 San Lorenzo

47' Grêmio erra a última tentativa com Fernandinho. Vai acabar um empate frustrante em casa.

46' San Lorenzo toca a bola como quer, envolve o Grêmio na Arena e termina o ataque com finalização de Buffarini para fora.

44' Falta e cartão amarelo para Ortigoza que derruba Éverton.

41' Romagnoli cobra falta e Grohe segura firme.

40' Cartão amarelo para Marcelo Oliveira por falta na esquerda defensiva do Grêmio.

40' Everton cruza da direita e a bola passa por todo mundo.

38' Troca no San Lorenzo: Romagnoli no lugar de Cerutti.

38' PRA FORA! Belluschi desvia na área e a bola passa próxima demais da trave de Grohe! Escapa o Grêmio!

36' Impedimento! San Lorenzo trocava passes e o lançamento na área resultou em posição adiantada.

35' Trama do San Lorenzo após roubada de bola de Buffarini e Grohe fica com a posse na área.

33' Roger Machado retirou os meias e Grêmio não tem quem receba a bola no meio de campo. Situação complicadíssima ao Tricolor, que não tem transição alguma no momento e já fez as trocas.

32' Cruzamento da direita do San Lorenzo, Edinho disputa no fundo e é tiro de meta a Grohe cobrar.

31' Troca no Grêmio: Henrique Almeida no lugar de Douglas.

29' IMPEDIMENTO! Éverton recebe cruzamento de Fernandinho mas estava em posição adiantada.

26' Troca no San Lorenzo. Sai Cauteruccio. Entra Matos.

26' PRA FORA! Bobô consegue o chute no escanteio, ela volta e o mesmo atacante devolve com o pé direito pra fora.

25' Troca no Grêmio. Sai Giuliano. Entra Fernandinho.

24' Fred chega forte sobre Belluschi. Falta ao San Lorenzo.

22' PRA FORA! Troca passes o Ciclón como um ciclo e o chute de Cerutti vai alto demais, em tiro de meta.

21' GROHE ESPETACULAR! A bola viaja em cobrança de falta do San Lorenzo da direita, o chute encobre Grohe, que se recupera e salva na finalização na pequena área!

19' Cruzamento rasteiro de Más e Fred coloca para escanteio.

18' Cartão amarelo para Edinho por falta forte sobre adversário.

18' Bobô cruza da esquerda e Torrico defende.

16' NO TRAVESSÃOOOOOOO! Geromel manda a melancia do meio da rua e ela explode no travessão de Torrico! No rebote, Bobô não consegue desviar com força de cabeça.

15' FALTA! Douglas toma a pegada e cartão amarelo para Mussis, volante do San Lorenzo.

Troca: Sai Luan. Entra Bobô no Grêmio.

13' Luan cruza da esquerda e a bola viaja na linha de fundo.

11' Éverton recebe na esquerda, encara a marcação, chuta e Torrico cai para fazer a defesa. Bom lance.

8' PRA FORA! Blanco abre espaço pelo meio e chuta de canhota pela linha de fundo. Pouca força na finalização cruzada.

6' Marcelo Oliveira tenta resolver sozinho contra dois, cruza mal e é tiro de meta.

5' Luan tinha boa opção de passagem, mas é desarmado no meio. Torcedor se impacienta.

3' Edinho derruba Belluschi após erro de passe gremista.

2' Blanco recebe e cruza da esquerda e a bola vai por trás do gol. Tiro de meta.

0' ESPALMA TORRICO! Éverton recebe na esquerda, corta para o meio e chuta forte! O goleiro do Ciclón tira!

0' Bola rolando para a última metade de Grêmio x San Lorenzo!

Times de volta ao gramado da Arena. Vamos ao segundo tempo!

Equipe argentina tomou as rédeas do jogo na maior parte do tempo, com toque de bola, movimentação ofensiva e boa passagem dos laterais, tanto Más quanto Buffarini. As finalizações foram mais concentradas pelo meio. O Grêmio, após o início de pouca velocidade, conseguiu seu gol em cobrança de falta de Fred, em raro avanço do lateral Wesley, que sofreu. Falha do San Lorenzo e Tricolor 1 a 0. O San Lorenzo buscou o empate em falta desnecessária cometida por Edinho. Na cobrança, Cauteruccio subiu muito, cabeceou, a bola tocou a trave e raspou em Marcelo Grohe para decretar o primeiro tempo em 1 a 1.

Gol do San Lorenzo, de Cauteruccio, com a cabeçada na trave que ainda raspa em Grohe antes de entrar. 1 a 1.

Gol do Grêmio, de Fred, de falta para o 1 a 0 na Arena:

Confira o primeiro gol de falta do zagueiro Fred com a camisa do Grêmio https://t.co/7UT6PaD9nt — Grêmio Future (@GremioFuture) March 10, 2016



46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 1-1 San Lorenzo! Fred para o Grêmio, Cauteruccio para o San Lorenzo.

45' PRA FORA! Douglas cobra a falta da direita, Fred sobe, cabeceia e a bola se perde na linha de fundo. Minuto final de primeiro tempo.

44' Opa! Geromel força passagem na área, cai no escanteio e o árbitro manda seguir. Na sequência, falta sobre Luan.

44' Éverton tenta a finta no fundo, consegue tentar o cruzamento e ganhar escanteio pela esquerda.

42' Wesley recebe arremesso lateral no fundo, cai no gramado e o árbitro marca apenas tiro de meta na saída da bola. Torrico movimenta.

41' PRA FOOOORA! Giuliano faz o carnaval na jogada, toca para Luan e o chute forte do atacante vai pela linha de fundo!

41' AGARRA TORRICO! Cruzamento de Éverton da esquerda e Torrico mergulha com a bola nos braços, firmemente na defesa.

40' Cruzamento de Douglas na falta cobrada e a zaga afastou no segundo cruzamento, feito por Geromel.

39' Blanco foi atingido por Wesley e ficou caído, recebendo atendimento na sequência.

Angeleri recebe o cartão amarelo.

38' FALTA! FALTA! Carrinho por trás sobre Éverton e infração para o Grêmio cobrar do lado esquerdo, próximo ao escanteio.

37' SALVA FRED! Chute cruzado e o zagueiro gremista no carrinho afasta embaixo do travessão.

37' Buffarini disputa pela direita e a bola dividida sai em lateral ao Grêmio.

36' San Lorenzo acalma o jogo com o gol de empate e segue mais no campo gremista.

33' Belluschi finaliza de longe e a bola viaja direto pela linha de fundo. Tiro de meta.

Falta cobrada no miolo da zaga gremista e o camisa 9 subiu mais do que todo mundo para cabecear a bola que tocou a trave e morreu nas redes: 1 a 1 na Arena.

32' GOOOOOOOL DO SAN LORENZO! EMPATA EM GOL DE CAUTERUCCIO!

31' NÃO, EDINHO! Cauteruccio sai da área, conduz e, de costas para o gol, recebe a carga de Edinho desnecessariamente. Falta ao Ciclon pela esquerda.

30' Mais uma bola às costas de Marcelo Oliveira e o cruzamento é afastado. Roger precisa corrigir isso.

29' PRA FOOORA! Descida rápida do San Lorenzo com passe para esquerda e Blanco, dentro da área, finaliza direto para fora! A bola raspa a trave de Grohe, que escapa do empate!

28' OPA! Blanco leva a mão ao rosto de Wesley e jogadores se revoltam. Árbitro não viu a agressão!

27' NO TRAVESSÃO! Pancada de Éverton ao receber de Luan e o travessão da Arena balança com a bomba disparada pelo atacante gremista.

Fred cobra direto, a bola passa ao lado da barreira pelo lado da trave, o goleiro Torrico espalma ela, mas o endereço é o da rede! Fred marca seu primeiro na Libertadores e o Grêmio pula na frente na Arena!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOO! FREEEEEED DE FALTA! 1 A 0!

24' Wesley coloca em velocidade pela direita, é derrubado e tem falta boa para o Grêmio. Quase na quina da grande área.

22' Más púxa a jogada da esquerda, serve o passe no meio e Cerutti chuta alto demais. Outra finalização do Ciclón, que é melhor no jogo.

21' Más vai ao fundo, cruza e Fred afasta pelo Grêmio.

19' Fred protege junto à linha de fundo e descola tiro de meta para Grohe cobrar.

18' Éverton cai pela direita, cruza e Luan não aproveita na área. Sai o San Lorenzo.

17' Mais um chute por cima! San Lorenzo toma conta do campo de ataque.

16' Escanteio da direita é cobrado baixo e o San Lorenzo não aproveita o rebote. Lateral ao Grêmio.

16' Buffarini cruza como um chute e a zaga gremista rebate para lateral.

13' MARCELO GROHE! Passe à frente para Cauteruccio, que saía na cara do gol e o goleiro gremista abandona a meta para abafar a chegada! A zaga completa na sequência.

13' Pra fora! Cerutti aproveita recuperação, abre espaço para o chute e manda a bomba por cima!

12' Passe errado de Buffarini para Cerutti e lateral para o Grêmio pela esquerda.

12' Lançamento do San Lorenzo partindo da esquerda e Grohe se adianta para ficar com a bola.

9' Falta cobrada por Buffarini da direita, a bola cruza toda a área e, da esquerda, a finalização de primeira do San Lorenzo vai pela linha de fundo.

8' PRA FORA! Maicon recebe com espaço, arrisca o chute, Torrico voa e a bola passa próxima do ângulo! Tiro de meta.

7' Wesley recebe de Giuliano, cruza fechado e Torrico defende.

5' Éverton é a alternativa de ataque gremista na esquerda. Luan errou passe no último ataque e Wesley matou a saída adversária com falta.

4' Impedimento do ataque do San Lorenzo e bola ao Grêmio.

2' Maicon sofre a falta na tentativa de sair pro jogo.

1' Cruzamento da direita e escanteio ao San Lorenzo!

0' Bola rolando! Saída para o San Lorenzo, à direita das cabines!

Vamos ao início de jogo na Arena do Grêmio! Fique com a VAVEL Brasil!

Grêmio de camisas tradicionais tricolores e Marcelo Grohe de amarelo. San Lorenzo de uniforme predominantemente branco, com partes em azul escuro e vermelho.

Hino nacional brasileiro executado neste instante. Já, já a bola rola!

Grêmio contra argentinos na Libertadores:

4 vitórias

4 empates

4 derrotas

Fim de jogo no Paraguai: Cerro Porteño 3-2 Corinthians. Timão teve o atacante André expulso e levou a virada na partida. Cerro lidera o grupo 8 e Corinthians é o segundo colocado.

Expectativa é grande esta noite para as duas equipes. Elas voltarão a se enfrentar em Buenos Aires, pela 4ª rodada, a abertura do returno no grupo 6.

Goleiros já foram ao aquecimento no gramado da Arena.

Reservas do San Lorenzo: Navarro, Prósperi, J. Mercier, Kalinski, Romagnoli, Barrientos e Matos.

Reservas do Grêmio: Bruno Grassi, Bressan, Marcelo Hermes, Ramiro, Fernandinho, Henrique Almeida e Bobô.

21:05 Virada do Cerro Porteño no Paraguai: Cerro Porteño 2-1 Corinthians

21:00 Quarta-feira de chuva em Porto Alegre.

Retorno de Éverton entre os titulares com a lesão de Miller. Wesley, como também previsto, fixa posição na lateral-direita com a lesão de Wallace Oliveira. O ataque do San Lorenzo mantendo Cauteruccio na ausência de Blandi.

San Lorenzo escalado: Torrico; Buffarini, Angeleri, Caruzzo, Mas; Mussis; Belluschi, Ortigoza, Blanco; Cerutti e Cauteruccio.

Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Wesley, Fred, Pedro Geromel e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano, Douglas, Luan e Éverton.

Tricolor, na Arena, soma 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota no retrospecto da Copa Libertadores da América. Disputas válidas pelas edições de 2013, 2014 e no presente 2016.

Esta noite é o jogo de número 150 do @Gremio na história da Libertadores.

75 vitórias, 32 empates e 42 derrotas.https://t.co/uBxoj3Bh42 — Grêmio VAVEL (@Gremio_VAVEL) March 9, 2016

"A gente precisa de muito cuidado com os contra-ataques. Eles têm jogadores rápidos pelas pontas", alerta o zagueiro tricolor Fred.

Logo mais, o Palmeiras enfrenta o Nacional do Uruguai no Allianz Parque. Partida que a VAVEL Brasil também acompanha para você.

Neste momento, intervalo na Libertadores para:

Rosario Central 1-0 River Plate (URU)

Cerro Porteño 0-1 Corinthians (gol de André)

A exemplo da partida desta terça, quando atletas do Emelec, ex-companheiros do lesionado Miller Bolaños, utilizaram camisas com "Fuerza Miller", a delegação gremista também estará utilizando vestimentas com mensagens de apoio ao equatoriano.

Logo mais, vamos escalar as duas equipes para esta noite de Copa Libertadores da América. Grêmio x San Lorenzo, na Arena do Grêmio.

20:20 San Lorenzo já deslocando rumo ao estádio gremista.

#SanLorenzo parte desde el hotel rumbo al Estadio. Desde las 21:45 h vs. Gremio en el Arena. ¡#VamosCiclón! pic.twitter.com/5ItptDUvvC — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 9, 2016

Pela Libertadores, Grêmio e San Lorenzo se cruzaram exclusivamente em 2014. Portanto, uma vitória para cada lado nos confrontos válidos pela Copa.

Para saber notícias exclusivamente do Grêmio, siga: @Gremio_VAVEL

Siga a VAVEL Brasil no Twitter e no Facebook e fique por dentro de tudo da Copa Libertadores da América, de outras competições e de outras modalidades esportivas. Siga gratuitamente as informações por nossas redes sociais!

Grêmio divulga a partida de hoje para os torcedores através do Twitter.

Hoje é #DiaDeGrêmio e nós te trazemos todas as informações sobre o jogo de logo mais contra o San Lorenzo!https://t.co/vpS4RdhiHo — Grêmio FBPA (@Gremio) March 9, 2016

Expectativa novamente de casa cheia ao Grêmio, que vai ultrapassar os 100 mil torcedores na Arena nesta última semana.

Público gremista no Gre-Nal de domingo (Foto: Lucas Uebel)

A informação é de mais de 25 mil ingressos vendidos para Grêmio x San Lorenzo. Público passará dos 40 mil na Arena.

Com trocas de passes velozes e finalizações de diferentes áreas, o San Lorenzo dará intenso trabalho defensivo aos laterais gremistas, na partida, Marcelo Oliveira, pela esquerda, e Wesley, substituindo o lesionado Wallace Oliveira, pela direita.

O Ciclón conta ainda com a intensa movimentação dos meias, que abrem espaço no campo adversário. Cerutti e Blanco, por vezes, recuam para construir as jogadas ofensivas. Já Belluschi tem papel importante na infiltração no ataque, em apoio aos laterais pelas extremidades do campo.

San Lorenzo é uma equipe de inteligência tática, que costuma variar o esquema durante as partidas. O meio campo possui o auxílio dos laterais Más, pela esquerda, e Buffarini, pela direita. Os centralizados volante Mussi e o meia Ortigoza acionam constantemente os lados do campo com a passagem dos laterais.

Arbitragem para Grêmio e San Lorenzo fica por conta do uruguaio Daniel Fedorczuk. Será auxiliado por Nicolas Taran e Richard Trinidad. É a segunda partida do juiz na Copa Libertadores.

Fique de olho: Grêmio x San Lorenzo: Buffarini. O lateral-direito do Ciclón é um jogador de exímia qualidade. Apoia bem e vira um combustível a mais nos ataques do San Lorenzo. Especulado algumas vezes no Grêmio e até no São Paulo, o atleta permanece em Buenos Aires, onde atua no Casla desde 2012 e participou da conquista da Libertadores 2014. Olho nele!

Foto: Getty Images

Fique de olho: Grêmio x San Lorenzo: Luan. O atacante gremista de 22 anos é um dos destaques da equipe desde a temporada passada. Já são 31 gols com a camisa tricolor, além de muitas assistências e passes preciso para vencer as defesas adversárias. Fique de olho!

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Pablo Guede veio do futebol chileno para substituir Edgardo Bauza, hoje no São Paulo. O atual treinador do Ciclón é jovem ao ofício, com 41 anos. Regula com ele Roger Machado, com 40, no comando tricolor.

As opções de Roger Machado incluem Éverton, quatro tentos no ano e que vinha titular antes da chegada de Miller, Henrique Almeida e Bobô, ambos atacantes de mais presença na grande área e com dois gols cada na temporada.

O Grêmio, por sua vez, passa uma semana tumultuada após perder o equatoriano Miller Bolaños. Depois de uma estreia de gala, com gol e grande movimentação com os companheiros diante da LDU, Miller foi agredido pelo lateral-direito William durante o Gre-Nal 409, disputado no fim de semana. O resultado da cotovelada foram duas fraturas na mandíbula do atacante e o tempo de recuperação será de mais de um mês parado.

O San Lorenzo, do técnico Pablo Guede vem com o importante desfalque do atacante Blandi, lesionado. Cauteruccio deve iniciar a partida com o apoio de Cerutti, pela esquerda.

Em 2014, Grêmio e San Lorenzo definiram classificação na fase oitavas de final. Em Buenos Aires, 1 a 0 para o Ciclón. Em Porto Alegre, Dudu anotou para o Grêmio no fim e devolveu o 1 a 0. Nos pênaltis, brilhou a estrela do remanescente goleiro Torrico e os de Almagro seguiram na Libertadores da América. Na temporada, o San Lorenzo ainda conseguiu seu primeiro título na competição sul-americana.

Confira a classificação do grupo 6 passadas duas rodadas:

Classificação Clube Pontos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols 1º Toluca 4 1 1 0 3 1 2 2º Grêmio 3 1 0 1 4 2 2 3º LDU 3 1 0 1 2 4 -2 4º San Lorenzo 1 0 1 1 1 3 -2

Quem lidera o grupo 6 é o Toluca, do México, que chegou a 4 pontos ao empatar com o San Lorenzo, no Nuevo Gasometro, em Buenos Aires. A partida terminou no 1 a 1 e o Ciclón vem a Porto Alegre disposto a vencer a primeira na competição para seguir sonhando com a classificação às oitavas.

O Tricolor gaúcho conseguiu a primeira vitória na 2ª rodada do torneio. Na mesma Arena, goleada sobre a LDU por 4 a 0, que serviu para ultrapassar a própria equipe do Equador e colocar o Grêmio na vice-liderança da chave.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Esta noite, grande jogo para Grêmio x San Lorenzo, pela 3ª rodada do grupo 6 da Libertadores da América 2016. A partida ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 21h45.